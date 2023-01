Když Žižka potká Warcraft. Český sólo vývojář tvoří husitskou strategii, vyzkoušejte její demo

Nedávno se hráči mohli vydat do doby husitské s nádechem temného fantasy v české videohře 1428: Shadows over Silesia. Nově do ní zamíří v roli vojevůdců ve strategii Písně z Kalicha. Tedy prozatím jen v krátkém demu, které právě vyšlo. Ale ani tak hra nezapře slavnou inspiraci a je adeptem na zařazení do seznamu přání na Steamu. Ke kališnické zpovědi jsme proto přizvali jejího jediného tvůrce Jana Vodičku a zeptali se nejen na to, jak taková husitská hra vzniká.

Když Písně z Kalicha spustíte, okamžitě se vám vybaví Warcraft 3. Rozhraní klasické realtimové strategie, trojrozměrná stylizovaná grafika, vojáci poslouchající každý váš rozkaz a hrdina, který je vede. To všechno tam je. Jenže zatímco ve slavné hře, která dala vzniknout ještě slavnějšímu hitu World of Warcraft, jste do boje posílali orky a rytíře ve fantasy světě, v českém titulu velíte kališníkům se sudlicemi a samostříly a Janu Žižkovi z Trocnova.

A ještě jeden podstatný rozdíl tu je. Warcraft je dílem kolosálního studia Blizzard. Zato Písně z Kalicha (v angličtině Songs of the Chalice) tvoří jediný nadšenec, Jan Vodička alias Vodasoft. Než si přečtete, jak hra vzniká a jaké plány s ní autor má, odskočte si na Steam a stáhněte si její právě vydanou hratelnou ukázku. Zabere vám pár minut a odhaluje jen zlomek z budoucí podoby díla, ale už teď kratičké demo naznačuje potenciál k potěšení virtuálních stratégů.

Jediný autor hry pracuje jako softwarový vývojář v Plzni, ale pochází z jižních Čech. Důvodem pro táboritské téma hry však jeho původ není. „Můj kamarád Spytihněv, mimochodem tvůrce retro střílečky Hrot, kdysi dělal hru o husitech. Ale nakonec začal pracovat na jiných titulech, a tak mě napadlo, že bych na husity mohl navázat já. A protože mám rád Warcraft i Starcraft a na škole už jsem na podobných hrách pracoval, tak jsem si řekl, že udělám Warcraft husitský,“ říká pro CzechCrunch.

Už to je pro tuzemského hráče zajímavé, ale tento příběh jde mnohem hlouběji, než byste od hry vyvíjené sólo tvůrcem čekali. Písně z Kalicha totiž nevyrazily do boje cestou drobných úprav předpřipraveného generického obsahu, kterým si menší hry někdy pomáhají. Ani nevyužívají stávající technologie, například nezávislými autory oblíbený herní engine (zjednodušeně řečeno motor, na kterém celá hra běží) Unity. Jan Vodička prakticky vše kóduje a tvoří sám od nuly.

Foto: Vodasoft Chystanou husitskou hru Písně z Kalicha doprovází i český dabing

„Mám rád, když nad tím, co dělám, mám plnou kontrolu. Engine je napsaný v programovacím jazyce C++, pro grafiku používám OpenGL, pro zvuk OpenAL,“ vyjmenovává názvy, které ani mnoha hráčům nic moc neřeknou, ale věřte, že podtrhují spíš méně často vídaný přístup a nasazení. Přeloženo do husity srozumitelného jazyka – Jan Vodička si nezašel ke kováři pro novou přilbici a meč, které by jen vyleštil či nabrousil. Namísto toho sám narubal rudu, postavil uhlířský milíř a následně si sám všechno vykoval.

Však k tomu měl namířeno už od dětství, kdy ho zlákaly legendy videoherní historie jako Mario nebo Duck Hunt, načež v útlém věku začal s prvním oťukáváním programování. Poté přišel půvab prvního PlayStationu: „A totálně jsem se coby desetiletý zamiloval do 3D her a nutně jsem je potřeboval dělat.“ V roce 2008 se čerstvě plnoletý Vodička skutečně začal hernímu vývoji věnovat. Jeho první hříčky sice světlo světa nikdy nespatřily, ale už tehdy pracoval na vlastním herním enginu.

