Křetínský s Tkáčem ovládli Fnac Darty. Za další podíl ve francouzském kolosu dají přes 11 miliard
Česko-slovenští miliardáři mají po první fázi nabídky 69,3 procenta akcií francouzského řetězce. Z burzy ho ale stahovat nechtějí.
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Daniel Křetínský vstoupil do francouzského prodejce elektroniky, spotřebičů a knih Fnac Darty v roce 2021 jako menšinový investor. Teď ho ovládá. Jeho skupina EP Group spolu s J&T Capital Partners Patrika Tkáče drží po skončení první fáze veřejné nabídky 69,3 procenta akcií řetězce, který loni utržil přes deset miliard eur (přes 240 miliard korun) a provozuje zhruba 1 500 prodejen v patnácti zemích. Za akcie a konvertibilní dluhopisy, které mu akcionáři nabídli, zaplatí podle propočtu CzechCrunche přes 460 milionů eur, tedy přes 11 miliard korun.
Do nabídky přišlo přes 12,1 milionu akcií, tedy 40,9 procenta firmy, a necelých 526 tisíc dluhopisů. Akcionáři za ně dostanou 35 eur (850 korun) za akcii a 81,16 eura (zhruba 1 970 korun) za dluhopis. Křetínský v lednu nabízel 36 eur, cena se ale snížila o eurovou dividendu, kterou firma vyplatila v červnu. Nabídka tehdy znamenala prémii 19 procent proti poslední ceně akcií před oznámením a celé Fnac Darty ocenila na 1,1 miliardy eur (27 miliard korun). Představenstvo ji jednomyslně doporučilo přijmout.
„Stát se kontrolním akcionářem Fnac Darty je důležitý milník v naší dlouhodobé investici do této firmy,“ říká Křetínský. Akcie nakupovala společnost EP FR HoldCo, česká akciová společnost založená pro tuto transakci, ve které má EP Group 56 procent a zbytek patří J&T Capital Partners. K jejímu necelému 41procentnímu balíku se připočítává zhruba 28,5 procenta, které už dřív držela Křetínského lucemburská firma Vesa Equity Investment. Dohromady tak skupina ovládá i 70,1 procenta hlasovacích práv. Vesa se největším akcionářem Fnac Darty stala v roce 2023.
Většina ve Fnac Darty má i strategický rozměr. Dosud druhým největším akcionářem Fnac Darty s necelými 22 procenty bylo německé Ceconomy, které za 2,2 miliardy eur (54 miliard korun) přebírá čínský gigant JD.com. Evropská komise převzetí schválila začátkem listopadu po šetření zahraničních dotací. Podle agentury AFP, kterou cituje deník Le Figaro, Křetínský svou většinou brání čínskému gigantu získat větší vliv na rozhodování firmy. Oficiální souvislost mezi oběma transakcemi ale není.
Francouzská vláda vstup JD.com podle deníku Le Monde řešila už loni. „Zůstanou spícím akcionářem bez jakýchkoli práv na řízení a bez vlivu na vedení firmy,“ řekl loni v listopadu na stanici France Inter ministr hospodářství Roland Lescure. Zda Ceconomy své akcie do Křetínského nabídky nakonec dalo, zatím není jasné. Jeho šéf Kai-Ulrich Deissner v únoru podle agentury Reuters řekl, že o podílu ještě nerozhodli.
JD.com je pro Fnac Darty i přímým konkurentem. Letos v březnu spustilo ve Francii e-shop Joybuy, který podle zprávy zpracované v červnu pro odbory představuje pro skupinu pravděpodobně největší nebezpečí. Fnac Darty přitom přes internet utrží víc než pětinu tržeb. Za první tři čtvrtletí jeho online prodeje meziročně vzrostly o 5,3 procenta, zatímco v kamenných prodejnách stagnovaly, uvádí Le Monde.
Zbylí akcionáři mohou své akcie za stejných podmínek nabídnout ještě od 12. do 25. listopadu. Úplné převzetí ale EP Group nechystá. Vytěsnění minoritních akcionářů žádat nebude, ani kdyby na něj po druhém kole dosáhla, a Fnac Darty tak zůstane na pařížské burze Euronext. „Věříme v dlouhodobý potenciál Fnac Darty a jsme odhodláni podporovat jeho další rozvoj,“ doplňuje Křetínský, podle kterého chce skupina dál spolupracovat s managementem v čele s generálním ředitelem Enriquem Martinezem.
Fnac Darty je další z řady Křetínského sázek na západoevropský maloobchod a francouzský trh. V zemi vlastní mediální skupinu CMI France a koupil vydavatelství Editis, druhé největší ve Francii. Právě spojení velkého nakladatele s jedním z hlavních prodejců knih podle oborového webu Livres Hebdo znepokojuje francouzský knižní svět. Fnac Darty navíc v roce 2024 spolu s další Křetínského firmou převzalo italský řetězec s elektronikou Unieuro.
Ve stejný den, kdy francouzský regulátor finančních trhů AMF oznámil výsledek nabídky, ohlásila dohodu o restrukturalizaci dluhu i skupina Plesio, dříve Casino, ve které je Křetínský většinovým akcionářem. Pokud získá i podíly jejích věřitelů, mohl by podle experta na maloobchod Franka Rosenthala, kterého cituje Le Monde, spojit její e-shop Cdiscount s Fnac Darty, přinejmenším v nákupu. „Společně mohou Amazonu pořádně zatopit,“ říká Rosenthal.