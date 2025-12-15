Lepší než Stranger Things? Seriál od HBO podle mistra hororu je děsivější, krvavější a fakt dobrý
To: Vítejte v Derry také sází na dětské hrdiny tváří v tvář nadpřirozenému zlu, ale na rozdíl od netflixovského hitu je to mnohem větší horor.
Taky vám přijdou Stranger Things málo strašidelné nebo příliš dětské? Tak si pusťte To: Vítejte v Derry. Na HBO Max právě vyšel poslední z osmi dílů této seriálové novinky – a je to fakt povedená podívaná. Taky krvavá. A děsivá. Je to například seriál, ve kterém pekelné mimino zmasakruje partu dětí.
Spisovatel Stephen King je označován za krále hororu. Mezi jeho vůbec nejslavnější díla patří román To o temné bytosti s podobou vraždícího klauna. Mohli jste ho vidět i jako film, naposledy ve dvoudílné adaptaci z před pár let. A právě před tohle filmové To je zasazený seriál To: Vítejte v Derry. A stojí za to (ha ha!).
Osmidílný seriál HBO vám může právem připomenout Stranger Things. Sledujete partu spíš míň populárních dětí v malém městě, které ale samozřejmě není tak nudné, jak se zdá. Má tu tajnou základnu armáda a v lesích se dějí opravdu divné věci. Divné a děsivé. Jestli jste si přáli, aby Stranger Things byly míň usměvavé a víc hororové, tohle je seriál pro vás.
It: Welcome to Derry, jak zní originální název, vás totiž velice rychle přesvědčí, že tohle nebude pohodička o partě přátel, kteří zažijí nadpřirozená dobrodružství se špetkou strachu a spoustou vtipů. Kdepak. Hned první minuty jsou znepokojivé, když sledujete malého chlapce, jak si přisedne k úplně normální rodině do úplně normálního auta, načež úplně normální těhotná manželka…
Ale víte co, nebudeme spoilovat. Vězte však, že To umí být fakt děsivé, krvavé a nechutné. Přitom to není jen přímočarý horor, který by sázel na jednu lekačku za druhou a hektolitry krve, kdepak. Je tu prostor na „strangerthingsovské“ scény s dětskými hrdiny, kteří jsou na své škole vysmívanými outsidery. Anebo na dějovou linku o tom, co to ti vojáci na své základně sakra chystají. Jenže je tu jeden velký rozdíl.
Stranger Things možná nechají nějakého hrdinu na chviličku zmizet do nebezpečné situace. Nebo za pět sérií nechají umřít dvě postavy. Ale To: Vítejte v Derry? Vezme sekáček na maso a porcuje lidi. A také ve scénách, které nejsou nadpřirozeně strašidelné, je výrazně dospělejší. Osmdesátky a současnost z filmové adaptace seriál vyměnil za šedesátá léta, takže ke krvavému hororu přidává ještě dávku děsivého rasismu.
A ještě jednou věcí To: Vítejte v Derry potěší. Vůbec nemusíte znát knihu Stephena Kinga, na jejíž motivy tenhle filmově-seriálový svět vznikl. Vlastně ani ty filmy, před jejichž děj je seriál zasazený. Jasně, znalci uvidí pár pomrknutí či se setkají s postavami, které znají ve starší podobě. Ale na tom, že To: Vítejte v Derry na HBO Max je opravdu povedený seriál jak pro milovníky hororu, tak odvážnější fanoušky Stranger Things, to nic nemění.