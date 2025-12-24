Komunikovat s nebem nebylo nikdy lehčí. Stačí si stáhnout aplikaci, ve které vám svatí odpoví na cokoliv
Chatbot, který odpovídá citáty z Bible, má statisíce uživatelů. Pro jedny rouhání, pro jiné vstupní brána k víře. A pro tech svět další nový trh.
Vánoce jsou tu, jestli jste ale zapomněli napsat dopis Ježíškovi, nemusíte zoufat. V dnešní době stačí vytáhnout telefon, otevřít aplikaci a napsat Ježíšovi, který vám hned odpoví, klidně v češtině. Přesně to nabízí aplikace Text With Jesus, která v posledních měsících roste na popularitě, ale zároveň rozděluje veřejnost. Pro někoho jde o neškodný experiment, pro jiného o rouhání.
Text With Jesus je postavený na jazykovém modelu společnosti OpenAI. Princip je jednoduchý a z produktového hlediska až banální. Uživatel píše otázky nebo se prostě jen svěřuje, chatbot odpovídá v roli konkrétní biblické postavy, často s citacemi z Bible. Kromě Ježíše lze „mluvit“ i s Marií, apoštoly, starozákonními proroky a v placené verzi (za 129 korun měsíčně) dokonce se Satanem, což patří k nejkritizovanějším funkcím celé aplikace. Odpovědi jsou formulované přátelským, uklidňujícím tónem a působí spíš jako od osobního duchovního kouče než od autoritativního kazatele.
Za aplikací stojí americký softwarový inženýr Stéphane Peter, pro kterého nejde o první projekt tohoto typu. Už dříve vytvořil aplikace, které umožňovaly „psát si“ s historickými osobnostmi, například s americkými otci zakladateli nebo Oscarem Wildem. Text With Jesus je tak pokračováním stejného produktového konceptu, jen s výrazně silnější a citlivější značkou. Ostatně sám autor přiznává, že jeho vlastní matka považuje aplikaci za rouhání.
Zájem o podobné nástroje ale nevzniká náhodou. Ve Spojených státech se téměř třetina lidí dnes označuje za nábožensky nevyhraněné a tradiční církve čelí úbytku věřících i duchovních. Pro část technologických firem a startupů to představuje prostor, kde lze nabídnout alternativu: nástroj dostupný kdykoli, bez studu, bez čekání na osobní schůzku v kostele nebo na faře. Text With Jesus má podle dostupných údajů zhruba 150 tisíc uživatelů a rozšířil se nejen v USA, ale i v Latinské Americe a Evropě.
Kritici však upozorňují, že uživatel nemá žádnou kontrolu nad tím, z jakých zdrojů chatbot čerpá a jaké interpretace Bible preferuje. Náboženský sociolog Robert P. Jones varuje, že odpovědi mohou vycházet z různých překladů, veřejně dostupných textů nebo ideologicky zabarvených materiálů, aniž by to bylo transparentní. A James Spencer z Christian Post například napsal, že AI Ježíš působí spíš jako hlas, který se snaží nabídnout odpovědi příjemné pro duši, než aby se držel biblického obrazu Krista.
Zastánci aplikace naopak tvrdí, že Text With Jesus nemá nahrazovat církev ani osobní duchovní život. Stačí si ji vyzkoušet a dokážete odhadnout, že postupem času to bude působit spíše jako nástroj, který může lidi přivést k otázkám, jež by si jinak nepoložili.