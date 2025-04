Kurty na pražské Ořechovce hyzdily unimo buňky. Dnes je tam dřevostavba s kavárnou a hřištěm na petanque

Uložit 0

Vznikala podle urbanistického plánu z dvacátých let. Ten se téměř celý naplnil, a tak přesně tak nyní pražská Ořechovka vypadá. Až na jednu výjimku. Tou je pozemek na Macharově náměstí, kde měla původně vzniknout škola. Místní tu ale chtěli klid. A tak tu místo toho vznikly tenisové kurty. Nyní mají moderní zázemí podle architektonického studia Pavla Hniličky.

Spolu s kurty tu vyrostl také dřevěný domek, který poskytoval zázemí místním sportovcům. Časem přestal stačit a tak ho v osmdesátých letech nahradily unimo buňky, které přetrvaly až do současnosti.

„Člověk skoro ani nevěřil, že je na Ořechovce, bylo to velmi obskurní,“ vylíčil před časem Hnilička pro CzechCrunch. Ten na místě postavil novou dřevěnou stavbu, která vzdává hold místní výstavbě tak, že do ní skvěle zapadá. Podařilo se to i díky tomu, že budovu umístil do svahu, působí tak menší. „Chtěli jsme dům, o kterém si lidé budou myslet, že tam patří,“ vysvětluje architekt.

Dřevostavba tak svým duchem navazuje na prvorepublikové budovy. Klub je vystavěn na sloupech jako zahradní pavilon uprostřed parku. Evokuje lázeňské altány a kolonády, které jsou spojené s relaxací a klidem. „Stavba používá klasické architektonické prvky jako sokl, sloupový řád a překlad s římsou,“ popisuje studio.

Stavba na 130 metrech čtverečních je z velké části prosklená a má plochou střechu. Odtud se dá krásně pozorovat dění na kurtech. Horní část stavby ukrývá také zděnou trafostanici, která nepřekáží, protože se stala integrální částí stavby. Cesta dolů vede po ocelových točitých schodech. Tam se nachází otevřená prosklená kavárna, odkud je vstup do šaten a na hřiště. Na kavárnu navazuje samotná klubovna, veřejné toalety a sklady.

Hnilička použil na fasádu opalovaný severský smrk, konstrukci tvoří dubové lepené profily. Dub určuje prostor stejně tak i uvnitř, je z něj interiérový nábytek. Obklad šaten je z březové překližky a na podlaze je terrazzo dlažba.

Veřejný prostor ale sahá i před budovu – na osu Macharova náměstí umístil architekt široké schody pro posezení, orientované do živého uličního prostoru naproti místnímu domu služeb. Na východě je terén zvednutý a je tu prostor pro venkovní posezení u kavárny. Vedle je pak také mlatová plocha, kam je možné zajít si zahrát petanque.