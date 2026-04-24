Milán znovu ožil světovým designem. Podívejte se, co sem přivezli ukázat oblíbené české značky a tvůrci
České značky a tvůrci jsou letos v Miláně znovu vidět. Prozkoumejte, s jakými novinkami se představují na největší světové přehlídce designu.
Milan Design Week patří mezi největší světové přehlídky designu a i letos proměňuje italskou metropoli v prostor, kde se potkávají značky, designéři i široká veřejnost z celého světa. Letošní ročník probíhá od 21. do 26. dubna a jeho hlavní část již tradičně hostí výstaviště Fiera Milano Rho v rámci veletrhu Salone del Mobile. I my jsme vyrazili na jih, abychom se podívali, co ukazují světu Češi.
Vedle oficiálního veletrhu se po celém městě odehrává také Fuorisalone, síť stovek instalací, výstav a prezentací, které pohlcují galerie, dvorky i veřejný prostor. Napříč městem tak můžete narazit na pop-upy a showroomy značek jako Gucci, Preciosa, Louis Vuitton, Hermès nebo Lexus.
Součástí programu jsou již tradičně i české firmy a instituce, které se představují jak na samotném Salone del Mobile, tak v rámci doprovodných výstav ve městě. Podívejte se, kdo zanechává v Miláně českou stopu.
Todus
Opavská značka venkovního nábytku Todus na letošním ročníku představuje novou modulární sedačku Kori, která opět vznikla ve spolupráci s belgickým Studiem Segers. Kolekce pracuje s polštáři z rychleschnoucí pěny a konstrukcí z lakované nerezové oceli. Ta je navržená pro náročné venkovní podmínky. Design klade důraz na proporce i detaily, například horizontální švy sedáků nebo vertikální linie opěrek, které působí až architektonicky.
Ton
Výrobce ohýbaného nábytku Ton se na Salone del Mobile vrací s novinkou All’essenza od italského designéra Alexe Guflera a zároveň připomíná 165 let výroby v Bystřici pod Hostýnem. Představovaná židle stojí na principu maximálního zjednodušení, s důrazem na čistou formu, proporce a detail. Výsledkem je lehký a variabilní kus, který je navržený pro široké využití od kaváren a restaurací po kanceláře i soukromé interiéry.
Ravak
Český výrobce koupelnového vybavení se na Milan Design Week vrací s instalací In Foam, kterou představuje v rámci International Bathroom Exhibition. Její dominantou je blok přírodního kamene s novými bateriemi Varia od studia Vrtiška & Žák, jejichž součástí je vyměnitelný hmatník zdobený ručně broušeným křišťálem ze sklárny Rückl podle návrhu Kateřiny Handlové. Prezentace zahrnuje i další novinky, například kolekce baterií Coniq a Spring Individual, aktualizovaný koupelnový nábytek Yard, koncept ARC nebo toaletu iMagin s řešením oddělitelného sedátka na principu valivých magnetů.
UMPRUM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se v Miláně prezentuje projektem Wasted Waste, který je součástí platformy Alcova. Interdisciplinární instalace propojuje ateliéry produktového designu, oděvu a volného umění a reaguje na problematiku textilního odpadu. Projekt vychází z výzkumu v regionu Broumov, kde se historická textilní výroba proměnila ve třídění použitého oblečení, a tematizuje vztah mezi lokální realitou a globálními výrobními a spotřebními řetězci. Instalace, která je v Miláně k vidění, využívá zároveň performativní prvky a přímé zapojení návštěvníků.
David Čáp
V Miláně se letos představuje také vizuální umělec David Čáp, jehož světelné objekty jsou součástí expozice značky MDF Italia přímo na výstavišti Salone del Mobile. Čáp, který začínal jako tatér a dlouhodobě se pohybuje na pomezí výtvarného umění a designu, se ve své tvorbě zaměřuje na experiment s materiály i formou. V jeho dílech hraje zásadní roli světlo a jeho proměnlivost – objekty často pracují s kontrastem lesku a matu nebo s plasticitou povrchu, která se mění podle okolních podmínek. V posledních letech se vedle malby věnuje také tvorbě nábytku a svítidel, kde propojuje funkčnost s výraznými, někdy až nadsazenými tvary a posouvá hranice mezi užitným designem a volným uměním.
Moser
Sklářská značka Moser se na letošním ročníku předvádí jako součást expozice společnosti Bergomi. V rámci této prezentace jsou k vidění vybraná díla značky včetně nových nápadů. Mezi ty se řadí soubor křišťálových váz Aura od Jana Plecháče nebo kolekce Axis, za jejímž návrhem stojí designér Laurids Gallée.