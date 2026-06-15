Konec příslušenství na jednu sezonu? Česká značka dá na nabíječky i ochranná skla desetiletou záruku
Dřevěné kryty vystřídaly špičkové adaptéry a inovativní powerbanky. Epico loni utržilo bezmála 330 milionů korun a sází na životnost produktů.
Před dvanácti lety to začalo dřevěnými kryty na telefony, které byly hitem a položily základy značky Epico. Za ní stojí Roman Nováček a Martin Habina a mobilní příslušenství všeho druhu dnes dodávají do více než třiceti zemí, sedmi stovek specializovaných prodejen a v loňském roce utržili bezmála 330 milionů korun. Teď přicházejí nejen s novými produkty ale i službou, která se v záplavě rychlé spotřební elektroniky relativně vymyká – na svůj sortiment od nabíjecích adaptérů až po ochranná skla zavádí desetiletou záruku.
„Epico jsme budovali jako značku, která obstojí v čase nejen atraktivním designem, ale i kvalitou,“ vysvětluje spoluzakladatel Epica Roman Nováček. „Pokud si zákazník koupí náš produkt, chceme, aby mu sloužil roky. A pokud by se v průběhu doby objevila výrobní vada, stojíme si za tím, že ji vyřešíme. V době, kdy je spotřební elektronika speciálně v odvětví mobilních technologií často vnímána jako zboží pro krátkodobé použití, jdeme opačným směrem.“
Dlouhá životnost je podle Nováčka udržitelnější ekonomicky i ekologicky. „A zákazník si zaslouží vědět, že produkt, který kupuje, nebyl navržen na jednu sezónu,“ doplňuje spoluzakladatel značky, která začínala s dřevěnými kryty a postupně přidala i další produkty. Záruka se nevztahuje na opotřebení baterií v powerbankách nebo na situace, kdy zákazník zařízení fyzicky zničí. Výrobní vady ale firma pokryje po celou dekádu.
Důležitou součástí „dlouhověké“ budoucnosti značky Epico mají přitom být i nejnovější technologie. Výsledkem je, že na český trh přináší jednu z prvních powerbank se „semi-solid“ bateriemi. Tento typ baterie nahrazuje část běžně tekutého elektrolytu pevnou, gelovou strukturou. Výsledek? Výrazně vyšší bezpečnost, stabilita při výkyvech teplot, a především až dvaapůlnásobně delší životnost článků ve srovnání s běžnými lithium-iontovými (li-ion) bateriemi.
Epico tyto baterie rovnou osadilo bezdrátovou technologií Qi2 s výkonem 25 wattů, takže kompatibilní telefony se dobíjejí podstatně rychleji než na starších magnetických nabíječkách. „Semi-solid baterie vnímáme jako přirozený vývojový krok mezi současnými lithium-ion technologiemi a budoucími solid-state bateriemi,“ říká Nováček. Uživatelům prý přinášejí reálný benefit už dnes v podobě delší životnosti a vyšší odolnosti.
Trend neustálého zmenšování při zachování, nebo dokonce zvyšování výkonu, je viditelný i na nových adaptérech do zásuvky. Epico využívá technologii GaN (nitrid galia), díky které dokázalo vměstnat nabíječku schopnou „uživit“ i MacBook Pro do kostičky o hraně tři a půl centimetru. Adaptéry zároveň komunikují s připojeným zařízením a dynamicky upravují výkon tak, aby nabíjení bylo stabilní a šetřilo baterii. Součástí jarní ofenzívy jsou také skládací bezdrátové nabíjecí stanice, které rovněž podporují rychlý standard Qi2.
Pro Epico to představuje další krok k vymanění se z pozice „jen dalšího výrobce“ příslušenství. Už dlouho se přitom spoléhá na model, v rámci kterého neprovozuje vlastní e-shop, jímž by vytvářelo přímou konkurenci obchodním partnerům. Místo toho se soustředí právě na podporu partnerů, mezi kterými figurují velcí prodejci spotřební elektroniky a prémioví prodejci značky Apple. Těm dodává produkty s vlastním designem obalů a řeší logistiku.