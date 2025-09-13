Architektura –  – 1 min čtení

Když nemáte cihlu, tak tam dejte lodní kontejner. Litomyšl má další architektonický unikát

Široko daleko není žádné moře, a přesto kousek nad Litomyšlí přistály dva lodní kontejnery. Nevypadly z žádné lodi, ale umístili je sem architekti.

kontejnery-v-litomysli-4
Foto: Atelier-r
Dva lodní kontejnery posloužily coby základ stavby
Litomyšl je krásné město, kterému však chybí okolní lesy a chodit se odtud dá jen po loukách a polích. Rozhodla se proto do krajiny umístit zajímavé turistické cíle. Celý projekt pojmenovala Cíle cest a začala oslovovat architekty, aby navrhli zajímavé prvky a vešli se přitom do stanoveného rozpočtu.

Tak vznikl i projekt VýhledNa Litomyšl, tedy rozhledna ze dvou lodních kontejnerů umístěná na severozápadním okraji města nad Rasovnou u cestičky vedoucí do vedlejší vesnice Kornice. Díky své poloze nabízí rozhledna výhledy na veškeré dominanty města, které jsou navíc v podvečer okořeněny krásnými západy slunce.

Finální koncepci ovlivnilo zadání města a finanční limit. Architekti nicméně hledali i takové řešení, které by bylo ohleduplné k životnímu prostředí a zároveň ho bude možné kdykoliv odstranit.

Foto: Atelier-r

„Filozofií našeho projektu je vytvořit dílo netradiční a zároveň odrážející fenomény dnešní doby. Jako významný akcent dnešní doby vnímáme vlivy globalizace, která nám – za cenu ztráty jedinečnosti – spoustu věcí zjednodušuje, dopravu, na niž spoléháme ve většině odvětví lidské činnosti, ale také ekologii, kterou se snažíme vybalancovat s předchozími dvěma fenomény, a s ekologií související snahu o hledání nových cest a šetrných alternativ. Jednu z těchto alternativ vidíme ve využití již použitých věcí a prvků v novém kontextu,“ vysvětlují architekti ze studia Atelier-r.

To všechno se nakonec zhmotnilo v 13,7 metru dlouhém lodním kontejneru, který dost možná procestoval celý svět, viděl spoustu přístavů a slyšel mnoho jazyků. V jiném světě by jej sežrala rez na skládce nebo by byl roztaven. V Litomyšli však dělá radost.

Postaven byl na železobetonovém základě, přičemž nosnou konstrukcí mu je druhý lodní kontejner. Oba jsou vzájemně spojeny výztužnou konstrukcí z uzavřených ocelových profilů. O stabilitu vztyčeného kontejneru se stará vložená ocelová kostra tvořící podporu ocelového schodiště.

Výšku svisle vztyčeného kontejneru prodlužuje seříznutá část ze spodního kontejneru, která obsahuje vyhlídkovou plošinu s posezením. Věž umožňuje vyhlídku na všechny světové strany, zároveň je však zajímavý pohled i na ni samotnou. Architekti ji nijak povrchově neošetřovali, a tak kontejnery zůstávají autenticky věrné svému původnímu účelu.

