Když centimetr vydělá miliony. Švéd si podmanil atletiku a se snoubenkou sítě, teď je na řadě Ostrava

Pryč jsou doby, kdy svět hltal atletiku díky fenomenálnímu sprinterovi Usainu Boltovi. Teď je na scéně nová tvář, která přitahuje podobně velkou pozornost jako legendární běžec. Pětadvacetiletý Švéd Armand „Mondo“ Duplantis neláme jen rekordy ve skoku o tyči, ale posouvá celou disciplínu, boří sportovní stereotypy a přitahuje značky i módní magazíny. V červnu opět přepsal světový rekord, už podvanácté v řadě.

Už od pohledu vypadá jinak než většina atletů. Spíš jako herec nebo zpěvák než někdo, kdo létá šest metrů nad zemí s pružnou tyčí v ruce. Ostatně často je kvůli vzhledu přirovnáván k Timothéemu Chalametovi. A právě to dělá z Duplantise výjimečného sportovce: má dvě olympijská zlata, má styl a má příběh.

Vyrůstal v americké Louisianě jako syn bývalého tyčkaře a švédské sedmibojařky, trénoval od dětství na vlastní zahradě, nicméně reprezentuje Švédsko. Důvodů bylo více. Nejen kvůli rodinným kořenům a vztahu k zemi své matky, ale i proto, že švédský svaz nabídl jeho otci trenérské místo a poskytl stabilnější podmínky pro jeho kariéru. Jazyk se naučil sám, do tamní společnosti vklouzl s lehkostí. „Když se postavíš na správnou stranu eskalátoru, jsi Švéd,“ vtipkoval při rozhovoru s časopisem Time.

Rekord 6,28 metru, který v červnu vytvořil ve Stockholmu, je dvanáctý v jeho kariéře. Každý z nich mu přinesl bonus v hodnotě 100 tisíc dolarů od Světové atletické federace, tedy 2,1 milionu korun. Proto laťku zvedá vždy jen o jeden centimetr.

Duplantis aktuálně drží sérii 28 vítězství v řadě. Když v Paříži loni vyhrál olympiádu a pak si přesto ještě nechal zvýšit laťku na 6,25 metru, nebylo to kvůli soupeřům, ti už dávno skončili. Bylo to kvůli publiku. „Lidé chtějí vidět světový rekord. Je jim úplně jedno, o kolik je vyšší. Pokaždé když vstoupím na dráhu, je to jediné, co lidé chtějí,“ přiznal. Světový rekord tehdy překonal jen pár momentů poté, co výškou 6,1 metru stanovil nové olympijské maximum.

Nebylo to poprvé, co nechal hlavní moment večera až na samotný závěr. U skoku o tyči dlouho platilo, že se na stadionu odehrával tak nějak mimoděk. Ale u Duplantise je to pravý opak. „Je určitě z jiné planety,“ smekl před ním Francouz Renaud Lavillenie, dřívější držitel rekordu. A rival Chris Nilsen výstižně dodal: „V tomhle je fenomén jako Bolt.“

Duplantis sám mluvil o tom, že chce atletiku i svou disciplínu popularizovat. „Chci, aby skok o tyči stál na vlastních nohou. Aby lidi viděli, jak je to krásné. A že to není jen o číslech,“ popsal. Že proniká mezi největší sportovní hvězdy, už dokázal. V dubnu získal prestižní ocenění Laureus pro nejlepšího sportovce roku. Jedná se o jednu z nejprestižnějších sportovních cen na světě, která oceňuje sportovce roku napříč všemi disciplínami za výjimečné výkony. Dříve ji dostaly legendy jako Rafael Nadal, Lionel Messi nebo Tiger Woods.

Vedle sportu má ale i jiné zájmy. Hudbu, módu, budování osobní značky. Na Instagramu má skoro 1,5 milionu sledujících, spolupracuje s časopisem Vogue i synonymem pro luxus, značkou Louis Vuitton. A v únoru vydal svůj první singl Bop, což je lehce taneční popová písnička, která si získala pozitivní ohlasy i mimo sportovní bublinu a nasbírala skoro dva miliony přehrání na Spotify.

Společně se snoubenkou, švédskou modelkou a influencerkou Desiré Inglander, tvoří pár, který přesahuje sportovní svět. Dali se dohromady před několika lety a jak se oba stávali známějšími, začali se objevovat na titulních stránkách sportovních i módních magazínů.

Jejich vztah funguje jako součást Duplantisovy veřejné identity. Když překonal rekord v Paříži, neběžel slavit k trenérům, ale rovnou do náruče své partnerky, která na něj čekala v první řadě. Ona sama to zachytila na video, které publikovala na Instagramu a které okamžitě obletělo svět. Dnes má přes sedm milionů lajků a 118 milionů přehrání.

Patří mezi nejznámější páry ve Skandinávii a jejich životní styl se stal inspirací pro mladou generaci. Na Instagramu sdílejí záběry z cest po Evropě, od malých ostrůvků v Řecku až po útulné kavárny ve Stockholmu. „Je tak příjemné přijít domů a uniknout do úplně jiného světa, ponořit se do sebe navzájem a do všeho, co děláme,“ komentoval sportovec jejich vztah pro Vogue.

Když bude 24. června závodit v Ostravě na Zlaté tretře, bude středem pozornosti. Nejen kvůli tomu, že tam možná skočí další rekord, ale protože ho bude chtít každý vidět. O jeho pozici svědčí i to, že konání akce je přizpůsobeno právě jemu. „Přiznám se, že letošní termín jsem do jisté míry přizpůsobil jeho možným dalším startům,“ uznal otevřeně manažer mítinku Alfons Juck.