„Hotové enginy jako Unreal nebo Unity nemám rád. Sice díky nim mohou dělat hry i neprogramátoři nebo lidé bez grafického nadání, ale hodně titulů, které je využívají, jsou odpad. Když vidím, že někdo stáhne hromadu předem vytvořených objektů a kupa her pak vypadá úplně stejně, je mi z toho smutno,“ vysvětluje Vodička. „Ale pochopitelně jsou v Unity a především Unrealu skvělé tituly. A lidem, kteří v nich umí taková kouzla, fandím. Zároveň i sám něco okoukám. Ale mám rád, když si to mohu napsat sám a díky tomu věcem rozumím na základní úrovni,“ dodává.

K tomuto programátorskému porozumění je nutné přidat audiovizuální stránku věci. I tu si Vodička stvořil sám od textur až po rozpohybování modelů. Některé zvuky, přiznává, jsou z audiobanky, ale i tak prošly jeho úpravou. Jiné nahrál sám. A snad aby toho na jednoho člověka nebylo málo, nesmíme zapomenout na dabing. Ano, dabing, vojáci v Písních z Kalicha totiž na hráče promlouvají hned několika různými hlasy. Jenže tušíte správně, zástup vícero dabérů byste u jednomužného projektu hledali marně.

„Dabing jsem také z většiny dělal já, jen pár replik mi nadaboval kamarád a kolega Tomáš Smolík. Svůj hlas jsem následně různě softwarově upravil,“ popisuje Vodička. Mimochodem i namluvením postav dává jeho hra vzpomenout na Warcraft 3. Ten u nás vyšel s českým dabingem, jehož hlášky se v hráčské komunitě staly nesmrtelně kultovními. Pokud si do kalicha nalijeme čistého vína, nadabování Písní nemusí každému uchu lahodit, ale stále platí důležitý dodatek, že to je práce osamoceného vojevůdce.

Veřejným výsledkem kombinace kodérského umu, grafické tvorby i zvukových záznamů Jana Vodičky je v tento okamžik jen malá ukázka toho, co Písně z Kalicha v budoucnu nabídnou. Plná hra bude podle tvůrce především příběhová, každá z minimálně deseti úrovní nabídne trochu jiný scénář. Někdy budou husitští hrdinové plnit úkoly, jindy bude vaše vojsko někoho doprovázet na místo určení, případně se dočkáte bitvy, která se od klasičtější strategie přiblíží spíš žánru tower defense.

Foto: Vodasoft Písně z Kalicha by chtěly být takový husitský Warcraft 3

V něm hráči připravují obranu svých pozic proti vlnám nepřátel – a v Písních z Kalicha tak přijde na řadu sešikování vozové hradby. Ale na stavbu základen známou právě z Warcraftu nebo Starcraftu zapomeňte. „Husité kromě stanů, zákopů a podobných věcí nic moc nestavěli. Spíš rabovali,“ říká Vodička. Jeho rozhodnutí je tedy vcelku realistický krok, jinak ale historie slouží hře spíš jako inspirace. Zábavná hratelnost si vynutí občasnou dějepisnou nepřesnost.

A když už je řeč o historii, Písně z Kalicha jsou shodou okolností už druhou českou hrou od jediného tvůrce z poslední doby, která hráče vezme do doby husitské. Na podzim loňského roku vydal své dílo 1428: Shadows over Silesia Petr Kubíček. Ten vsadil na spojení skutečného středověku a temného fantasy, jeho titul nabídl kombinací plížení, akce a zapeklitých hádanek připomínající částečně staré adventury, částečně třeba i slavný Fallout.

Neobešlo se to sice bez pár techničtějších zádrhelů (ale opět – sólo vývojář!), výsledek je však velice zábavný. Koneckonců se o tom před případnou koupí můžete také přesvědčit v demu na Steamu. Oproti Písním z Kalicha dokonce dost dlouhému, obsahuje celou jednu kapitolu hry. Každopádně pokud by husitský Warcraft bavil podobně jako husitský Fallout, byla by to pěkně spanilá jízda.

Už teď nicméně autor Písní z Kalicha ví, že dřív než příští rok se chorál Ktož jsú boží bojovníci nad digitálním bojištěm nerozezní. Jisté zatím není ani to, jestli tvorbu hry podobně jako u mnoha nezávislých titulů podpoří placeným předběžným přístupem. „Pochopitelně by bylo hezké si něco přivydělat. Ale já vlastně hry nedělám kvůli penězům, ale kvůli tomu, že je to moje vášeň,“ uzavírá Vodička sympaticky.