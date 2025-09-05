Auta –  – 1 min čtení

Klesly tak moc, že vypadnou z indexu. Akcie německé automobilové legendy už nepatří mezi top 40

Porsche má problém. Akcie někdejšího automobilového etalonu zažily během pěti let pád o zhruba 50 procent a budou vyřazeny z akciového indexu DAX.

Václav KinskýVáclav Kinský

porsche-macan4_15

Foto: Porsche

Elektrické Porsche Macan 4

0

Luxus, rychlost, pohodlí a nepřekonatelná aura v podobě černého koníka ve žlutém znaku. To stvořil v roce 1931 Ferdinand Porsche, když založil svou automobilku. Od té doby ušla dlouhou cestu a prorazila mezi smetánku sportovních a luxusních aut. Nyní se ale dostala do tíživého bodu, minimálně akciovou optikou.

Automobilka Porsche totiž po necelých třech letech končí v hlavním německém akciovém indexu DAX, který reprezentuje 40 nejvýznamnějších a nejlikvidnějších německých společností obchodovaných na frankfurtské burze. Společnost Deutsche Börse oznámila, že výrobce luxusních vozů index opustí spolu s dodavatelem farmaceutického a laboratorního vybavení Sartorius. Akcii s příznačnou zkratkou P911 podle legendárního modelu Porsche 911 tak v indexu nenajdeme už od 22. září. Místo ní se tam objeví provozovatel realitní online platformy Scout24 a dodavatel zařízení pro potravinářský a farmaceutický průmysl Gea.

Automobilka, která na frankfurtskou burzu vstoupila v září 2022 s emisní cenou akcií 82,5 eura, krátce poté zaznamenala růst až na téměř 120 eur za kus. Od té doby se však vývoj obrátil a nyní se akcie obchodují přibližně za 45 eur. Výrazně se propadly i hospodářské výsledky. V prvním pololetí letošního roku klesl provozní zisk firmy meziročně o dvě třetiny na miliardu eur (asi 24,5 miliardy korun) a tržby se snížily téměř o sedm procent na 18,2 miliardy eur (444,5 miliardy korun).

Akcie Porsche na německé burze

Foto: Trading Economics

Akcie Porsche na německé burze

Podle šéfa Porsche a zároveň celého koncernu Volkswagen Olivera Blumeho stojí za problémy především slabší poptávka v Číně, zvýšená cla na dovoz automobilů do USA a pomalejší tempo přechodu zákazníků k elektromobilům, než firma očekávala. Blume také dle spekulací německých médií vedení automobilky opustí.

Vyřazení Porsche z indexu DAX je tak symbolickým potvrzením složité situace, v níž se automobilka nachází. Z někdejšího burzovního favorita, který měl být vlajkovou lodí transformace směrem k elektromobilitě a luxusnímu segmentu, se stal podnik pod tlakem. Zda se Porsche podaří získat zpět důvěru investorů a vydobude si své místo mezi německou burzovní elitou, bude záležet na tom, jak rychle se dokáže přizpůsobit měnícím se podmínkám automobilového trhu. A také na tom, jak a jestli naláká nové investory.

