Konec Šmoulího města. Vizovická firma, která se proslavila modulárními stavbami, napravuje zlínské sídliště

V průběhu let tu vyrostly jednopodlažní objekty, které se postupně rozšiřovaly o nejrůznější přístavby a dostavby. Původně mělo jít o dočasnou věc, která ale nakonec zůstala přes třicet let. Ve Zlíně této části přezdívají Šmoulí město. Už v létě by mělo dojít k jeho zboření, malé domky nahradí modulární stavba, která poskytne veřejné zázemí nejen obyvatelům sídliště. Projekt vyjde na sto milionů korun.

Vizovická společnost Koma Modular postavila svůj byznys na modulárních stavbách. Ve svém oboru se stala poměrně známou, a to hlavně díky novému přístupu – nejde o krabice, pro svoje realizace si většinou zve architekty, kteří skládané stavby povyšují na něco víc. To samé chce nyní Koma udělat ve Zlíně, a to spolu s multifunkční stavbou, která má doplnit zdejší sídliště.

„Projekt klade důraz na zapojení místní komunity a podporu lokálních aktivit,“ líčí pro CzechCrunch marketingová ředitelka Komy Marie Schüller, která bude mít na starosti provozní část centra. Je to v podstatě hlavní úkol nové výstavby, která se ocitne na sídlišti Jižní Svahy. Modulární stavba sem má přinést to, co v podobných typech zástavby běžně chybí. „Objekt je koncipován jako nové komunitní centrum sídliště a cíleně reaguje na jeden z problémů sídlištní zástavby, její decentralizaci a chybějící veřejný život,“ doplňuje Peter Chaban, projektový ředitel architektonického studia Chybik + Kristof, které pro Komu projekt navrhlo.

Modulární stavba v cihlově červené barvě je zároveň navržená tak, aby poskytla pestrý program všem obyvatelům Jižních Svahů. Počítá se s gastronomickými provozy, kancelářskými prostory, dětskými jeslemi, uměleckým obchodem a kreativními dílnami. Měl by tu být také společenský sál a místo pro venkovní akce. „Prostor je navržený tak, aby vytvářel živé a inkluzivní prostředí pro všechny věkové skupiny během celého roku,“ líčí Chaban.

„S potenciálními nájemci budeme jednat, ale rozhodující pro nás bude úroveň poskytovaných služeb, kvalita, rozmanitost, lokálnost, přínos pro komunitu, zapojení se do dění. Chceme všem umožnit strávit zde kvalitní čas, aniž by byl podmíněn konzumem a utrácením peněz,“ dodává Schüller. Při návrhu se i proto počítalo se zapojením místních organizací či spolků.

Náplň je zároveň sestavena tak, aby to uvnitř žilo po celý den, sedm dní v týdnu. Chceme, aby se lidé vraceli.

Také proto má Koma v plánu celý prostor i provozovat. Chce zajistit, aby naplnil svůj účel a byl skutečně multifunkční. V centru stavby bude možné zajít se podívat na film, koncert nebo divadlo. Tomu budou uzpůsobovány jednotlivé moduly. Pokud půjde například o gastrofestival, bude možné tu umístit mnoho stánků.

„Preferovat budeme komorní akce s konkrétním zaměřením. Náplň je zároveň sestavena tak, aby to uvnitř žilo po celý den, sedm dní v týdnu. Chceme, aby se lidé vraceli,“ dodává Schüller. V sousedství se aktuálně nachází bytové domy, počítá se tedy také s tím, že provoz bude nastavený ohleduplně.

Chybik + Kristof navrhli hybridní modulární budovu, která bude mít přibližně 50 krát 50 metrů a bude tvořena vnější strukturou čtvercového tvaru. Má být průchozí a otevřená směrem k sídlišti, aby tím přirozeně zvala návštěvníky dovnitř. Uprostřed se nachází klidné zelené náměstí s centrálním společenským sálem, jenž je umístěný na sloupech a částečně překrývá prostor. „Další krytí bude zajištěno pomocí lehkých textilních stínících prvků. Součástí perimetru bude také vyhlídková terasa s panoramatickými pohledy na město,“ popisuje Chaban. Provozy se budou nacházet na zhruba 1 400 metrech čtverečních podlažní plochy, doplní je i prostor venkovní.

Projekt má přinést do lokality chráněné a čisté veřejné prostranství. Cihlově červená barva má pak spolu s bohatou zelení silnou symboliku v kontextu samotného Zlína. Modulární systém podle architektů umožňuje šetrnější realizaci celého záměru, a to včetně rychlejší a snazší stavby. „Oproti tradiční výstavbě jsme to schopni zvládnout za zlomek času, díky tomu nezatížíme okolí na dlouhou dobu,“ říká také Schüller.

Původní nájemci, kteří tu mají salony, restaurace či noční kluby, mají prostor vyklidit do konce května, město jim pak nabídlo, že zajistí demolici. Ta by měla proběhnout už letos v létě. Vyklizený pozemek pak přejde do nájmu vizovické firmy. Šmoulí město, jak začali lokalitě přezdívat v průběhu času lidé, nahradí projekt, který dostal název Nový Čech. Koma k němu nyní dokončuje architektonickou studii a připravuje projektovou dokumentaci. Začít stavět by mohla během příštího roku.

Koma bude mít pozemek pronajatý dalších dvacet let. „Pokud se koncept osvědčí, po uplynutí doby bude společnost jednat s městem o prodloužení smlouvy. Díky tomu, že jde o modulární řešení, bude ale možné objekt demontovat a případně postavit na jiném místě,“ říká Schüller.