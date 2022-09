Konec světa vypadá skvěle. God of War: Ragnarök připomíná vydání velkolepým trailerem

Začal v antickém Řecku, ale dostal se až na zasněžený sever za obry a valkýrami. Válečník Kratos z videoherní série God of War nyní připomíná blížící se vydání dalšího dílu svých dobrodružství s podtitulem Ragnarök. Nový trailer je především příběhovou ochutnávkou, která poodhaluje tajemství rodinná i božská, ale dojde i na tradičně skvěle vypadající akci.

„Skutečný“ Ragnarök je vyvrcholením severské mytologie, kdy se bohové utkají s obry jotuny, mnohá božstva zemřou a samotný svět skončí, ale dočká se znovuzrození. Podobně epický zážitek slibuje i novinka od Santa Monica Studio, které chystá další úder v úspěšné sérii akčních her God of War. Ty si od prvního dílu v roce 2005 vydobyly místo v panteonu těch nejoblíbenějších her na PlayStation a Ragnarök má neméně božské ambice.

Nejnovější upoutávka na God of War: Ragnarök mísí příběhové scény se záběry ze hry, jež navazuje na události čtyři roky starého titulu. V něm se hlavní hrdina Kratos se synem Atreem přesunul z řecké mytologie, v níž v předchozích hrách měřil síly s božstvy Olympu, do mnohem studenějších končin. Zaplétá se tak s bohy Ásgardu, třeba s Ódinem a Thórem, ačkoliv fanynky a fanoušci, kteří by snad čekali variaci na vysekaného marvelovského Chrise Hemswortha, můžou být překvapeni.

Trailer, který je vybaven i českými titulky, ve třech minutách nastiňuje rodinné rozepře, jež mezi otcem a synem panují kvůli Atreovým tajemstvím, a nechává ke Kratovi posměšně promlouvat Všeotce Ódina. Těžko se pak hlavnímu hrdinovi divit, že je snad ještě zasmušilejší než kdy dřív a hlubokým hlasem (jež mu tradičně nepropůjčil nikdo jiný než Teal’c z Hvězdné brány) pronáší pochmurné věty jako „Smrt si mě může vzít, až si mě zaslouží“ a „Osud tě svazuje, jen když mu to dovolíš“.

A byť by bylo velmi pošetilé příběh plný severských mýtů opomíjet, podobně jako ve hře samotné i v ukázce nejhlasitěji mluví bicepsy a čepele. Osudové promluvy a dechberoucí záběry střídá adrenalinem napumpovaná akce, dokonce i na střet s Thórem dojde. Koneckonců právě díky své akční hratelnosti si značka God of War získala uznání kritiky a především úspěch u hráčů, loni předchozí díl překonal dvacet milionů prodaných kopií.

Nový bůh války dorazí už 8. listopadu na PlayStation 4 i 5. Právě konzolím od Sony byl válečník Kratos vždy věrný, jedinou odbočkou byly menší mobilní hry a vydání zatím posledního titulu God of War na PC. Tam však zamířil až tři roky po své premiéře na PlayStationu. Podobně i další hity na konzole Sony jako Horizon Zero Dawn nebo Marvel’s Spider-Man se na PC podívaly až po několika letech exkluzivity.

Trailer na God of War: Ragnarök vyšel v rámci krátké prezentace Sony State of Play, v níž patřil k nejočekávanějším a zároveň nejzajímavějším odhalením. Vedle God of War za zmínku stojí přehlídka mocných bojovníků, se kterými by i Kratos mohl změřit síly, v pokračování mlátičky Tekken. A zájemcům o méně brutální, ale stále fantastickou akci by se mohla líbit upoutávka harrypotterovské hry Hogwarts Legacy.