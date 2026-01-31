Když jí nešlo mluvit o emocích, začala psát texty. Teď je mladá česká zpěvačka na turné se světovou hvězdou
Teprve osmnáctiletá zpěvačka Thera zažívá průlom kariéry. Jako předskokanka světové hvězdy Jasona Derulo vyráží na evropské turné, ukáže se i v Praze.
Ještě před pár lety zpívala doma ve svém pokoji a psaní textů pro ni byla forma terapie. Teď se teprve osmnáctiletá česká zpěvačka Thera ukáže statisícům lidí jako předskokanka světové popové hvězdy Jasona Derulo. Vyrazila s ním totiž před pár dny na turné, přičemž jednou ze zastávek bude také březnový koncert v pražské O2 areně.
K hudbě se Thera, vlastním jménem Kristýna, dostala už v dětství – v její rodině byla přirozenou součástí každodenního života. „K hudbě mě přivedla maminka už jako malou. Pořád jsem si zpívala, nešlo mě zastavit,“ vzpomíná se smíchem mladá zpěvačka.
Už během dospívání si pak rovnou vyzkoušela i vystupování před publikem – v rámci letního muzikálového kurzu ve Spojených státech se objevila v muzikálové produkci. Právě tehdy si začala uvědomovat, že hudba pro ni není jen zábava, ale prostor, kde se dokáže nejlépe vyjádřit.
Postupně se od interpretace cizí práce přesunula v Česku k vlastní tvorbě. Začala psát anglické texty, které vycházely z osobních zkušeností a emocí, o nichž se jí prý těžko mluvilo nahlas – třeba o duševním zdraví. I proto si zvolila umělecké jméno Thera – od slova therapy, tedy terapie. Zároveň se díky tomu vydefinoval i její styl, dark-pop, který zpravidla spojuje chytlavé melodie s temnější elektronikou, melancholií a introspektivními texty. „Sedí mi hlavně proto, že pracuje s emocemi,“ vysvětluje zpěvačka.
První výrazný zlom pro ni přišel v roce 2024 s vydáním debutového alba I Wish I Called. Jeho součástí je také virální skladba Guardian angel, která se krátce po vydání začala organicky šířit na streamovacích platformách i sociálních sítích. „Vůbec jsem netušila, že by tahle píseň mohla mít takový dosah. Můj manažer mi říkal, že má pocit, že to bude fungovat, ale já tomu tehdy moc nevěřila,“ vzpomíná umělkyně.
Rychle se ukázalo, že manažer Brian měl pravdu. „Najednou jsem na streamovacích platformách viděla číslo 1 000 000 přehrání,“ popisuje Thera, která má dnes napříč Spotify a TikTokem přes osm milionů přehrání.
Právě platforma Spotify v tom přitom hrála zásadní roli – vybrala si ji totiž jakožto první Češku do globálního programu EQUAL podporujícího ženské hudební talenty. Její vizuál se v rámci něj objevil i na ikonické obrazovce na newyorském Times Square. Před Therou se tam pak v samostatné kampani EQUAL dostala třeba Sara Rikas, Annet X nebo Ewa Farna.
Zahraniční publikum si Thera začala brzy budovat i naživo. V březnu 2025 se díky svému koncertnímu agentovi vydala na evropské turné se švédskou zpěvačkou Loreen, dvojnásobnou vítězkou Eurovize. Jako předskokanka zahajovala vyprodané koncerty v Curychu, Londýně, Manchesteru a Dublinu, později vystoupila také na turné britské kapely Remember Monday.
Nabídka stát se součástí evropského turné Jasona Derula přišla krátce poté. „Bylo to díky mému agentovi Julianovi, který je v kontaktu s Jasonovým managementem. Někdo z jejich týmu se na mě přijel podívat během předchozího turné a pak se začaly řešit možnosti,“ popisuje Thera. Výsledkem bylo zapojení do vybraných evropských zastávek jednoho z nejúspěšnějších popových a R&B interpretů současnosti.
Zprávu o nové spolupráci si nejprve nechala zpěvačka pro sebe. „Věděla to jen rodina a kluci z kapely. Chvíli jsem to musela držet v tajnosti, než se všechno oficiálně potvrdilo,“ říká. O to silnější emoce v ní teď vyvolává především pražský koncert. „Představa, že budu moct zakřičet ,Ahoj Praho!‘ ve svém rodném městě, mě rozbrečí pokaždé, když na to pomyslím,“ dodává zpěvačka. Ta už má v rámci turné za sebou třeba Glasgow nebo Birmingham, ukáže se ale také v Manchesteru, Amsterdamu nebo Mnichově.
Přípravy na turné s Jasonem Derulo pro ni začaly už na konci loňského roku a zahrnovaly nejen hudební zkoušky, ale i choreografie a vizuální stránku vystoupení. Thera mezitím stále studuje – je v posledním ročníku anglického gymnázia, kde ji na jaře čeká maturita.
Vedle koncertování a studia už taky pracuje na druhém albu, na kterém chce posunout svou hudební i vizuální identitu. „Těším se, až fanoušci uvidí Theru v nové éře, kde propojuji smutné písničky s tancem,“ uzavírá mladá zpěvačka. Tu můžete spolu s Jasonem Derulo vidět už 2. března v pražské O2 areně.