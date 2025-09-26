Končí jedna éra, kód přestává mít hodnotu. IT čeká největší otřes za patnáct let, říká zakladatel Cleevia
„Je to podobné, jako když moderní právníci neprodávají odstavce smlouvy. Jejich služba je byznysově funkční řešení,“ komentuje změny Jan Částek.
„Umělá inteligence mění IT trh rychleji, než stíhají agentury přepisovat ceníky,“ říká Jan Částek, spoluzakladatel stomilionové agentury Cleevio, která v posledních letech kvůli změnám na trhu prošla velkým interním očistcem. Podle Částka nabídka IT služeb založená na stovkách hodin ručně psaného kódu naráží na novou realitu, kde první verze produktu může vzniknout s pomocí AI za hodinu. „Demokratizace vývoje vede k racionalizaci cen IT služeb. Končí jedna éra, kód samotný přestává mít hodnotu a většinu firem z oboru čeká největší otřes za posledních patnáct let,“ zamýšlí se pro CzechCrunch.
Posledních patnáct let byl růst IT trhu téměř nepřetržitý. Přibývaly agentury, rostly valuace startupů i počet lidí, kteří se rekvalifikovali do IT. Programování bylo jistou cestou k uplatnění. Jenže s rokem 2022 ekonomika zpomalila a peníze zdražily. Trh s vývojářskými službami se začal propadat a my v Cleeviu s ním.
V posledních třech letech jsme tak rozebrali firmu do posledního šroubku, každý proces, každou nabídku, každou roli. Hledali jsme, co dává největší hodnotu klientům a také jak dále růst na trhu, kde podle průzkumu Accelerance sazby vývojářů klesly meziročně o devět procent. Jak prodávat služby IT vývoje v době, kdy není vývojář nedostatkové zboží?
Od hodinovek k výsledkům
Donedávna dávalo smysl najímat vývojáře přes agentury. Firmy, které nebyly schopné nalákat dostatek dobrých vývojářů, si je pronajímaly, platily prémiové hodinovky a očekávaly ručně psaný kód. Tenhle model ztrácel postupně relevanci. Díky nástrojům jako Copilot nebo Claude dnes zvládne jeden produktový člověk s AI asistencí práci, na kterou by byl pár let zpátky potřeba celý tým.
Podle dat GitHub Copilot Study vývojáři s AI asistencí dokončí úlohy o 56 procent rychleji, naše praxe ukazuje podobné zlepšení produktivity a zrychlení celého procesu. Hodnota se již definitivně přesunula od samotného kódu k porozumění produktu a byznysu. Podobně jako moderní právníci neprodávají odstavce smlouvy, jejich služba je právně a byznysově funkční řešení.
To, že klesá hodnota kódu, však neznamená ztrátu hodnoty technologického know-how. Dobří vývojáři se nemusí bát, že přijdou o práci. Naopak. Díky AI nebylo nikdy snazší digitalizovat. Tvorba aplikací je rychlejší než kdy dřív, AI modely odemykají úplně nové příležitosti pro automatizaci. Skvělí vývojáři budou mít více možností a jejich práce větší dopad.
Ve velkých a komplexních projektech bude stále potřeba supervize zkušeného kodéra, AI odbaví nejjednodušší věci, ale na velké IT řešení zatím nestačí. Zároveň platí, že bez digitalizace firemních procesů a dostatku dat z nich nelze očekávat, že AI něco zautomatizuje, spousta firem přitom stále jede „analogově“ nebo na archaických systémech.
AI mění vývoj rychleji, než si většina IT firem připouští. Je třeba rychlé exekuce, investic do pilotních projektů. Trh přestává vyžadovat vývojové roadmapy a naopak začíná chtít funkční prototypy. Kdo dokáže dodat první MVP s pomocí umělé inteligence během několika dnů, má zásadní konkurenční výhodu. Nezáleží na tom, jestli kód napsal člověk, nebo model, důležité je vědět, co stavíte, pro koho a s jakým efektem.
Vývoj už není výsadou vývojářů, stavět nové digitální produkty bude už jenom jednodušší.
Podle aktuálních odhadů se očekává, že trh AI konzultací poroste ročně o zhruba 40 procent a dosáhne hodnoty 72 miliard dolarů už v tomto roce. Mezi prezentací o možnostech AI a funkčním řešením je – a minimálně pár let pořád bude – spousta práce IT profesionálů.
Vývojářský byznys by proto měl následovat tezi, že vítězi trhu s AI nebudou IT čistě konzultační firmy, ale ti, kdo budou kombinovat silné stránky obou a nejrychleji tak doručují reálnou hodnotu. Ne prezentaci, ale funkční prototyp.
AI není kosmetická úprava nabídky, jde o zásadní změnu fungování celého trhu. Neprodává se kód, ale výsledky. Lidi, procesy, způsob plánování i přemýšlení nad projekty, to všechno jsme museli přestavět i my. Místo klasických projektových týmů tvoříme malé jednotky, které kombinují znalost produktu, dat a AI. Tím šetříme čas i rozpočet a zároveň budujeme řešení, která nejsou jen technicky funkční, ale hlavně byznysově životaschopná.
AI nám už dnes mnohonásobně zrychlila tvorbu prototypů. U velkých projektů je stále jen pomocníkem, ale pokud nás něco poslední roky naučily, tak že schopnosti AI jen porostou. Vývoj už není výsadou vývojářů, stavět nové digitální produkty bude už jenom jednodušší.