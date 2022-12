Léta spořil, pak Kovy utratil peníze za týden kvůli YouTube. Dnes investuje hlavně do přátel

Psal se rok 2012, když tehdy patnáctiletý Karel Kovář založil na YouTube kanál, kam začal nahrávat svá herní videa. Zcela nezištně, jen tak pro zábavu. Trvalo pak léta, než se z vytváření videí na internetu stal reálný byznys a pozornost mu začali věnovat i tuzemští marketéři. A ještě déle trvalo, než si svou hodnotu uvědomil i Kovy, který dnes patří k největším českým tvůrcům na internetu. „Učili jsme se finanční gramotnost za běhu,“ vzpomíná na začátky youtuber, který se pyšní 900 tisíci odběrateli.

Ačkoliv to z dnešního pohledu může znít komicky, za obsah čítající stovky tisíc zhlédnutí si tehdejší mladí tvůrci nedokázali říct prakticky o žádné peníze. A když už je měli, často pak nevěděli, jak s nimi vlastně naložit. I dnes šestadvacetiletému Kovářovi tak peníze v minulosti dlouho jen ležely na účtě a k pořádnému investování se dostal až před covidem. Také o tom, jak spravuje své osobní finance dnes, hovořil v Investičním podcastu Vojty Žižky, který si můžete pustit níže.

Jak už to u tvůrců bývá, první velké peníze v případě Karla Kováře mířily do techniky. Investice do nového počítače prý v určitou chvíli byla zásadnější než jakákoliv jiná. „Býval jsem strašně spořivý a osm let jsem ukládal na dětské konto Beruška. Jenže pak přišel YouTube a mně intuice řekla, že ty peníze teď musím utratit. Propálil jsem je během jediného týdne za počítač, mikrofon a další věci. To byl opravdu děsivý moment mého života,“ směje se rodák z Pardubic.

Dnes už je jasné, že se tehdejší riziko násobně vyplatilo. I poté si ale musel mladý tvůrce půjčovat od táty a i v dalších letech vše vydělané vkládal rovnou zpět do videí. Tvorba na YouTube tehdy generovala opravdu málo peněz a tak možná není divu, že dodnes Karel Kovář dostává otázky, zda si svou prací vydělává na živobytí. I když je dost možná jedním z nejlépe placených online tvůrců u nás.

Dáno to bylo i nezkušeností mladých youtuberů, kteří často byli ještě náctiletí, když generovali stovky tisíc zhlédnutí a lidé je začali poznávat na ulici. Tehdy ještě nevěděli, jakou může mít jejich tvorba na reklamním trhu cenovku. „Influenceři se finanční gramotnost učili za běhu. Přišli jsme třeba na akci, kde jsme pomalu nedostali ani bagetu. A pak tam přijel majitel agentury, co to zprostředkovávala, v naleštěném BMW. Koukali jsme tehdy na sebe, nevěděli jsme, co dělat,“ vzpomíná na začátky.

Postupem času youtubeři podražili a peníze přibývaly na účtu i Kovymu. A i když investoval hodně do zážitků, cestování či techniky, stále mu finance přebývaly. Nevěděl co s nimi, tak je často nechával ležet na běžném účtu. „Pak jsem spolupracoval s jednou bankou, líbila se mi, tak jsem si řekl, že u ní hned zkusím nějaké prémiové bankovnictví. Najednou jsem měl osobní bankéřku, která mi řekla ,A co vaše investiční portfolio?‘ A já na to: ,Co?‘“



Postupně se tak od podílových fondů dostal například i k platformě Portu, s níž následně uzavřel spolupráci a natočil první video o investování také pro své odběratele. Jeho cílem bylo často mladé cílové skupině ukázat, že vůbec nějaký svět investic existuje. I proto, že byl podle svých slov znepokojen, s jak minimálními znalostmi o financích odešel ze školského systému.

Část jeho portfolia dnes tvoří i Bitcoin a Ethereum. V dalších kryptoměnách už své pozice zavřel. Ze šetřivosti už, zdá se, ale vyrostl. „Nejlepší investice jsou přátelství a vztah. Na tom stojí vše ostatní. Abych mohl budovat osobní brand, potřebuju mít v pořádku osobní život,“ tvrdí šestadvacetiletý youtuber s nadhledem.

Ačkoliv se o investice dál zajímá, raději dnes peníze svěřuje expertům, pro něž jsou celodenní prací. Sám se totiž několikrát spálil a poměrně kriticky se dnes staví třeba i k investicím do takzvaného ESG segmentu, tedy udržitelným firmám s environmentálním, sociálním či vládním přesahem. Proč je tomu tak, si můžete poslechnout v novém Investičním podcastu Vojty Žižky.