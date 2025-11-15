Konečně akční film jako z osmdesátek. Schwarzeneggera vystřídal hezoun a mozek nechte doma, ale i tak baví
Verdikt naší recenze na film Běžící muž neboli Running Man je vlastně pozitivní. I když Glen Powell není Arnold a scénář je osmdesátkově hloupoučký.
Hollywood to dokázal. V roce 2025 natočil akčňák jako z roku 1987. Což je z velké části dobrá zpráva pro nás, ne úplně náročné diváky, ale čistě pozitivní zpráva to taky není. Tak se pojďte podívat, jak se povedl nový Běžící muž neboli Running Man. Nová verze akčního sci-fi, které v osmdesátkách proslavil Arnold Schwarzenegger.
Obří korporace drtí svět, lidé žijí ve strachu a chudobě, na své zoufalé životy se snaží zapomenout před obrazovkami, kde hltají brutální reality show. To není popis Česka, které propadlo Zrádcům, ale realita filmu Running Man s Arnoldem v roce 1987 – a stejně začíná i nový Běžící muž, ve kterém se do vražedné show o útěku před zabijáky přihlásí Glen Powell. Hezoun známý z nového Top Gunu či romanťárny S tebou nikdy.
Jasně, Glen není Arnie (ten se nicméně ve filmu objeví na bankovkách!), ale víte co? I tak je Běžící muž překvapivě osmdesátkový a zábavný. Takovým tím retro způsobem. Akce je přímočará a výbušná. Hlavní hrdina zcela neohrožený. Místy se film nebere vážně, ale nesklouzne k parodii. Umí rozesmát, ale není to komedie. Je tak akorát přitažený za vlasy, přitom má poselství o boji se zlem. A kromě původního Running Mana vám jeho dystopický kyberpunk připomene třeba Robocopa. Ale pozor, ne všechno osmdesátkové je nutně dobré.
Běžící muž je totiž taky celkem primitivní. To není urážka, ale popis. Však tím ty osmdesátkové akčňáky taktéž připomíná. Scénář kolikrát nedává smysl, všechny snahy o hlubší myšlenku jsou utopené v naprosto přepálené akci, navíc má film zcela zbytečně přes dvě hodiny… Ale nejspíš mu to chcete odpustit. Protože vám jde hlavně o sledování životem zkoušeného drsňáka-dělníka, jak se přihlásí do titulní soutěže a musí se třicet dní skrývat před lovci lidí. A když ne skrývat, tak je likvidovat pěstmi, granáty, výbuchy a kdovíčím ještě.
A jo, v tom prostě je Běžící muž plný adrenalinové energie. I když je v tom naprosto naivní. Vždyť hlavní hrdina se dokáže postavit desítkám trénovaných grázlů, protože Měl Fakt Drsnou Práci™ a taky Nade Všecko Miluje Svou Rodinu™. Náročnější divák bude facepalmovat, milovník arnoldovských akčňáků vypne mozek a bude se ládovat popcornem. Jen těch blbounsky legračních hlášek Powell produkuje míň než Schwarzenegger.
Nicméně jinak je nový Running Man vlastně docela klasika. Glen Powell chce nejdřív vyhrát jen pro svou rodinu, pak se z něj stane symbol odboje proti vládnoucím boháčům. Potkává se s podivnými postavičkami, které buď v boji porazí (přejede, zapálí, zmlátí, zastřelí…), nebo které mu pomohou (pomůže mu i malý uličník se srdcem ze zlata… osmdesátky, bejby!). Dokonce dojde i na boss fight nebo záporácké monology přímo na kameru!
Satira a kritika kapitalismu, který skrz televizi ovládá vládu i občany, je pro náš skutečný svět opravdu relevantní nápad – jenže vhodný do mnohem vážnějšího a hodnotnějšího snímku. Taky chvíli trvá, než se Glen Powell promění na tu trochu nevážnou akční hvězdu, kterou takový film potřebuje. Takže jestli byste na tenhle film měli do kina běžet? To nejspíš ne. Ale pomalu tam dojít, možná dokonce tak pomalu, že mezitím vyjde na streamu? To zase jo.