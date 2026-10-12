Košík ukázal závěrky, rychle rostl v obratu i ztrátě. Má ale strategii, kdy stamilionové prodělky nevadí
Trend rostoucích ztrát měl online supermarket spadající pod Daniela Křetínského a Patrika Tkáče obrátit v posledním fiskálním roce.
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Své hospodářské výsledky sice mediálně komunikoval, v posledních letech ale online supermarket Košík nezveřejnil výroční zprávy a udělal to až před několika dny – konkrétně za fiskální roky 2024 a 2025. Jeho čistý obrat podle oficiálních čísel dále rostl o 25, respektive 16 procent a dosáhl přibližně 3,3 miliardy korun. Zároveň mu však rostla také čistá ztráta, která se vyšplhala na 878 milionů. Košík ale sleduje strategii, kdy mu vykázaná červená čísla nemusí nutně vadit.
Výroční zpráva Košíku – který podle žebříčku CzechCrunche Top 100 e-shopů patří mezi desítku největších online prodejců v zemi – za fiskální rok končící v březnu 2026 zatím k dispozici není. Na dotaz CzechCrunche ale reagoval, že v tomto období za celou skupinu dosáhl tržeb ve výši 4,5 miliardy korun bez DPH.
„Hospodaření je nadále vedeno se ztrátou, došlo však k jejímu výraznému zlepšení. Poprvé jsme v minulém fiskálním roce například dosáhli pozitivní provozní ekonomiky,“ říká ředitel Ivan Utěšil s tím, že ztráta vyjádřená ukazatelem EBITDA (před zdaněním, úroky a odpisy) měla meziročně klesnout o 200 milionů korun.
Podle Utěšila má jít společně s chystanou mezinárodní expanzí o důležitý bod na cestě k udržitelné pozici na trhu. „Prioritou pro nás teď je růst, ale zároveň pokračovat ve zlepšování hospodaření. Sem patří investice do regionální infrastruktury, příprava na vstup na nové zahraniční trhy, klíčová je i role AI při podpoře růstu při efektivních nákladech,“ doplnil.
Košík aktuálně kromě domácího českého trhu působí také na Slovensku, před časem ukončil svůj provoz v Bulharsku. Už v loňském rozhovoru pro CzechCrunch Utěšil mluvil o expanzi na nový vybraný trh, konkrétnější plány si tehdy nechal pro sebe. Doplnil jen, že svou velikostí má další země značně převyšovat Česko.
Utěšil do čela Košíku nastoupil v létě roku 2022 s pracovními zkušenostmi z několika firem spadajících pod impérium jednoho z nejbohatších Čechů Daniela Křetínského, který společně s Patrikem Tkáčem drží v online supermarketu většinový podíl přes společnost EC Investments. Dalším podílníkem Košíku je německý velkoobchodní prodejce Metro, který v Česku provozuje síť Makro. I v případě Metra jsou většinovými vlastníci právě Křetínský s Tkáčem, kteří kromě jiného drží i menšinový podíl v logistickém Dodu.
Skupinové propojení s těmito firmami má mít pro Košík strategický význam. Makro je pro něj důležitým dodavatelem zboží a v určitých regionech nákupy rozváží z jeho skladů, v doručování se pak v některých oblastech projevují synergie s Dodem. Jak na jaře psaly Seznam Zprávy, e-shop má být v hospodaření „skupinově neutrální“.
To konkrétně znamená, že po započtení vzájemného obchodu mezi firmami by mělo hospodaření vycházet zhruba na nulu. I když tak generuje ztráty, zároveň přináší marži spřízněným firmám. Košík teď související dotazy CzechCrunche, například na jak velkou ztrátu v takovém modelu fungování cílí, odmítl komentovat.
Bližší obrázek v tomto ohledu ukazují účetní závěrky Makra. Dle posledního dostupného výkazu za fiskální rok s koncem 30. září 2025 v rámci takzvaných transakcí se spřízněnými stranami přinesl Košík Makru výnosy ve výši 905 milionů, za stejné období rok předtím to bylo 674 milionů.
S dosažením ziskovosti či alespoň vyrovnaného hospodaření v segmentu online rozvozu potravin bojovali či bojují i další hráči. Konkurenční Rohlík toho na skupinové úrovni dosáhl poprvé v posledním fiskálním roce při tržbách ve výši 35 miliard korun, do stamilionových ztrát se kvůli pokusu o rozběh e-shopu dostala také Billa, která provoz vlastního online prodeje v roce 2025 ukončila.