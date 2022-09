Královna je mrtvá, ať žije král! Británii čeká po odchodu Alžběty řada nákladných změn

Za sedm dekád vlády královny Alžběty se Británie proměnila k nepoznání. Byla to však právě panovnice, která v rozbouřených dějinných vodách vždy sloužila jako bezpečný přístav. S její smrtí skončila jedna velká éra, která znamená také řadu změn v běžném životě Britů. Z bankovek na ně bude shlížet nový král, zemi zaplaví nový královský monogram, objeví se i obměněné poštovní schránky. A nic z toho nebude zadarmo.

Pompézní a nákladný, takový byl pohřeb královny Alžběty, který měl představovat vůbec nejdražší jednodenní zvláštní událost v britských dějinách. Odhady hovoří o částce až 280 milionů korun, které si událost v přepočtu vyžádala. Jenže královským pohřbem veškeré výdaje spojené s odchodem starého a příchodem nového pořádku teprve začínají. Usednutí krále Karla III. na trůn znamená pro Británii řadu více či méně viditelných změn, které se dotknou ceremonií i všedního života Britů.

Nové bankovky a mince

Jakožto správná monarchie i Británie umisťuje hlavu svého panovníka na platidla. Již od 17. století je zvykem střídat stranu, na kterou je na mincích otočena vládcova tvář. Královna hleděla doprava, nový král proto bude pravděpodobně hledět doleva.

Zavedení této změny se však neodehraje ze dne na den. Například mince s podobiznou královny se objevily až rok po její korunovaci. Platidla s podobiznou krále Karla by měla nahrazovat ty s královnou postupně, a proto může trvat i několik let, než je zcela nahradí. Celkově je totiž v oběhu 4,7 miliardy bankovek v nominální hodnotě okolo 82 miliard liber a 29 miliard mincí.

Foto: Depositphotos Portrét královny začne postupně mizet z bankovek

V roce 2020 začala Bank of England emitovat nový druh polymerových bankovek nahrazujících klasické papírové, s nimiž nebude možné platit od 1. října tohoto roku. To znamená, že jejich výměna trvala přibližně dva roky. Jak informují The New York Times, odhady, na kolik výměna bankovek a mincí vyjde, hovoří o částce až okolo 15 miliard korun. Platidla s novým králem by se ovšem měla začít dostávat do oběhu až v polovině roku 2024.

Známky

Podobně jako bankovky a mince zdobí portrét královny také poštovní známky. Za celou dobu mělo být vytištěno na 220 miliard známek, nesoucích různé královniny portréty. Kdy přesně chce pošta začít s výměnou, není jasné, ovšem bude spojena s novinkou, která nemá se změnou panovníka nic společného. Pošta totiž začne emitovat známky obohacené o čárový kód, přičemž ty bez něj by měly přestat platit s příchodem nového roku.

Nový monogram

V Británii je přibližně 115 500 poštovních schránek, přičemž 70 tisíc z nich zdobí královnin monogram EIIR (Elizabeth II Regina, tedy královna Alžběta II.). Všechny schránky nesoucí tento znak zůstanou na svém místě, podobně jako zůstaly na svém místě poštovní schrány s monogramem Alžbětiných předchůdců. Nové poštovní schránky však již ponesou monogram krále Karla.

Ten byl představen v těchto dnech, jak uvedla agentura Reuters, a nese stylizovaná písmena C a R, tedy Charles Rex, která doplňuje římská číslovka III. Stejně jako v případě Alžbětina monogramu nechybí ani koruna. Tato králova zkratka bude nově zdobit také státní dokumenty, vládní budovy či královské zásilky.

Symboly a další

Změnou si projdou také státní symboly, přičemž ta nejvýznamnější se dotkla státní hymny, ve které se nově zpívá „Bůh ochraňuj krále“. Panovník dostane novou osobní vlajku, která se vyvěšuje například na dopravní prostředky, jimiž cestuje. Změnou si projdou i vojenské medaile, ze kterých zmizí podobizna královny a očekává se i lehká proměna královského erbu.

Škrty v královské rodině

Nákladnou akcí by měla být i samotná korunovace krále Karla III. Dorazit by mělo na dva tisíce hostů, přičemž by měli být tvořeni především představiteli zemí Commonwealthu a různých náboženství. Kdy přesně se korunovace odehraje však prozatím nebylo oznámeno, při jejím plánování by se však mělo dbát na co největší úspory.

V rámci nich by také mohla proběhnout restrukturalizace uvnitř královské rodiny. Očekává se, že Karel III. sníží počet jejích členů, tedy osob, které jsou placeny z veřejných prostředků. Z aktuálních 11 členů by se tak královská rodina mohla smrsknout na sedm osob. Mimo Karla III. by se jednalo o jeho choť Kamilu, následníka trůnu Williama a jeho ženu Kate, Alžbětinu dceru Anne a jejího bratra prince Edwarda s manželkou Sofií.