Velké změny ve Warhorse Studios. Tvůrci Kingdom Come přebírají šéfa brněnské herní firmy i jeho tým

Warhorse Studios zakládají novou pobočku. Tvůrci středověkého hitu Kingdom Come: Deliverance se rozšiřují z Prahy do Brna a pro novou část své firmy najali šéfa tamějšího studia – shodou okolností podepsaného pod jinou hrou z české historie. A spolu s ním získali i nemalou část jeho týmu.

Tohle spojení začalo už dřív. V titulcích nedávno vydaného přídavku pro Kingdom Come: Deliverance 2 s názvem Barvy smrti najdete kromě vývojářů z Warhorse Studios i pracovníky brněnských Ashborne Games. Ze spolupráce dvou studií spojených mateřskou skupinou Embracer je ale nyní něco ještě bližšího – pobočka Warhorse Studios v Brně. Tu povede dosavadní šéf Ashborne Petr Kolář a čítá na třicítku pracovníků. Povětšinou právě těch, kteří na rozšíření KCD2 ještě v brněnských barvách pracovali.

„Díky této zkušenosti jsme si profesně i lidsky sedli. Někteří kolegové se rozhodli pokračovat s námi dál i pod hlavičkou Warhorse Studios. Tým dále doplňují lidé přímo z Warhorse, kteří to do Brna mají jednoduše blíž,“ říká pro CzechCrunch Kolář. „Neplánovali jsme to takhle od začátku, ale je to přirozený důsledek skvělé spolupráce našich studií. Otevření pobočky v Brně je dalším krokem v posílení pozice Warhorse Studios na trhu,“ doplňuje ho Tobias Stolz-Zwilling, ředitel komunikace Warhorse.

„To, že patříme do stejné firemní struktury, nám umožnilo hladce spolupracovat na Barvách smrti. Expanze do Brna je ale oddělený krok. Je to čistě naše iniciativa,“ odpovídá Stolz-Zwilling na dotaz, jestli v rozšíření figurovala právě skupina Embracer, pod niž obě studia – respektive jejich mateřské vydavatelské firmy – patří. Zároveň to podle zástupce Warhorse neznačí proměnu firmy na ještě větší společnost provozující vícero vývojářských studií: „Musíme zůstat pokorní.“

Zrod kooperace, která vyústila ve velký přestup, se datuje krátce po dokončení Last Train Home, prvotiny Ashborne Games ze závěru předloňského roku. Hru o československých legionářích Kolář s kolegy vyměnili za český středověk. „Warhorse tehdy přišli s nápadem, jak urychlit vydání svého prvního DLC, a oslovili Ashborne s tím, jestli se toho nechceme ujmout,“ popisuje vývojář. „Zatímco oni byli vytížení doděláváním hlavní hry, my dostali příležitost tvořit něco nového,“ dodává.

Nové přírůstky do stáje Warhorse se už od prvního července zapojí do celkového fungování studia napříč jednotlivými disciplínami. Pobočka v Brně nemá být zaměřená na konkrétní část vývoje. Mezi první úkoly by tak mělo patřit dokončení dalších dvou rozšíření neboli DLC pro Kingdom Come 2 s názvy Legacy of the Forge a Mysteria Ecclesiae. Ta mají vyjít do konce roku.

„Díky tomu, že už nějakou dobu spolupracujeme, to vlastně nebude nijak ostrý přechod,“ popisuje pomyslnou změnu dresu Kolář. „Doufám, že se mi podaří nasát zkušenosti třeba i od Martina Klímy a dalších lidí ve Warhorse. Zároveň budu pořád v týmu s hromadou lidí, se kterými jsme spolu často už řadu let. A i když jsme na KCD2 nebyli od začátku, lidé z Ashborne berou DLC jako své dítě,“ dodává.

A co takhle velká změna znamená pro jeho nyní již bývalého zaměstnavatele? Prý nic dramatického. Ashborne, které nedávno oznámilo práci na středověké strategii, nově povede dosavadní producentka Crina-Maria Ionescu. „V zásadě jsme jen formálně oddělili dvě části týmu, které už nějakou dobu pracovaly na různých projektech,“ vysvětluje Kolář.

Ten si se svým týmem Kingdom Come 2, které nedávno oslavilo tři miliony prodejů, už osahal. Teď však dostane šanci do dalšího vývoje hry zasahovat silněji. Je něco, co by na ní udělal jinak? „To je skvělá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď, protože má spoustu propojených systémů. Nejraději bych víc využíval nové věci, které KCD2 přineslo. Hodně se mi líbí třeba rozhovory v pohybu pomocí chatu,“ uzavírá šéf brněnské pobočky Warhorse Studios.