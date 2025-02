Vltavská filharmonie by se měla začít stavět už za dva roky. Podívejte se na nové obrázky

Uložit 0

Stále se to zdá být vzdálenou budoucností, Vltavská filharmonie se k ní ale postupnými kroky blíží. Tým, který na projektu pracuje, má za sebou podrobnější architektonickou studii a stejně tak i plán financování. Nyní vzniká dokumentace technická. „Dnes už to není jen Vltavská filharmonie, ale spíš národní hudební centrum nejen pro Pražany, ale pro celý národ i návštěvníky,“ vylíčil šéf týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer s tím, že nyní už se baví například o materiálech.

To všechno by mělo vést k tomu, že už příští rok hlavní město požádá o stavební povolení. O rok později, tedy v roce 2027, by se pak už mohlo začít stavět. Celková cena chrámu hudby od světoznámého dánského architektonického studia Bjarke Ingels Group, neboli BIG, se vyšplhá na dvanáct miliard korun. Kromě samotné stavby se počítá i s velkorysými úpravami okolí, včetně přeložení tramvajové trati a tunelu pod budovou pro auta.

„Na jaře chystáme založení fondu, který by měl umožnit velkým i malým donátorům, aby se na stavbě účastnili. Předpokládáme v budoucnu také nějakou pomoc od státu a s významným podílem počítá také Praha,“ uvedl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček pro Českou televizi.

Oproti poslednímu plánu se v budově například rozšířil počet sálů, kromě tří hlavních přibyl také sál učební nebo zkouškový. Mají být plnohodnotné a rovnocenné s těmi hlavními. Zároveň se ale počítá s knihovnou i různými restauracemi. „V jednu chvíli může v budově najít zážitek přes šest tisíc lidí,“ popsal Krupauer. Nyní se pro filharmonii hledá provozovatel. Rozehrát by se pak mohla v roce 2033.