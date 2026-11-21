Komárek prohrál boj o loděnici Ferretti, teď se s jejím šéfem hádá na LinkedInu. Akcie spadly o čtvrtinu
Čínský Weichai v květnu Komárka přehlasoval a dosadil nového šéfa. Firma pod ním dvakrát snížila výhled, on mluví o chybách z minulých let.
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Šéf italské loděnice Ferretti Stassi Anastassov napsal na LinkedIn post, ve kterém velkými písmeny hájí meritokracii proti loajalitě k šéfovi. „Dejte mi někoho, kdo mě nemá rád, ale je skvělý, oponuje mi a dodává výsledky, místo někoho, kdo mě miluje, ale svou práci neumí,“ píše bývalý manažer Procter & Gamble, který výrobce luxusních jachet vede od poloviny května. Pod příspěvkem se ale ozval jeden z nejbohatších Čechů Karel Komárek, jehož skupina KKCG drží ve Ferretti zhruba 23 procent a letos s novým vedením prohrála boj o firmu.
„Říkáte, že se soustředíte na to, abyste vůči akcionářům jednal správně. Od vašeho jmenování klesla cena akcií Ferretti zhruba o 26 procent a výhled EBITDA na letošní rok se dvakrát snižoval. Akcionáři mají dobrý důvod čekat víc než další post o leadershipu,“ odpovídá Komárek. Po Anastassovovi chce věrohodnou strategii, jak obnovit ziskový růst, i konkrétní cíle a harmonogram. „Až bude jasný plán, rád k němu řeknu svůj názor. Do té doby jsou další slogany ztrátou času akcionářů,“ dodává.
Ferretti výhled skutečně snížilo v červenci a znovu koncem října. Letos pak čeká upravenou EBITDA (provozní zisk před odpisy) mezi 174 a 185 miliony eur (4,2 až 4,5 miliardy korun), předtím počítalo se 186 až 197 miliony. Za prvních devět měsíců upravená EBITDA meziročně klesla o 7,8 procenta. Firma to vysvětluje tím, že se zákazníci kvůli geopolitické nejistotě, hlavně na Blízkém východě, rozhodují o nákupu jachet déle.
Anastassov pod Komárkovým komentářem odpověděl, že se v zásadním bodě shodují. „Generální ředitel musí odpovídat za výsledky. Ne za slova. Naše finanční výkonnost není tam, kde by měla být,“ píše. Lepší výsledky ale podle něj nepřijdou jen tím, že je někdo požaduje. „Mnoho výzev, kterým dnes čelíme, nevzniklo přes noc. Jsou důsledkem strategických, organizačních a provozních rozhodnutí přijatých v průběhu několika let,“ dodává. Italský server PressMare to čte jako kritiku předchozího vedení, tedy Alberta Galassiho, který na valné hromadě stál na Komárkově straně.
Od nástupu 15. května se Anastassov podle svých slov soustředí na revizi strategie, posílení organizace a obchodní i cenovou disciplínu. Ovoce slibuje v roce 2027 a dál. „Plně očekávám, že budu posuzován podle výsledků, které přineseme,“ uzavírá. Deníku MF-Milano Finanza pak řekl, že naslouchá všem akcionářům. „V konečném důsledku by to mělo potěšit všechny akcionáře bez ohledu na to, jestli investovali 2 300 eur, nebo mají 2,3 procenta, 23 procent, nebo 39 procent společnosti,“ doplňuje. Necelých čtyřicet procent drží čínský státní koncern Weichai.
Výměna na LinkedInu navazuje na měsíce sporů. KKCG v lednu nabídlo odkup akcií s prémií, aby získalo silnější slovo ve vedení. Na květnové valné hromadě pak proti sobě stály dvě kandidátky. Komárek chtěl představenstvu předsedat a ve funkci ponechat Galassiho, vyhrála ale čínská strana. Galassi skončil a v devítičlenném představenstvu má KKCG jediného zástupce. Výsledek valné hromady skupina napadla u soudu v Boloni, mimo jiné kvůli tomu, že čínskou kandidátku podle ní podpořili úzce propojení akcionáři bez ohlášené dohody.
Soud v říjnu zamítl návrh na předběžné opatření, o věci samé ale teprve rozhodne. První jednání byla naplánovaná na listopad. Plán, který po Anastassovovi Komárek žádá, chce Ferretti podle deníku MF-Milano Finanza schválit spolu s výsledky za letošní rok.
Jak se vyvíjel spor o Ferretti
- Leden: KKCG nabízí akcionářům odkup akcií s prémií, chce navýšit podíl ze 14,5 na 29,9 procenta. Weichai nabídku odmítá.
- Duben: KKCG navyšuje na zhruba 23 procent a podává vlastní kandidátku s Komárkem jako předsedou a Galassim jako šéfem.
- 14. května: Valnou hromadu vyhrává kandidátka Weichai, Galassiho nahrazuje Stassi Anastassov.
- Červen: KKCG napadá výsledek valné hromady u soudu v Boloni a upozorňuje na pravidla golden power (státní dohled nad investicemi do strategických firem).
- Říjen: Soud zamítá návrh na předběžné opatření, Ferretti podruhé snižuje výhled.