Lidi se na ten nápad dívali s despektem. Češi pod vedením veterána Vietcongu tvoří dvojitě stresující hru
Nová česká hra Mayhem à la Carte vzniká v brněnských Ingame Studios pod vedením zkušeného vývojáře Jarka Koláře. Připomene Overcooked i Crime Bosse.
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Na první pohled vás možná napadne, že to je pěkná ptákovina a dost divoká kombinace. Jenže právě proto má zajímavou naději na úspěch. Hrám, ve kterých se spojíte s přáteli a v šíleném tempu a za křiku spoluhráčů se snažíte plnit časově omezené úkoly, se poslední dobou daří. A právě taková je připravovaná novinka od zkušených českých vývojářů.
Jarek Kolář patří mezi nejznámější jména českého herního průmyslu. V devadesátkách vytvořil Tajemství Oslího ostrova, následně stál u zrodu kultovní střílečky Vietcong a před pár lety založil Ingame Studios, kde vyrobili Crime Bosse, kriminální akci mimo jiné s Chuckem Norrisem. Teď v brněnské firmě Kolář a spol. pracují na hře, která se vymyká škatulkám. Vlastně se dá říct, že jednou rukou v ní střílíte, zatímco druhou vaříte.
„Když jsme řešili námět na novou hru, kolegům jsem podsunul tuhle myšlenku. Nemyslel jsem to úplně vážně, ale chtěl jsem rozproudit diskuzi,“ vzpomíná Kolář pro CzechCrunch na okamžik, kdy navrhl zkombinovat kooperativní přestřelku s kooperativním vařením. Samozřejmě pod dvojnásobným stresem – jednak z valících se vln nepřátel, jednak z objednávek, na které jedlíci v až příliš akční restauraci nebudou čekat věčně. Jenže i když to až tak vážně nemyslel, čeští vývojáři na téhle hře vážně pracují.
Jmenuje se Mayhem à la Carte, a kdyby vám snad kombinace válčení a vaření přišla málo úsměvná, chystá toho mnohem víc. „Abychom nezůstali jen u nudného střílení, začali jsme rozvíjet myšlenky jídla coby zbraně. A nebránili jsme se opravdu bláznivým nápadům,“ přibližuje Kolář. Takže i když ve hře promluví víceméně skutečné zbraně, popadnete do rukou i kulinářský arzenál. „Třeba zmrzlinu, co zmrazí nepřátele. Nebo obřího humra, který se po vypuštění na zem vydá vlastní cestou,“ přidává pobaveně.
Může se vám to zdát jako moc ingrediencí najednou, jenže možná právě to je recept na prosazení se na extrémně přesyceném herním trhu. Ztřeštěné hry, které sází na záchvaty smíchu party přátel snažících se (marně) o kooperaci, se často stávají až virálními hity. Čtenáři-hráči si jistě vybaví taktéž kuchařský (jen tedy bez střílení) hit Overcooked, ujeté horolezectví v titulu Peak nebo virální zájem o nejhorší aerolinky na světě v Dear Passengers. Sám Kolář si tenhle potenciál dobře uvědomuje. I díky takříkajíc rodinnému testování.
„Nová generace hráčů je odchovaná hrami jako Fortnite a Roblox. A tyhle partičky mladých nehledají seriózní zážitek, ale spíš hřiště na blbnutí. My staří to moc nechápeme, ale zase máme děti, takže to vidíme doma na vlastní oči,“ říká zakrátko devětačtyřicetiletý vývojář. „Mnoho lidí se na původní nápad Mayhem à la Carte dívalo s despektem. Ale po hratelném prototypu se i ti největší škarohlídi dali přesvědčit, že ta myšlenka má potenciál,“ dodává.
„Těch vážných her s realistickou grafikou, komplexními misemi a dlouhou kampaní je opravdu hodně. A je to pořád dokola. Nuda. Ale zábavných her, u kterých se kamarádi pobaví na pár večerů, není nikdy dost,“ míní šéf Ingame Studios. Ten se svým týmem naposledy zažil složitější období při vývoji a následném vydání hry Crime Boss: Rockay City, která sázela na online akci a stylizaci do devadesátkových akčňáků, dokonce v ní hrál Chuck Norris. Ale neměla to snadné.
„Crime Boss byl ambiciózní projekt, který se rozkročil do takové šíře, že nám trvalo ještě několik let po vydání, aby se dostal do smysluplného stavu,“ přiznává Kolář. O lekcích, které prvotina Ingame Studios přinesla, nám vyprávěl už dříve, navíc ovlivnily i Mayhem à la Carte. „Střílečka z pohledu první osoby není úplně nejsnadnější žánr. Ale máme v týmu hodně lidí, kteří mají s těmito hrami zkušenosti. I Crime Boss nás mnohému naučil. Přirozeně jsme chtěli toto know-how využít,“ popisuje Kolář.
K podivuhodnému mísení žánrů v Mayhem à la Carte nicméně přispěla i nikterak pozitivní situace na trhu. „Aktuálně není vhodná doba na financování drahých nových her. Několik klasičtějších nápadů na střílečku z pohledu první osoby naši majitelé a investoři chválili, ale finance na ně dát nechtěli,“ vysvětluje Kolář. A naopak pomýšleli na titul, který by mohl vzniknout rychle, levněji a ideálně bez rizika.
„Takže jsme museli zkoumat formáty, které jsou méně klasické, kde není potřeba několik let na výrobu prostředí, levelů, postav,“ říká Kolář. Znamená to, že Mayhem à la Carte vzniká i s menším rozpočtem než Crime Boss. „To byl velkoprojekt z doby, kdy investoři měli chuť investovat do velkých produkcí. Teď, v době krize herního průmyslu, tvoříme násobně menší hru, která dělá přesně to, co slibuje. A fakt, že z prvního videa hráči chápou, o co se jedná, je hodně pozitivní. Tohle samo o sobě je velký posun,“ popisuje.
Na Mayhem à la Carte pracuje zhruba půlka studia, vydání v předběžném přístupu je v plánu na příští rok. Zbytek brněnské firmy pokračuje v podpoře Crime Bosse či spolupracuje na vývoji her jiných studií. „Máme hodně zkušené vývojáře, takže dokážeme takhle efektivně pomáhat dalším týmům uvnitř naší korporace Digital Bros. Tím se pro investory rozprostírají rizika. Pro nás je určitá nepostradatelnost v rámci skupiny zárukou životaschopnosti,“ uzavírá šéf Ingame Studios.
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