Hry –  – 1 min čtení

Dohrát ji trvá klidně deset hodin. Teď si jednu z nejepičtějších deskovek užijete i na PC. A v češtině

Autorem Twilight Imperium je designér podepsaný pod stolními hrami podle Pána prstenů, Star Wars, World of Warcraft nebo střílečky Doom.

Michal MančařMichal Mančař

twilight-imperium-digital
Foto: Red Square Games / Fantasy Flight Games
Twilight Imperium je jedna z nejslavnějších deskových her historie – a teď z ní bude videohra
0Zobrazit komentáře

Jedna hra trvá klidně přes deset hodin. Patří do top 10 nejlépe hodnocených deskovek na světě. Její krabice obsahuje přes tisícovku herních komponent od žetonů přes karty až po plastové modely. Ale teď už je konečně nebudete muset před hrou připravovat. Nebo si kvůli hraní brát dovolenou. Tahle totálně megalomanská desková hra totiž vyjde jako videohra.

Zajímá vás herní průmysl v Česku?

Tak se přihlaste k odběru našeho herního newsletteru Good Game!

Newsletter Good Game | Poslední vydání

Je to simulátor kosmické politiky, válčení, dobývání i osidlování planet, obchodování a výzkumu. Je to Twilight Imperium. Legenda mezi stolními hrami, v níž se stanete vůdcem jednoho z roztodivných hvězdných národů – za každý se samozřejmě hraje úplně jinak – a pokusíte se stát vládcem galaxie rozložené na stole ve vašem obývacím pokoji. Ale už zakrátko ten stůl nebudete potřebovat.

Twilight Imperium získá oficiální digitální podobu, která vyjde i s českým překladem. Zahrajete si ji jak s živými protihráči, tak proti umělé inteligenci a půjde o přímou předělávku podle pravidel deskové hry. A to je dost velká věc, Twilight Imperium totiž patří na absolutní špičku v oboru.

twilight-imperium

Foto: Fantasy Flight Games

twilight-imperium-digital-01
twilight-imperium-digital-04
twilight-imperium-digital-02+2
twilight-imperium-digital-03
twilight-imperium-digital-05

A to nejen svou herní dobou – u níž sice popis hovoří o čtyřech až osmi hodinách, zkušenosti hráčů ale dosahují klidně na dvouciferné hodnoty –, ale samozřejmě kvalitou. Na serveru BoardGameGeek, což je obdoba ČSFD nebo IMDB pro stolní hry, drží Twilight Imperium v žebříčku nejlepších her na světě fantastické šesté místo.

Obdiv hráčů si Twilight Imperium získalo svou komplexností a nespočtem možných herních postupů. Však má taky v hodnocení složitosti na BGG úctyhodných 4,34 bodu z pěti možných! Žádná jedna partie není stejná, což zaručuje sedmnáct hratelných frakcí (a s rozšířeními až třicet), náhodně sestavený hrací plán kosmu i několik způsobů, jak dosáhnout vítězství.

Videohra vzniká ve spolupráci obřího deskoherního vydavatelství Asmodee a videoherních vývojářů z polského studia Red Square Games. Drží se aktuální, tedy čtvrté edice Twilight Imperium (ačkoliv bez zmíněných rozšíření), ta první mimochodem vyšla už v roce 1997. A za zmínku stojí i její deskoherní designér.

Autorem Twilight Imperium je totiž Christian T. Petersen, uznávaný tvůrce podepsaný pod několika úspěšnými adaptacemi slavných značek. Dostal na starost například hry podle Pána prstenů, Star Wars a Hry o trůny nebo videoherních hitů Doom, World of Warcraft a StarCraft. Jestli jste se s jeho stolní tvorbou dosud nesetkali, třeba to napravíte ve videoherní podobě. Digitální verze Twilight Imperium zamíří na Steam, datum vydání ale zůstává ve hvězdách.

Nepřehlédněte:

Související témata:Deskové hryTwilight Imperium
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    gurmet-jizni-morava

    Za jídlem na jižní Moravu. V bývalé vesnické hospodě dělají světovou kuchyni a v klášteře vaří pivo

  2. 2

    notebooklm-1

    V moři AI nástrojů vyniká, i tak ho mnozí přehlíží. Přitom je zdarma a dokáže šetřit hodiny času

  3. 3

    jetson-one

    Za skoro tři miliony 20 minut ve vzduchu. Prvním majitelem létajícího auta je hvězda tech světa

  1. 1

    rasty-turek

    Dávali mu tři týdny života, tak prodal firmu, nonstop běhal a čekal. Byly z toho tři roky pekla, říká

  2. 2

    leo-1

    Má jen 46 zaměstnanců a na dividendách si vyplatil miliardy korun. Takhle vypadá mašina na peníze

  3. 3

    hodinky

    „Ápéčka“ za milion? Kdepak. Lidl prodává hodinky za pár stovek, za kterými se otočí i milovníci luxusu