Kousek New Yorku v Brně. Crestyl zde postaví domy inspirované americkou architekturou
Projekt nazvaný Nová Amerika nabídne 243 bytů všech velikostí od 1+kk po luxusní penthousy. Stavět se má začít už letos.
V centru Brna, na dohled od vrchu Petrov s katedrálou sv. Petra a Pavla, vyrostou čtyři nové budovy inspirované newyorskou architekturou. Projekt developerské společnosti Crestyl nazvaný Nová Amerika nabídne 243 bytů všech velikostí od 1+kk po luxusní penthousy. Stavět se má začít letos v říjnu, hotovo by mohlo být v půlce roku 2029. Celková investice je přes dvě miliardy korun.
Projekt čerpá inspiraci nejen od typického amerického domu s cimbuřím, ale také nárožní budovy s prvky Art Deco a stavby ve stylu newyorského industriálu s lícovým zdivem a ocelovými detaily. „Nová Amerika je pro nás symbolem proměny brněnského centra a příležitostí, jak být její součástí,“ říká Viktor Peška, obchodní ředitel Crestylu.
Developerská a finanční skupina Crestyl působí na středoevropském trhu téměř třicet let. Její aktuální portfolio zahrnuje přes pět desítek projektů v Česku a Polsku. Mezi ty nejvýznamnější patří rekonstrukce a dostavba komplexu Savarin v centru Prahy, nově vznikající čtvrť Hagibor u metra Želivského či brněnský Dornych.