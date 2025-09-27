Chcete výsledky bez reklam? Miliardový Livesport naplno spouští předplatné, vyjde na stovky ročně
Prémiová služba Livesport+ bez reklam míří ze zkušební fáze do ostrého provozu. Proti zaváděcí ceně zdraží desetinásobně. Funguje na iOS.
Česká společnost Livesport, která sportovními výsledky a zpravodajstvím zásobuje měsíčně 130 milionů uživatelů ve více než 50 zemích světa, oficiálně spouští placenou prémiovou službu. V Livesport+ nabídne svou populární sportovní aplikaci zcela bez reklam za 99 korun měsíčně nebo 799 korun při ročním předplatném. Nová služba nahrazuje testovací verzi, která byla dosud dostupná v iOS aplikaci za výrazně nižší zaváděcí cenu.
Firma zakladatele Martina Hájka přechází k placenému modelu v době, kdy má za sebou další rekordní rok. Za rok 2024 vykázala tržby 2,67 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 20,5 procenta. Provozní zisk vzrostl ještě výrazněji – o 66 procent na 841 milionů korun z loňských 507 milionů. Čistý zisk dosáhl díky podílům v dceřiných společnostech 1,7 miliardy korun.
Zavedení Livesport+ odráží rostoucí náklady na obsah a infrastrukturu. „Už více než 17 let vám přinášíme širokou škálu sportovního obsahu a neustále se snažíme ho vylepšovat. S tím jsou spojeny nemalé náklady, které je třeba pokrýt,“ uvádí společnost. Za poslední roky přidala například nové statistiky, sportovní data, zprávy, video i audio materiály a také rozšířila reklamní zóny ve volné verzi.
Již pár let právě reklamy nemuseli vídat platící uživatelé v iOS aplikaci. Zaváděcí cena dlouho činila 79 korun ročně. Současní předplatitelé testovací verze si budou moci užívat Livesport bez reklam po celou dobu platnosti stávajícího předplatného. Teprve po jeho vypršení se budou muset rozhodnout, zda přejdou na nový Livesport+, nebo se vrátí k bezplatné verzi s reklamami. Prémiová služba je aktuálně dostupná pro iOS, rozšíření na další platformy společnost zatím nekomentuje.
Spuštění placené verze přichází v době, kdy Livesport pokračuje v expanzi. Loni v listopadu uskutečnil dosud největší akvizici ve své historii – koupil španělskou fotbalovou aplikaci BeSoccer s více než 25 miliony měsíčních uživatelů. „BeSoccer jsme koupili kvůli synergickým efektům, které časem budou růst – především ve Španělsku, Jižní a Střední Americe a Africe, kde je tahle značka velmi silná,“ popsal před časem mluvčí Livesportu Petr Vavrik.
Firma také investovala do infrastruktury – zprovoznila nové datacentrum v pražských Malešicích s trojnásobnou kapacitou oproti stávající infrastruktuře. To má zvládnout rostoucí nápor uživatelů během velkých sportovních událostí, příští rok to bude například fotbalové mistrovství světa. Livesport navíc rozšířil multimediální aktivity otevřením nového studia, kde vznikají podcasty včetně populárního Livesport Daily, audiokomentáře i vlastní video obsah.
Martin Hájek, který drží v Livesportu 90procentní podíl a podle magazínu Forbes patří mezi 30 nejbohatších Čechů s majetkem přesahujícím 21 miliard korun, v roce 2023 předal operativní řízení současnému CEO Pavlu Krbcovi. Ten plánuje další posílení pozice na trzích s rychlými sportovními informacemi. Jen pro ilustraci rozsahu činnosti: v roce 2024 redakce Livesportu vydaly celkem 320 tisíc článků napříč desítkami zemí. Významně jim při tom pomáhá i umělá inteligence.