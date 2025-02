Líbily se vám Gangy z Birminghamu neboli Peaky Blinders? Tak si pusťte novinku od stejného tvůrce

Uložit 0

Vsadil na hodně podobné ingredience. A zase se mu to povedlo. Britský scenárista Steven Knight, který stvořil skvělý seriál Gangy z Birminghamu, teď připravil Tisíc ran. Opět vás vezme o nějakých sto a kousek let nazpátek do Británie – ale tentokrát do Londýna. Město se mění, parádní podívaná zůstává.

Jestli vás bavili Peaky Blinders neboli Gangy z Birminghamu, tak rovnou zamiřte na streamovací službu Disney+. Najdete tam všech šest epizod první řady (a druhá už je potvrzená) seriálové novinky A Thousand Blows, česky Tisíc ran. Už sice neuvidíte Cilliana Murphyho coby trýzněného gangstera, ale (ne)sympatických kriminálníků z podsvětí staré dobré Anglie opět potkáte víc než dost.

Birminghamské krimi se odehrávalo po první světové válce, Tisíc ran jde o pár desítek let nazpátek na konec 19. století. Ale nebojte, o traumata, kvůli kterým protagonisté trpí, není nouze. Tentokrát je to totiž rozmanitější podívaná – však se také odehrává v East Endu, tedy ve špinavé a špatné části Londýna, kde najdete zkrachovalce a utiskované ze všech koutů britského impéria.

Hned na začátku se seznámíte s jednou historickou kuriozitkou, gangem Čtyřiceti slonů. Pod tímhle názvem viktoriánská doba skutečně znala partu kriminálnic, a jestli patříte k těm, kteří nad silnými ženskými postavami a diverzitou v seriálech kroutí bulvami, vydržte. Tyhle dámy totiž dovedou pobavit.

Ve společnosti, která v ženách spatřuje méněcennost, toho parádně využívají. Třeba když na veřejnosti s falešným břichem předstírají porodní pohotovost, aby jejich parťačky vybraly kapsy konsternovaných džentlmenů. V jejich čele stojí Mary v podání Erin Doherty, kterou můžete znát jako mladou princeznu Anne z Koruny. Tommy Shelby z Peaky Blinders byl mnohem osudovější, ale charisma má tahle zlodějka na rozdávání.

Do toho se připlete Hezekiah Moscow (Malachi Kirby), imigrant z Jamajky, který do Londýna přijel za prací krotitele lvů. Jenže Londýn v něm vidí černocha, cizáka, nechtěný přídavek do upjaté společnosti. Takhle napsané to zní jako šablonovité klišé z moderní doby, ale Hezekiah brzy dostane šanci zazářit v tom, na co odkazuje název seriálu. Tisíc ran vás totiž vezme do světa zápasníků a boxerů.

Právě boj samotný a vše, co se kolem něj točí, je správně syrové a strhující. Což je dobrý popis i pro posledního člena trojice ústředních postav, Henryho Goodsona. Toho ztvárnil Stephen Graham, člověk snad zrozený k tomu, aby hrál anglické drsňáky, kteří si se zákonem hlavu moc nelámou a pro násilí nejdou daleko.

Když je řeč o násilí, to se neomezuje jen na ring, symbolicky i skutečně prostupuje celým seriálem. Jsme na konci 19. století, chudí trpí, minority jsou ustrkované, děti jsou ve fabrikách, ženy v očích společnosti nemají rozum ani slovo… A tohle všechno vře a bublá nenávistí či závistí k výše postaveným.

Občas vám bude líto, že na větší rozpracování vedlejších postav nezbyl čas. A možná se pozastavíte nad tím, kolik zločinu, podvodů, konfliktů a dramatu se může do jedné londýnské čtvrti nacpat. V tom zobrazené podsvětí působí až stylizovaně či přehnaně. Vlastně podobně jako Gangy z Birminghamu. Ale i díky kostýmům, kulisám a odkazům na historické reálie seriálu divácká (ani dějinná) uvěřitelnost nechybí. Přidejte špetku Dickense a porci brutálního boxu a dostanete hit.