Nejnovější telefon značky Google se povedl. Má úplně rovná záda, ze kterých foťák netrčí ani o milimetr
Recenze: Pixel 10a je povedený telefon střední třídy, který přísně vzato předchozí model moc neposouvá, ale za pořízení stojí.
Možná to taky znáte. Apple nepoužíváte – ani nemusíte být nějaký jablečný hejtr, prostě jste vždycky měli Android –, dát třicet tisíc za nový telefon vás neláká, do čínské značky se vám moc nechce, ale zároveň byste chtěli hezké fotky a ideálně i hezký telefon… Tak co s tím? Na tuhle otázku teď dává velice příjemnou odpověď Google. Konkrétně jeho novinka Google Pixel 10a.
Pojďme začít tím, co je vidět na první pohled a co se vám může zdát jako hloupost. Vždyť na fotoaparát vystouplý ze zad telefonů už jsme kdovíjak dlouho zvyklí. Jenže pak přijde telefon jako Google Pixel 10a, který má záda úplně plochá. Je to důvod, proč si ho koupit? To asi ne. Ale je to fajn. A hlavně to není jediná věc, co se nám na telefonu líbí.
Ze zad opravdu nevyčuhuje ani kousek foťáku a vy si vzpomenete na doby, kdy placaté telefony ležely na stole a nekývaly se ani necvakaly, když jste na ně sáhli. K tomu přičtěte nízkou hmotnost (183 gramů!) i střídmé rozměry (153,9 × 73 × 9 milimetrů) a decentní design s kovovým rámečkem a matnými zády, která v ruce nekloužou a nezůstávají na nich fleky po prstech. Hmatatelné dojmy z „desítky áčka“ jsou prostě příjemné. Nekazí je ani cena.
Google Pixel 10a pořídíte za 13 290 korun, což je o tisíc až dva víc než cena Samsungu Galaxy A56, ale taky o čtyři tisíce korun méně než u nově představného iPhonu 17e. Samozřejmě jsou i levnější telefony střední třídy, ale za pěkný design, dobrý displej, značku Google a povedený fotoaparát nám číslo na cenovce googlovské novinky přijde OK.
Odborníci sice připomenou, že hardwarově je Google Pixel 10a prakticky stejný jako loňský model 9a, ale to je běžnému uživateli vcelku fuk. Každodenní používání je svižné, běžné hry zvládá v klidu, výdrž baterie je vynikající a bez problému zvládne déle než den. A nějaké změny tu přece jen jsou, displej s úhlopříčkou 6,3 palce je jasnější (s blížícím se jarem k nezaplacení), sklo chrání pokročilejší Gorilla Glass, nabíjení je rychlejší a v základu je nejnovější systém Android 16. Devítka navíc není o moc levnější, takže desítka nám dává smysl.
Pro koho je Google Pixel 10a?
Smysl bude dávat i uživatelům, kteří rádi fotí, protože už sama o sobě se značka Google Pixel pyšní dobrým fotoaparátem. Tedy alespoň jedním. Pár testovacích fotek můžete posoudit v galerii, 48megapixelový hlavní snímač produkuje líbivé výsledky. Naopak 13megová širokoúhlá kamera nás ani trochu neuchvátila, mimo dobře osvícené exteriéry na ni nespoléhejte, absence optického přiblížení taky zamrzí. Ještěže většinu času fotíme na standardní zoom.
S focením i jiným používáním telefonu tradičně pomáhá googlovská umělá inteligence Gemini, a to včetně funkce Fotokouč, kdy vám AI radí, jak a na co foťák namířit či nenamířit. Aspoň trochu zběhlejší fotograf ji nevyužije, ale začátečník? Proč ne. A zrovna pro takové uživatele bychom tak nějak čekali, že Google Pixel 10a je.
Ať už coby telefon pro mladšího uživatele, nebo pro nikterak náročného dospěláka (který ale chce hezké fotky, decentní design a „nechce žádnou Čínu“) je snadné Google Pixel 10a doporučit. Technologičtí nadšenci budou ohrnovat nos nad malou evolucí oproti devítce, hardcore uživatelé se v segmentu střední třídy ani nevyskytují.
Ti ostatní budou happy z lehkého, cenově stále ještě dostupného a dobře fotícího telefonu s umělou inteligencí Gemini, u kterého si navíc vyberou mezi čtyřmi barvami (včetně hravé levandulové a pastelově malinové). A který budou moci na rozdíl od většiny telefonů položit na stůl úplně naplacato.