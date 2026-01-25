Weekly –  – 1 min čtení

Konec modré IKEA tašky, e-shop, co vypnul reklamy, a hra, co se líbí Vávrovi

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Lucie Černohlávková

weekly-web
Foto: CzechCrunch
Ikea oznámila konec své ikonické tašky a Jonáš Čumrik sdílí své rady
Je tady další vydání našeho newsletteru Weekly, ve kterém shrnujeme to nejzajímavější, co jsme v končícím týdnu napsali. Víte třeba, že IKEA stahuje svou ikonickou modrou tašku nebo že nezávislý vývojář tvoří hru, která se líbí i Danu Vávrovi? A o miliardářském skoku Michala Strnada jste slyšeli? To vše plus tipy na to, co byste neměli přehlédnout příští týden najdete v kompletním vydání newsletteru Weekly, ke kterému se můžete přihlásit v boxu níže.

💻 E-shop v sezoně vypnul všechnu reklamu, i tak rostl. Marketéři nechápou, že se svět změnil, říká Jonáš Čumrik

🤔 Navrhli projekty pro Google a bodovali s Lasvitem v Miláně. Malé studio z Letné přitom tvoří jen čtyři lidé

🇸🇪 Byla s vámi při každém stěhování, přitom vznikla z pytle na rýži. Teď ikonická taška z IKEA končí

💰 Čeká nás skvělý rok, ale… Vše, co nepotřebujete, investujte, ať vás nepřekvapí stáří, říká ekonom

😮 Novou českou hru chválí i Dan Vávra. Nekopíruju Kingdom Come, inspirovala mě stará legenda, říká autor

🌱 Sníte o sousedských setkáních a společných záhoncích? Kaufland vám na komunitní zahradu přispěje až sto tisíc

