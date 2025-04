Když Trump kymácí lodí, investoři prchají do bezpečného přístavu. Proč zlato právě teď láme rekordy?

Uložit 0

Situace na finančních trzích je od začátku roku poměrně turbulentní. Zatímco akciové indexy ztrácejí deset až patnáct procent, investoři se hromadně přesouvají k bezpečným přístavům. Výrazným vítězem je zlato, které od začátku roku v dolarovém vyjádření posílilo o více než třicet procent a v úterý překonalo historickou hranici 3 500 dolarů za unci, tedy historické maximum. Co se na trhu přesně děje, proč roste právě zlato a co to může znamenat pro investory?

Zlato je mezi investory považováno za bezpečné aktivum, jelikož hraje významnou roli v historii i v současném finančním systému. V době krizí a nejistoty se investoři tradičně uchylují právě ke zlatu jako ke stabilnímu uchovateli hodnoty. V posledních letech však množství nejistot narůstá.

Vysoká inflace v roce 2022, eskalující geopolitické napětí a nejnověji i obavy z obchodní politiky Spojených států vytvářejí prostředí, v němž zlato získává na atraktivitě. Tyto faktory přispěly k výraznému růstu jeho ceny: v roce 2023 si připsalo 13 procent, v roce 2024 až 25 procent a v letošním roce roste přibližně o 25 procent.

Zvýšená poptávka po zlatu však nepřichází jen ze strany soukromých investorů. Významnou roli hrají i centrální banky, které v reakci na geopolitická rizika zvyšují své zlaté rezervy. Cílem je diverzifikace, tedy snaha snížit závislost na devizových rezervách, které mohou být v případě konfliktu zmrazeny, jak to ukázal příklad Ruska.

Zlato v tomto roce zatím překonává výkonnost většiny finančních aktiv. V prvním čtvrtletí 2025 zaznamenalo cenový nárůst o 18,7 procenta, což představuje nejvýraznější mezikvartální růst od roku 1986. Po znovuzvolení Donalda Trumpa sice investoři očekávali, že jeho výstupy na sociálních sítích mohou zvýšit volatilitu na finančních trzích, ale jen málokdo předpokládal tak razantní obrat v obchodní politice.

Zavedení rozsáhlých cel vůči téměř všem zemím způsobí zpomalení růstu americké i globální ekonomiky. Navíc vyšší cla znovu vyvolávají obavy z rostoucí inflace ve Spojených státech. Tato rozhodnutí přicházejí poměrně rychle a bez rozmyslu, což opět vyvolává značnou nejistotu, která pochopitelně neprospívá podnikatelům ani finančním trhům.

🔥Gold performance has been truly HISTORIC:

Gold prices have risen over 16% this quarter, the first such quarterly performance this CENTURY.

The last time gold rallied so much during a quarter took place in the 1980s.

Gold is the best asset class during times of uncertainty. pic.twitter.com/6YPG1VOZqw

— Global Markets Investor (@GlobalMktObserv) March 28, 2025