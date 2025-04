Lidé dnes hledají nábytek s příběhem. I proto se vrací křeslo, které vzniklo pro slavnou brněnskou vilu

Uložit 0

V době, kdy se pracovní prostředí dramaticky mění pod vlivem nových technologií a hybridních modelů práce, se paradoxně do popředí dostávají designové kusy nábytku, které vznikly dávno před érou počítačů. Obklopovat se funkčními, ale i krásnými věcmi chce stále více lidí a potvrdit to může i český prodejce nábytku, firma cre8.

Společnost, která na českém trhu působí od roku 2010 a specializuje se na komplexní řešení pracovního prostředí, vystupuje již téměř 15 let jako oficiální partner společnosti HermanMiller a od roku 2021 díky fúzi dvou legend HermanMiller a Knoll jako partner nově vzniklé společnosti MillerKnoll.

Tento nábytkářský gigant má v portfoliu celkem 16 prestižních značek a k většině z nich má díky této spolupráci výhradní zastoupení i cre8. Tyto značky cre8 distribuuje v Čechách, na Slovensku, a dokonce i v Gruzii. „Naše portfolio zahrnuje jak moderní kancelářské vybavení s důrazem na ergonomii, tak i klasické kusy, které jsou dnes považovány za designové ikony,“ vysvětluje Jan Bastař, spoluzakladatel a obchodní ředitel společnosti cre8.

Jedním z těchto klasických kusů je i křeslo Tugendhat, navržené slavným architektem Ludwigem Miesem van der Rohe pro stejnojmennou brněnskou vilu v roce 1929. Právě toto křeslo, tedy přesněji jeho reedice, se nyní znovu objevila na trhu. Co od nábytku požadujeme a proč se vrací kousek, který vznikl téměř před sto lety? O tom v rozhovoru mluví Jan Bastař.

Jak vnímáte současný zájem o historické designové kousky nábytku? Jedná se o, řekněme, chvilkový trend?

Neřekl bych, že jde o trend. Tyto produkty tu s námi jsou už od začátku jejich výroby, jen občas některý kousek zmizí ze zájmu veřejnosti a jindy se zase vrátí do popředí. Někdy se dělají menší modifikace, aby nábytek ergonomicky odpovídal dnešním lidem, kteří mají jiné proporce než lidé před sto lety. Třeba u křesla Barcelona (návrh z roku 1929, jehož autorem je také van der Rohe, pozn. redakce) máme kromě originálu i verzi Barcelona Relax, kde je upraven úhel mezi sedákem a opěrkou pro větší pohodlí současného uživatele.

Co z designu minulého století dělá atraktivní volbu i pro moderní prostory 21. století?

Lidé dnes oceňují produkty s příběhem, které vypovídají nejen o nábytku, ale i o nich samých. Třeba se jim líbí práce Miese van der Rohe a chtějí mít některý jeho kousek doma. Minimalistický styl Bauhausu byl tak dokonale promyšlený, že je dodnes těžko překonatelný. Je to jako s uměním – originál má svou hodnotu a příběh, který kopie nemůže nahradit.

Křeslo Tugendhat od společnosti Knoll

Předpokládám, že takový nábytek je cenově dostupný především pro velké korporace s mnohamiliardovými obraty…

Naše cílová skupina zahrnuje jak domácnosti, kde lidé chtějí mít doma klasický design, tak firmy, které skrze tento nábytek komunikují své hodnoty a prestiž. Velkou část našich klientů tvoří i instituce, kde nábytek dotváří veřejný prostor. Zajímavé je, že velikost nebo obrat firmy nehraje hlavní roli – známe finančně silné společnosti, které kupují cenově dostupnější nábytek, a menší firmy, které do designu investují, protože chtějí vytvořit inspirativní prostředí.

Moderní kanceláře mají ale jiné požadavky než prostory před sto lety. Lze tedy spojit historický design s potřebami současných firem a jejich pracovišť?

V dnešních kancelářích se kombinuje několik světů. Pracovní místa vyžadují špičkovou ergonomii – výškově nastavitelné stoly, kvalitní pracovní židle či ergonomická ramena na monitory. Ale více než polovinu firemních prostor tvoří lounge zóny a místa pro jednání. A právě tam historické kousky vyniknou. HermanMiller navíc investuje enormní prostředky do vývoje – jejich židle Aeron z roku 1994 způsobila revoluci v ergonomii a dodnes je vzorem pro moderní pracovní židle a ostatní modely této společnosti.

Foto: cre8 Nový hlavní showroom společnosti MillerKnoll v Londýně

V éře hybridní práce mnozí tvrdí, že kanceláře ztrácejí význam. Jakou roli podle vás hraje pracovní prostředí ve firemní strategii?

Kvalitní pracovní prostředí je dnes obrovský tahák na talenty a významná složka HR strategie. Když je prostředí příjemné a estetické, lidé v něm pracují raději. Když si na recepci pořídíte nadčasový design, pravděpodobně ho už nikdy nebudete muset měnit. Naopak běžný nábytek po pár letech morálně zastará a máme tendenci jej měnit.

Jak se změnila role dodavatelů kancelářského vybavení za posledních deset let? Už nestačí jen dovézt a smontovat nábytek?

My se zaměřujeme nejen na samotný nábytek, ale i na akustiku, ergonomii a pracovní prostředí celkově. Našimi hlavními partnery jsou architekti a projektové firmy, kterým pomáháme realizovat jejich vize. Firmy se stěhují jednou za 10 až 15 let a často se na ně valí marketingové informace o produktech, ve kterých je těžké se zorientovat. Pomáháme jim sestavit rozpočet, poradíme, do čeho investovat a co za to nestojí. Nábytek dovezeme, nainstalujeme a poskytujeme ergonomická školení. To je naše přidaná hodnota – nejsme jen dodavatelé, ale i konzultanti při tak náročné změně, jako je stěhování firmy.