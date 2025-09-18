Dohrát ji trvá klidně deset hodin. Teď si jednu z nejepičtějších deskovek užijete i na PC. A v češtině
Autorem Twilight Imperium je designér podepsaný pod stolními hrami podle Pána prstenů, Star Wars, World of Warcraft nebo střílečky Doom.
Jedna hra trvá klidně přes deset hodin. Patří do top 10 nejlépe hodnocených deskovek na světě. Její krabice obsahuje přes tisícovku herních komponent od žetonů přes karty až po plastové modely. Ale teď už je konečně nebudete muset před hrou připravovat. Nebo si kvůli hraní brát dovolenou. Tahle totálně megalomanská desková hra totiž vyjde jako videohra.
Je to simulátor kosmické politiky, válčení, dobývání i osidlování planet, obchodování a výzkumu. Je to Twilight Imperium. Legenda mezi stolními hrami, v níž se stanete vůdcem jednoho z roztodivných hvězdných národů – za každý se samozřejmě hraje úplně jinak – a pokusíte se stát vládcem galaxie rozložené na stole ve vašem obývacím pokoji. Ale už zakrátko ten stůl nebudete potřebovat.
Twilight Imperium získá oficiální digitální podobu, která vyjde i s českým překladem. Zahrajete si ji jak s živými protihráči, tak proti umělé inteligenci a půjde o přímou předělávku podle pravidel deskové hry. A to je dost velká věc, Twilight Imperium totiž patří na absolutní špičku v oboru.
A to nejen svou herní dobou – u níž sice popis hovoří o čtyřech až osmi hodinách, zkušenosti hráčů ale dosahují klidně na dvouciferné hodnoty –, ale samozřejmě kvalitou. Na serveru BoardGameGeek, což je obdoba ČSFD nebo IMDB pro stolní hry, drží Twilight Imperium v žebříčku nejlepších her na světě fantastické šesté místo.
Obdiv hráčů si Twilight Imperium získalo svou komplexností a nespočtem možných herních postupů. Však má taky v hodnocení složitosti na BGG úctyhodných 4,34 bodu z pěti možných! Žádná jedna partie není stejná, což zaručuje sedmnáct hratelných frakcí (a s rozšířeními až třicet), náhodně sestavený hrací plán kosmu i několik způsobů, jak dosáhnout vítězství.
Videohra vzniká ve spolupráci obřího deskoherního vydavatelství Asmodee a videoherních vývojářů z polského studia Red Square Games. Drží se aktuální, tedy čtvrté edice Twilight Imperium (ačkoliv bez zmíněných rozšíření), ta první mimochodem vyšla už v roce 1997. A za zmínku stojí i její deskoherní designér.
Autorem Twilight Imperium je totiž Christian T. Petersen, uznávaný tvůrce podepsaný pod několika úspěšnými adaptacemi slavných značek. Dostal na starost například hry podle Pána prstenů, Star Wars a Hry o trůny nebo videoherních hitů Doom, World of Warcraft a StarCraft. Jestli jste se s jeho stolní tvorbou dosud nesetkali, třeba to napravíte ve videoherní podobě. Digitální verze Twilight Imperium zamíří na Steam, datum vydání ale zůstává ve hvězdách.