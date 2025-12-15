Konec americké ikony. Výrobce robotických vysavačů Roomba bankrotuje a míří do čínských rukou
Firma iRobot, založená inženýry z MIT v roce 1990, slibuje zachování provozu a podpory všech produktů. Převezme ji její hlavní výrobce.
Americká společnost iRobot, která vyrábí robotické vysavače Roomba, v neděli vyhlásila bankrot a předala kontrolu nad firmou svému hlavnímu čínskému dodavateli. Firmu založenou v roce 1990 inženýry z MIT mají převzít dva čínští hráči, Shenzhen Picea Robotics a její dceřiná společnost Santrum Hong Kong. Akcionáři přijdou o veškeré investice – kmenové akcie budou podle restrukturalizačního plánu vymazány. iRobot zatím ujišťuje zákazníky, že provoz, aplikace ani zákaznická podpora nebudou během reorganizace narušeny, informují Bloomberg a The Wall Street Journal.
Od roku 2002 prodal přes 40 milionů domácích robotů a jako průkopník výrazně změnil trh s domácími spotřebiči. Jenže po covidu začal iRobot finančně slábnout, potýkal se s problémy v dodavatelském řetězci a náporem levnější konkurence. Zatímco v lednu 2021 akcie byly na vrcholu s cenou přes 161 dolarů, v pátek před vyhlášením bankrotu už stály jen 4,3 dolaru. To je za čtyři roky propad o 98 procent. Už v březnu firma varovala, že bez nového majitele hrozí úplný konec, a nedávno ve finančních dokumentech signalizovala, že bankrot je neodvratný.
Klíčovým momentem mohla být záchrana ze strany Amazonu, která se ovšem nikdy neuskutečnila. V roce 2022 internetový gigant nabídl za iRobot 1,7 miliardy dolarů (v tehdejším přepočtu asi 40 miliard korun), což by byla čtvrtá největší akvizice Amazonu v historii. Jenže evropští regulátoři obchod zablokovali kvůli obavám, že by Amazon mohl zneužít svou dominantní pozici a omezit přístup konkurentů na své tržiště. A pro výrobce robotických vysavačů Roomba to šlo od té doby z kopce.
Jak připomíná TechCrunch, Amazon a iRobot se na zrušení transakce dohodly v lednu 2024, přičemž Amazon zaplatil odstupné 94 milionů dolarů (2,3 miliardy korun). Následoval odchod dlouholetého generálního ředitele Colina Anglea, pád akciového kurzu a propuštění 31 procent zaměstnanců. Kdysi průkopnickou firmu se snažila zachránit také investiční skupina Carlyle, která poskytla v roce 2023 úvěr 200 milionů dolarů (4,8 miliardy korun) jako most do doby, než se dokončí prodej Amazonu.
Jenže po krachu obchodu zůstal dluh viset a Carlyle Group minulý měsíc svou pohledávku prodala – pravděpodobně se slevou, jak poznamenává Bloomberg. Kupující byla zmíněná čínská firma Santrum Hong Kong, dceřiná společnost Shenzhen Picea Robotics, která byla současně hlavním výrobcem produktů iRobotu. V současnosti podle deníku The Wall Street Journal dluží iRobot firmě Picea celkem 352 milionů dolarů (v aktuálním přepočtu 7,3 miliardy korun), z toho téměř 91 milionů dolarů (1,9 miliardy korun) je po splatnosti.
Nástup čínské konkurence
Dnes globální trh s robotickými vysavači ovládají čínští výrobci jako Roborock, Dreame, Ecovacs a Xiaomi. Ty podle dat IDC na začátku letošního roku tvořily zhruba polovinu celosvětových dodávek, zatímco iRobot klesl na páté místo s necelým desetiprocentním podílem na trhu. Čínská konkurence uspěla zejména díky extrémně rychlému inovačnímu cyklu a schopnosti integrovat prémiové funkce do cenově dostupnějších modelů.
Čínské značky rovněž využily výhodu silného domácího dodavatelského řetězce a vládních subvencí, což jim umožnilo masivně expandovat na západní trhy, kde začaly technologicky diktovat tempo celému odvětví. Dnes mají náskok v technologiích a značky jako Dreame nebo Roborock jako první masově zavedly aktivní mokré mopování s rotujícími podložkami, automatické praní mopů horkou vodou či mechanická ramena pro čištění rohů.
Podle restrukturalizačního plánu oznámeného v neděli získá Picea 100 procent vlastního kapitálu iRobotu, což podle společnosti umožní pokračovat v provozu. „Dnešní oznámení představuje klíčový milník v zajištění dlouhodobé budoucnosti iRobotu. Transakce posílí naši finanční pozici a pomůže zajistit kontinuitu pro naše zákazníky, spotřebitele a partnery,“ uvedl podle MarketWatch generální ředitel Gary Cohen. Ve zveřejněných dokumentech firma uvedla aktiva a závazky v rozmezí 100 až 500 milionů dolarů (2,1 až 10,3 miliardy korun).
Pro majitele robotických vysavačů Roomba bylo klíčovou otázkou, zda jejich zařízení zůstanou funkční – objevily se obavy z takzvaného „bricknutí“, kdy by se chytré produkty mohly stát nepoužitelnými, pokud by společnost zanikla a vypnula cloudové služby. „Je třeba zdůraznit, že dnešní zpráva nemá žádný dopad na naše obchodní operace ani na naši schopnost obsluhovat zákazníky – což zůstává naší nejvyšší prioritou,“ uvedla podle TechCrunche mluvčí společnosti Michèle Szynal. iRobot slibuje zachování podpory stávajících produktů během reorganizace, byť právní dokumenty přiznávají inherentní nejistoty spojené s bankrotem.
Historie iRobotu je příběhem technologického průkopníka, který nakonec nedokázal udržet krok s dobou. Společnost vznikla v roce 1990 v Bedfordu v Massachusetts jako spin-off MIT, když robotik Rodney Brooks a jeho bývalí studenti Colin Angle a Helen Greiner se rozhodli přeměnit akademický výzkum v komerční podnik. Model Roomba uvedený v roce 2002 se stal zařízením, které nakonec překročilo svoji kategorii a definovalo ji. V roce 2005 firma nejprve získala velkou investici a pak další kapitál při vstupu na burzu.
Firmě se dařilo a v roce 2015 dokonce spustila i vlastní venture kapitálový fond s plánem investovat ročně statisíce až miliony dolarů do až deseti startupů v oblasti robotiky. Celý tento příběh ale nakonec končí neslavně. Po schválení restrukturalizačního plánu soudem se iRobot stáhne z burzy Nasdaq, kde se obchoduje s tickerem IRBT, a stane se soukromou společností ve vlastnictví svého čínského výrobce Shenzhen Picea Robotics.