Pro Sekyru navrhl knihovnu i domy v podobě květů. Je to moje pocta Praze, říká světový architekt
Americký architekt Daniel Libeskind má za sebou celou řadu projektů. Praze propůjčí svůj rukopis vůbec poprvé, a to v podobě čtyř budov a náměstí.
Miliardář Luděk Sekyra, majitel developerské společnosti Sekyra Group, je známý jako milovník filozofie. Ulice a parky v nové čtvrti Rohan City, která aktuálně roste v Praze 8, tak ponesou jména slavných filozofů – Immanuela Kanta, Johna Lockeho, Thomase Hobbse, Jana Sokola nebo třeba Erazima Koháka. Podobně jako Sekyra smýšlí i významný světový architekt Daniel Libeskind, rodák z polské Lodže, který dnes působí v New Yorku a stojí například za Židovským muzeem v Berlíně. Pro českého developera teď navrhl jednu část projektu Rohan City, a to včetně nové knihovny.
Konkrétně jde o čtyři rezidenční budovy nazvané Sekyra Flowers, ve kterých vznikne zhruba 500 bytů. Počítá se také s novým náměstím nazvaným po francouzské filozofce Simone Weilové. Tyto čtyři objekty budou součástí centrální části Rohan City, kde má vzniknout až 1 650 bytů. Celkové náklady dosáhnou 15 miliard korun. „Po mnoha letech se konečně dostáváme do finální části tohoto projektu. Flowers symbolizují mírové soužití, což je klíč k rozvoji a rozkvětu města. O květiny i hodnoty je třeba pečovat – stejně jako o prostředí a stavby,“ hlásí Sekyra.
Každá z budov bude „vzkvétat“ ve formě tří třpytivých útvarů. Věže se zelenými střechami budou obloženy kovovými dlaždicemi, které zachytí a odrazí světlo, čímž mají evokovat dojem rozkvetlých květů. Sekyra Flowers nabídnou byty různých velikostí – od malých studiových jednotek po penthousy s terasami. Počítá se s nájemním bydlením i byty na prodej. V přízemí budov bude parter s retailovými prostory určenými pro restaurace, kavárny, volnočasové aktivity a služby. Celý koncept má podle předběžného plánu završit centrum čtenářské kultury s knihovnou.
„Sekyra Flowers jsou mou poctou tomuto kouzelnému městu. Patří totiž k nejzajímavějším a nejambicióznějším dílů, která jsem kdy navrhl. Jejich základy spočívají v etickém a filozofickém prostoru, jenž ukazuje vlastní podstatu toho, proč se věnuji architektuře. Nejde jen tvarování budov, ale také o vytváření prostředí, které ztělesňuje otevřenost, společenství a budoucnost. Tedy vize, jež mou práci provázejí od samého počátku,“ říká Libeskind.
Zbývající domy této centrální etapy tvoří dohromady soubor čtyř bloků, na jejichž podobě se podílí hned několik architektonických studií – MS, edit, Schindler Seko, Chybik + Kristof nebo Jakub Cigler. Na tyto bloky bude navazovat další fáze Rohan City, pro níž už proběhla architektonická soutěž. Celkem má v celém projektu za 30 miliard korun vzniknout bydlení pro 11 tisíc lidí, základní škola, široká promenáda u řeky i rozsáhlý park, který svou velikostí bude srovnatelný se Stromovkou.
Sekyra začal projekt Rohan City stavět v roce 2021. Aktuálně je téměř dokončena první etapa, kterou zakončí dvě rezidenční věže z pera Evy Jiřičné a Petra Vágnera ze studia AI design. Ve druhé etapě vzniknou čtyři rezidenční bloky, jež nabídnou byty k pronájmu i prodeji. Libeskind se teď angažuje ve třetí neboli centrální etapě, přičemž všechna stavební povolení by mohla být vyřízena do 1,5 roku.
Mezi další významná díla Libeskinda patří kromě berlínského Židovského muzea i architektonická koncepce manhattanského Ground Zero na místě bývalého Světového obchodní centra, Imperiální válečné muzeum v Manchesteru či Pavilon Vanke pro Expo 2015 v Miláně. Stojí rovněž za komerčními projekty typu PwC Tower v Miláně, Złota 44 ve Varšavě nebo rezidenčního komplexu v Keppel Bay v Singapuru. Věnuje se také projektům dostupného bydlení, koncertním síním nebo hotelům.