Lesy v lese jsou zpět. Státní podnik začne stavět své sídlo ve tvaru stromu za 1,5 miliardy korun

Za šest let by v Hradci Králové měl vyrůst nový strom, ne jen tak ledajaký – své sídlo v něm totiž najde státní podnik Lesy ČR. Budovu, která má z výšky tvar stromu, navrhlo studio Chybík+Krištof už před pěti lety, teď projekt za 1,5 miliardy korun Lesy ČR oživují s tím, že by se budova ze dřeva měla začít stavět v roce 2026.

„Hradecké centrum bude špičkou mezi postavenými budovami na bázi dřeva. Věřím, že inspirujeme další investory. Rádi pak poskytneme výsledky protipožárních zkoušek i další výstupy a poznatky v průběhu stavby,“ uvedl generální ředitel státního podniku Dalibor Šafařík. Dají tak příležitost i firmám, které se dřevostavbami zabývají.

Lesy ČR na podobu svého nového sídla uspořádaly architektonickou soutěž, kterou už v roce 2017 vyhrál brněnský ateliér Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. Dlouho se nic nedělo, i proto nyní musí největší vlastník lesů v Česku oprášit potřebnou dokumentaci. Aktualizovat se musí právě protipožární opatření, ale i požadavky na energetickou pasivitu objektu. Přidat je potřeba stání pro elektromobily. Hotovo by mohlo být v roce 2029.

„Budova ilustruje les jako pracoviště. Spojení mezi nimi je co nejplynulejší díky velkému využití průhledných prvků ve struktuře, čímž bude zdůrazněno okolní prostředí zevnitř. Vznikl tak centrální prostor, z něhož se budova větví do lesa a les zpět do budovy,“ popisují projekt architekti.

Celý koncept budovy pak vychází z motivu stromu a její jednotlivé části se rozvětvují a tvoří menší, samostatně funkční celky. Má být obklopena lesem, a tak se bude stírat rozdíl mezi vnitřním a venkovním prostorem. Kolem dokola by také měla být osázená novými vzorky různých typů lesů. Ostatně projekt architekti pojmenovali Lesy v lese. Dohromady by budova měla mít dvě patra, okolo sídla státní společnosti povede naučná stezka a počítá se také s tím, že kolem bude prostor pro různé aktivity.

Ze dřeva je také celý interiér. Kromě reprezentativního vstupu a společných prostor by zde měla vzniknout samostatná centra v jednotlivých větvích. Architekti původně do budovy navrhli také schodiště se skluzavkou a osázenou střechu na celém domě.

Lesy se pro výstavbu nového sídla rozhodly proto, že jejich současná budova má různé stavební i statické problémy. Dům ze sedmdesátých a devadesátých let má špatnou izolaci, tedy i velké energetické ztráty. Oprava by byla příliš nákladná. S novou budovou by pak měla něco získat také veřejnost. Společnost plánuje vystavět větší parkovací plochy, aby je mohli využívat i lidé mířící do nedalekých novohradských lesů.

Foto: Chybík+Krištof Sídlo má z výšky tvar stromu

Foto: Chybík+Krištof Díky proskleným plochám se má stírat rozdíl mezi vnitřním a venkovním prostorem