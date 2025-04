Kluk ze Sibiře a bývalý producent Depeche Mode servírují v Praze burgery. Přidali i další dva podniky

Uložit 0

Říkají, že jídlo lidi spojuje stejně jako muzika. V jejich případě to platí doslova. Tim Simenon je bývalým producentem Depeche Mode, Nikita Sidorov zase rodák ze Sibiře. Dva vzdálené světy, chtělo by se říct. Ale nejsou. Spojují se v Praze už ve třech podnicích, které se specializují na tak trochu jiné burgery.

Před pár lety otevřeli burgrárnu na pražském náměstí Míru. Jmenuje se Hoxton Burgers a je jedním z míst, kam lidé často chodí hlavně proto, aby ochutnali místní specialitu. Tou je Hoxton Cheese Bomb, burger, který si sám zákazník poleje roztaveným čedarem přesně podle receptury majitelů a k němuž se podávají i gumové rukavice.

U toho ale dvojice neskončila, loni jen krátce za sebou přidala další dva podniky. První je Megablast, který se nachází hned vedle první restaurace u baziliky svaté Ludmily. Druhým přírůstkem je nová pobočka Hoxton Burgers na náměstí Jiřího z Poděbrad. „Ačkoli jsou dvě pobočky Hoxtonu poměrně blízko sebe, Jiřího z Poděbrad má specifickou atmosféru a charakter. Přitahuje také různorodou klientelu – místní obyvatele, single lidi, páry i rodiny s dětmi. Od návštěvníků náměstí Míru se liší. Vnímáme to jako příležitost oslovit novou komunitu,“ říká pro CzechCrunch Sidorov.

Podnik, který otevřel loni v říjnu, se od toho zavedeného ve skladbě jídla liší. Například smash burgery mají na Jiřího z Poděbrad originální recepturu, takže jsou v této pobočce exkluzivní. V nabídce je navíc také brunch menu, které je možné si dát každý den od 10 do 16 hodin, a nabídka se tu rozšířila rovněž o snídaně, které mají místní rádi. Prim ale pořád hrají burgery. „Jsme velcí nadšenci do jídla a čerpáme inspiraci z restaurací z celého světa i ze sociálních sítí, kde sledujeme nové nápady a prezentace. Tak vznikl i UFO Burger,“ vypráví o další specialitě Simenon.

UFO Burger je unikátní v tom, že jsou obě jeho bulky na okrajích spojené dohromady. Náplň tak nevyteče přes prsty ven, navíc burger svým tvarem opravdu připomíná mimozemský talíř. Bulky jsou plněné jemnými míchanými vejci, ke kterým jsou na výběr slanina, klobásky nebo houby.

Podává se tu například také Bubble Waffle, což je netradiční hongkongská vafle s typickou bublinkovou strukturou. „Servírujeme ji jako sladko-slanou kombinaci s křupavým kuřetem a omáčkou z hot honey nebo javorového sirupu. Je to oblíbený hravý prvek, který příjemně zpestřuje nabídku,“ popisuje Simenon.

Zatímco jídlo je v každém Hoxtonu jiné, to, co zůstává stejné, je vášeň pro muziku. „Je nedílnou součástí naší identity a vychází z minulosti Tima, který byl hudebním producentem ve Velké Británii. Ve všech podnicích pečlivě vybíráme playlisty, které vytvářejí tu správnou atmosféru. Na zdech vystavujeme vinylové singly a alba spolu s výtvarnými díly, která nás oslovují. Je to klíčový prvek našich podniků a odráží naše vlivy a vášně,“ vysvětluje Sidorov.

Platí to i o Megablastu, který stojí vedle původního Hoxtonu. Podle majitelů si oba podniky vzájemně nekonkurují, naopak se doplňují. A tak zatímco Hoxton zůstává věrný burgerům, Megablast přináší na náměstí Míru bohatší nabídku. „Zajímavé je, že spousta návštěvníků Megablastu o Hoxtonu nikdy neslyšela, koncept přitahuje nové lidi,“ říká Simenon.

Propojení ale existuje, třeba ve zmiňovaných UFO Burgerech. Kromě těch tradičních mají v Megablastu speciální verzi, která je dílem spolupráce s Jakubem Horákem, jenž se zaměřuje na japonskou kuchyni. „Kubu známe z japonské restaurace Yamato. Navrhli jsme mu, abychom spojili jeho know-how s našimi burgery, a výsledkem je unikátní a velmi oblíbený koncept,“ uvádí Simenon.

Na menu se objevuje také sendvič věnovaný americkému kuchaři a novináři Anthonymu Bourdainovi. Vysloužil si ho za to, že vinohradskou dvojici inspiroval. Má výraznou a bohatou chuť, která má odrážet jeho dobrodružného ducha. Nabídka se ale v Megablastu mění, a tak tu první měsíce měli na menu třeba i pinsu – variaci na pizzu, ale z lehčího těsta.

Na všech třech místech nicméně vedou klasiky. Na náměstí Míru je to cheeseburger, na Jiřího z Poděbrad smash, oblíbené jsou také burgery se slaninou a hořčičnou majonézou. „Odvážnější kombinace se sice prodávají méně, ale i tak tvoří důležitou část identity našich podniků,“ vysvětluje Simenon. Ať už si tu lidé ale dávají cokoli, odcházejí evidentně spokojení. V hodnocení na Googlu mají všechny tři podniky shodně 4,9 hvězdičky z pěti. „Je to výsledek našeho důrazu na kvalitu jídla, servis a atmosféru od prvního dne,“ shoduje se dvojice.