Klávesnice, kterou si zamilují hráči i hračičkové. Svítí, cvaká a už s ní nemusíte jen šíleně sprintovat
Logitech G512 X je klávesnice, která míří hlavně na fanoušky online her a závodů. Nastavíte si na ní třeba citlivost kláves i různé módy podsvícení.
Možná znáte to video, na kterém představitel seriálového Zaklínače Henry Cavill montuje u sebe doma počítač. Není to nic výjimečného, postavit si stroj třeba na hraní Warhammeru přesně podle svých představ. Firma Logitech tento týden představila novinku, která by přesně k takové sestavě sedla: herní klávesnici G512 X, na které si můžete nastavit třeba i to, jak moc stisknete jednotlivé klávesy, než se váš vesmírný mariňák dá pomalu do pohybu. A my jsme ji v redakci vyzkoušeli.
Klávesnice cílí na první pohled na zapálené hráče a e-sportovce, ale ocení ji i technologičtí „hračičkové“, kteří se rádi hrabou v nastavení. G512 X totiž není jen další mechanickou klávesnicí v řadě, její hlavní zbraní je využívání analogových spínačů. V praxi to znamená, že si u jednotlivých kláves můžete nastavit, v jaké hloubce mají zaregistrovat váš stisk.
Klasický příklad: klávesa W. Na běžné klávesnici funguje binárně – buď je stisknutá, nebo není. Ve hře tedy buď stojíte, nebo běžíte. G512 X však umožňuje detekovat intenzitu stisku podobně jako třeba páčka na gamepadu. Pokud klávesu W jen lehce „přimáčknete“, vaše postava může jít pomalou chůzí. To ocení nejen hráči onlinovek, ale i ti, co si na PC pouští závodní hry nebo třeba letecké simulátory.
Navíc zmíněné W je skutečně jen příkladem, výhodou klávesnice je celková flexibilita. K dispozici je celkem 39 hybridních lůžek, kde lze používat jak analogové, tak mechanické spínače. A jak jsme si vyzkoušeli v praxi, na výměnu stačí pár desítek sekund. Pomocí kleštiček sundáte klávesu a spínač a otevřete přihrádku v zadní části klávesnice.
Zde najdete devět speciálních spínačů a pět silikonových SAPP kroužků, sloužících jako jakási hmatová zarážka. Ty dáte na vybrané místo, přiložíte krytku a klávesnice si už vše sama proskenuje v aplikaci Logitech G Hub, případně můžete do konfigurace hrábnout i vy. A taky nemusíte skončit u zastavení/chůze/běhu. Lehký stisk klávesnice může třeba připravit granát, domáčknutí ho pak hodí na nepřítele. Možností je spousta a analogové spínače lze případně dokoupit.
Klávesnice se prodává ve dvou variantách, přičemž nám dorazil užší model G512 X 75, kterému chybí numerická část. Verze s označením 98 sice už čísla vpravo má, ale upřímně si neumím představit moc důvodů, proč bych nesáhla po kompaktnější variantě. Ostatně na klávesnici prozatím chybí i česká písmena s diakritikou a používat ji na cokoliv jiného než hraní by byla škoda – na obyčejné psaní v open spacu mi navíc přišla zbytečně hlasitá, však to také není klávesnice k notebooku. Nutno dodat, že při srovnání s konkurencí ve své kategorii patří k těm tišším.
Klávesnice se prodává ve dvou barvách a vždy s USB-C kabelem kvůli rychlé odezvě. Černá vyniká elegantními fialovými detaily například na tlačítkách escape a šipkách, případně na dvou knoflíkách, jejichž otáčením měníte hlasitost počítače a intenzitu barevného podsvícení klávesnice. To jsem ocenila zvlášť večer, kdy jsem si nechtěla vypálit klávesy do sítnice. Bílou variantu pak ozvláštňují tyrkysové detaily. Komu by to ale přišlo moc divoké, může hrábnout do krabice pro přiložené krytky a klávesnici si sjednotit do jedné barvy.
Tím ale možnosti personalizace nekončí. V aplikaci G Hub si můžete vytvořit i různé profily podle toho, jaký žánr hry si chcete zrovna pustit. Nebo si aktivujete režim, kdy vybrané klávesy jako například Windows přestanou úplně reagovat. Nechtěně jste zavadili o tlačítko, když váš mariňák zoufale padl k zemi? Nevadí, klávesnice vás za záchvat vzteku nepotrestá.
A pak je tu i už zmíněné podsvícení. Jasně, v souboji se zákeřným sniperem samozřejmě nijak nepomůže. Ale vypadá naprosto stylově. V aplikaci si můžete nastavit různé barvy či módy od pomalého přelévání světelných vln až po divoké blikání (jehož praktický význam mi ale zatím uniká).
Klávesnice Logitech G512 X
- Varianty: G512 X 75 (kompaktní) a G512 X 98 (s numerickým blokem)
- Analogová zóna: 39 hybridních lůžek (oblast kláves WASD, šipky a okolí)
- Příslušenství v balení: 9 analogových spínačů, 5 SAPP kroužků, kleštičky na klávesy a na spínače, sada jednobarevných krytek
- Konektivita: USB-C (odpojitelný kabel)
- Cena: 4 699 Kč (verze 75) / 5 399 Kč (verze 98)
Klávesnici pak pěkně doplňuje ještě jeden kousek od Logitechu, a sice herní myš G502 X Plus. Oproti předchozí generaci, která se kdysi stala oblíbenou i mezi profesionálními hráči, je u ní odezva tlačítek až o 68 procent rychlejší. To logicky při běžném surfování na webu nepocítíte, ale v online hrách to je už o něčem jiném.
Myš disponuje celkem třinácti programovatelnými tlačítky, se kterými si opět můžete pohrát v aplikaci. Velkým lákadlem je také osmizónové podsvícení, které se díky detekci aktivního používání dokáže samo ztlumit ve chvíli, kdy myš zakryjete dlaní, čímž šetří baterii. A ta je mimochodem působivá – při vypnutém podsvícení výrobce slibuje nadstandardní výdrž až 130 hodin.
Kdo se rozhodne investovat do tohohle herního komba, musí ale počítat s vyššími cenovkami. Klávesnice G512 X 75 vyjde na 4 699 korun a verze 98 na 5 399 korun, ve vybraných obchodech je od tohoto úterka. Myš už je o něco starší, a tak ji často najdete ve slevě za méně než tři tisíce.