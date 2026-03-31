Kolega, se kterým jsme se těžko loučili. Je výkonný při práci i zábavě, elegantní a váží jedno kilo
Recenze Asus ExpertBook Ultra – prvotřídní notebook má vysokou, ale zaslouženou cenu. Slovo Ultra v názvu není náhodou.
Není to až tak dávno, kdy zájemci o notebook, který je výkonný, lehký a elegantní zároveň, měli buď smůlu, nebo Apple. Do této vysněné trojice se ale v posledních letech začalo trefovat víc zařízení se systémem Windows. A opravdu velice přesný zásah nyní předvedla novinka značky Asus ExpertBook Ultra, se kterou jsme se po redakčním testování velice těžko loučili.
Váží těsně přes kilogram. Na tloušťku má kolem centimetru až centimetru a půl. Celokovové tělo nese všehovšudy dva nápisy, očekávatelný ASUS na víku a menší značku Dolby označující kvalitní audio. Navíc na odolné kovové slitině nezůstávají otisky prstů. Notebook také snadno otevřete jednou rukou. A je to trochu úsměvná zmínka, ale kdo přehlédl logo, ten si přístroj občas spletl s Macbookem.
Za první dojmy, pohledy a dotyky tak Asus ExpertBook Ultra zaslouženě dostává nejlepší známky. K naplnění dvou částí vysněné trojice zmiňované v úvodu článku ale přidává i tu třetí. Uvnitř novinky od Asusu jsou nejnovější – teprve letos uvedené – procesory Panther Lake od Intelu a 32 nebo 64 gigabajtů operační paměti. Už nejspíš chápete, proč jsme psali o tom těžkém loučení, když jsme ExpertBook museli po recenzi vracet.
Nový notebook je prostě vlajkovou lodí se vším všudy. Design je věc vkusu, ale čistotu a eleganci mu nelze upřít. Výkonnostně je pak v objektivním hardwarovém srovnání na špičce. Při kancelářské práci se logicky ani trochu nezapotí, při náročnější činnosti ho zase dva masivní větráky dobře chladí. Občas hlučněji, ale to platí pro všechny notebooky.
Nebudeme vám lhát, pro zátěžový test jsme nepracovali s 8K videem ani jsme neprováděli výpočty pro NASA, prachsprostě jsme na ExpertBooku zkoušeli třeba Kingdom Come: Deliverance 2. A to zcela plynule na střední až vyšší detaily. Asus ExpertBook Ultra není videoherní mašina, ale i náročnější hry pohledem běžnějšího hráče hravě zvládne.
Procesor Intel Core Ultra X7 358H nebo Intel Core Ultra 7 356H
Grafický čip Intel Arc B390 nebo Intel Graphics
Operační paměť 64 nebo 32 GB
Úložiště 2 nebo 1 GB SSD
Cena 76 990 nebo 57 490 korun
Vynikající je též čtrnáctipalcová OLED obrazovka s rozlišením 2 880 × 1 800 bodů, nejen s blížícím se jarním sluníčkem oceníte její vysoký jas. Navíc je dotyková, ale upřímně, to je snad až navíc. Klávesnice s komfortními klávesami (ačkoliv fanoušky krátkého shiftu nebo polovičních šipek nejsme) nebo přes velkou část těla roztažený touchpad s haptickou odezvou jsou zcela dostačující.
V těle ExpertBooku s rozměry 31 na 21 centimetrů – tedy o malý kousek delší než papír formátu A4 – se kromě céčkových USB portů na obou stranách našlo místo i na větší áčko, vlevo pak dokonce i na HDMI vstup. Chce se použít otřepaná fráze, že tady se nešetřilo. Vlastně nikde. Což se nicméně promítá na ceně.
Asus ExpertBook Ultra je dostupný ve dvou variantách, ta silnější přichází na trh s doporučenou cenou 76 990 korun. Dostupnější verze (a je nutné dodat, že stále opravdu vysoce výkonná) pak nese cenovku 57 490 korun. Oba modely jsou k mání ve dvou barvách, světle a tmavě šedé.
Nicméně pro oba platí, že když na tuto cenu přistoupíte, negativa budete hledat těžko. Nový Asus ExpertBook to Ultra ve svém názvu nemá pro nic za nic. A pokud vám ta cena stále nedá spát, tak i dostupnější varianta je sama o sobě dost ultra.