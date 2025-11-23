Weekly –  – 1 min čtení

Krach projektu Davida Semeráda, čtvrtstoletí Mallu a tipy, kam na pivo nebo svařák

Další týden končí, takže je čas na rekapitulaci toho nejzajímavějšího, co jsme v uplynulých dnech napsali.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

weekly
Foto: Mindzero / CzechCrunch
David Semerád, příběh Mallu a retro hospoda v Praze
Mrazivá neděle lákala k tomu, vyrazit ven a užít si trochu tohohle pro nás už nevšedního počasí, že? Kvitujeme to všemi deseti, ale na závěr dne nabízíme pár tipů na dobré čtení. Třeba zpověď Davida Semeráda, kterému zkrachoval longevity projekt Mindzero, poctivou rekapitulaci čtvrtstoletí Mallu, který prokopal cestu české e-commerce, a přidáváme i pár tipů pro milovníky dobrého pití.

💰 Všechno, co vydělal, vsadil na svůj longevity startup. Po krachu mu nezbylo nic. Přestřelil jsem to, říká

Bordel na kolečkách, vzestupy a pády i tři prodeje za miliardy. Pozoruhodný příběh 25 let Mall.cz

🍻 Kam na pivo? V Praze se vylouply dvě retro hospody, které vás vezmou zpět do studentských let

💪 AI vývojáře nenahradí, ale udělá z nich architekty byznysu, říká šéf brněnského SAP Labs

📺 Hvězdná brána se vrací! Na Amazon Prime Video míří nová Stargate, pracují na ní tvůrci filmu i seriálu

🍷 Obří stánek se svařákem? Populární kavárnici vyšel na milion, vydělat na něj musí za šest týdnů

