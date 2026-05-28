Kousek Milána v Karlíně. Jak vznikl festival, který propojuje architekturu s designem a je zdarma
Rohan Design District je třídenní akce, kterou doprovází série přednášek, diskuzí, výstav či komentovaných prohlídek. Stojí za ním dvojice nadšenců.
Býval to samostatný ostrov, po spojení s karlínským pobřežím se z něj na dlouhá léta stala černá skládka. Dnes na Rohanu vzniká nová čtvrť, kterou budují především developerské společnosti Sekyra Group a J&T Real Estate a kde mají vyrůst tisíce bytů, kanceláře i přírodní park. A letos se tam zároveň uskuteční už třetí ročník festivalu Rohan Design District inspirovaného slavným milánským veletrhem Salone del Mobile.
Právě Salone del Mobile patří k největším světovým akcím zaměřeným na design a architekturu. V posledních letech se ale velká část dění přesunula z výstaviště do čtvrti Brera, která se proměnila v živý designový distrikt. Každoročně se tam sjíždějí architekti z celého světa a showroom tu chce mít prakticky každá významná značka. Lukáš Školoud, šéf koupelnového a kuchyňského studia Elite Bath+Kitchen, to sledoval rok co rok a přemýšlel, zda by něco podobného nešlo vytvořit i v Praze.
„Viděl jsem, že Karlín je pro architekty a developery nesmírně atraktivní a funguje jako takový magnet. Jde o skvěle dostupné místo a navíc na rovině, takže se tu dobře pohybuje mezi jednotlivými ateliéry, developerskými projekty i showroomy,“ popisuje. Školoud ovšem nechtěl „pirátsky vyloupit“ principy italského veletrhu, ale přenést jeho koncept do Česka – a současně zůstat v oficiálním propojení. „Ostatně nás lidi z Brery loni navštívili a říkali nám, že je překvapilo, kolik jsme toho zvládli odpracovat za dva roky,“ doplňuje Školoud.
Rohan Design District je dnes třídenní festival, který doprovází série přednášek, diskuzí, výstav či komentovaných prohlídek staveb. První ročník přivítal tisíc návštěvníků, druhý kolem 1 500. A roste i počet partnerů, mezi něž patří například Sekyra Group, Crestyl, Trigema, Mattoni nebo Aperol Spritz. „Letos očekáváme až dva tisíce lidí. Aktuálně jsme navíc na 72 partnerech a cílíme na 80,“ říká další z tváří spolku Radek Váňa, zakladatel PR agentury Idealab a vydavatel časopisu Archizoom.
Školoud Váňu přibral, jelikož potřeboval parťáka, který by „čistě smradlavému byznysu“, jak s nadsázkou říká své obchodní dravosti, dodal kulturní a mediální přesah. A spolu se rozhodli, že festival nepojmenují podle Karlína, protože ho nechtěli geograficky svazovat. Koneckonců letos je v programu třeba komentovaná prohlídka projektu Dock od Crestylu nebo přednáška o vzniku Vltavská filharmonie v Bubnech. „V Rohanu je naše přirozené centrum, nechceme se tady ale uzavírat. Baví nás spolupracovat i s firmami z Libně, Holešovic, Florence nebo Vinohrad,“ hlásí Váňa.
Zahájení festivalu spojené se křtem Ročenky české architektury proběhne ve středu 10. června na Invalidovně, kde se potkají známí architekti Daniel Libeskind, který pro miliardáře Luďka Sekyru navrhuje část jeho projektu Rohan City, a Eva Jiřičná. Ta stojí za novým sídlem Sekyra Group v budově Arché. Na zahájení naváže program od 11. do 13. června. Největší zájem je zatím podle pořadatelů o návštěvu ateliéru Ronnyho Plesla nebo prohlídku komplexu Fragment se sochami Davida Černého.
Zakladatelé festival od začátku budují jako komunitní záležitost bez ambice vydělávat na návštěvnících. „Neprodáváme vstupenky. Všechny akce jsou zdarma nebo na pozvání. Nechceme konkurovat jiným festivalům, také proto, že cílíme hlavně na odbornou komunitu, architekty a lidi, co designem žijí,“ líčí Váňa. Celkový rozpočet akce se pohybuje v milionech korun a skládá se převážně z příspěvků partnerů a podporovatelů.
„A vstup investora? Musel by to být hodně sympatický hráč. Nestačí totiž přinést peníze. Musí mít i společenský přínos, něco, co nám bude dávat smysl. S Radkem jsme tenhle festival nevymysleli proto, abychom ho za pět let střelili a koupili si chatu za Prahou,“ zakončuje Školoud.
Podle něj přitom neměli ani on, ani Váňa předchozí zkušenosti s pořádáním tak velkých akcí. Přesto už plánují, že by se festival, jehož hlavním mediálním partnerem je CzechCrunch, mohl časem proměnit v celoroční platformu pro kontinuální dialog o architektuře – stejně, jako je tomu v milánské čtvrti Brera.