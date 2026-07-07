Naše chyby by vydaly na knihu. Česká hra prodala milion kusů, ale vývojáři z Brna důvod k oslavě nemají
Jarek Kolář pracoval na Vietcongu, teď vede Ingame Studios. A popisuje složitý život jejich hry Crime Boss: Rockay City.
Videoherní vývoj je velice nejistý byznys. Z Česka se občas podaří do světa vystřelit s hitem jako Kingdom Come: Deliverance nebo Arma, ale vedle každého takového milardového úspěchu je nespočet titulů, které velké sny nenaplní. A i když prodají milion kusů, nemají jen důvody k radosti. Přesně jako ambiciózní akce z Brna, jejíž nesnadný příběh ukazuje složitosti české herní branže.
Před třemi lety vyšla hra Crime Boss: Rockay City od brněnských Ingame Studios. Hráče měla nalákat zaprvé na gangsterskou akci, zadruhé na herce z hollywoodských akčňáků osmdesátých a devadesátých let v čele s Chuckem Norrisem. Avšak česká hra světový trh nezasáhla zdaleka tak silně, jako to Chuck dělal svými pěstmi a kopanci ve filmech padouchům.
Trápily ji technické nedostatky, nedostatečný marketing, nesoulad očekávání hráčů se skutečnou hratelností a s tím spojené špatné recenze. Za čtyřiadvacet měsíců od premiéry vývojáři pod vedením Jarka Koláře své dílo – a také ohlasy hráčů na něj – značně proměnili. Před pár dny dokonce oznámili prodání milionu kusů. Je to ale důvod k oslavě? Ne tak úplně.
„Domnívám se, že prodeje hry očekávání nenaplnily. A to hlavně proto, že očekávání byla opravdu velká,“ říká Kolář. „Crime Boss byl ambiciózním projektem vznikajícím ve velké mezinárodní koprodukci. Projekt započala švédská firma ve spolupráci s chorvatským studiem a s investicí italské společnosti. Postupně se do toho zapojilo běloruské a španělské studio, desítky outsourcingových firem a také my v Brně,“ popisuje vývojářský labyrint.
Češi nakonec ve tvorbě hry získali vůdčí roli – ale nikoliv přístup k rozpočtu celého projektu. I proto hra vyšla v méně než dokonalém stavu. „Ale pro Ingame Studios to bylo paradoxně výhodou. Díky špatným číslům jsem mohl upozorňovat na neefektivitu mezinárodního konglomerátu, který za hrou stál,“ popisuje vývojář. A změny na sebe nenechaly dlouho čekat.
Italští Digital Bros vykoupili švédský podíl v českém studiu a zbavili se ostatních zapojených firem. „Pro nás to byl projev důvěry a možnost zapracovat na vylepšení hry,“ vysvětluje Kolář, kterého můžete znát coby autora kultovního Vietcongu či Tajemství Oslího ostrova. „Pokud by vydání bylo bezchybné, vývoj by nejspíš pokračoval v původním nastavení. A to by pro nás nebylo únosné a nejspíš bychom se rozpadli,“ dodává.
Nicméně navzdory potížím si Crime Boss zákazníky našel. K milionu prodaných kopií vydělal také na jedenácti rozšířeních. Dále si hru zahrál milion zájemců přes službu PlayStation Plus, což znamenalo další finance od Sony. „Nezanedbatelný byl také příspěvek od Epic Games za exkluzivitu při vydání. Tržby rozhodně nejsou špatné,“ říká Kolář. Jenže právě s tržbami se pojí další negativní část téhle story. A českého herního byznysu obecně.
Ingame Studios jsou dceřinou společností zmíněné skupiny Digital Bros. To znamená, že v Brně se vytváří hra a probíhají další podpůrné práce, ale prodej jde přes sesterskou firmu 505 Games. Takže kolik hra vydělá, to se na účetnictví české firmy neprojeví. Do Brna prostě putují peníze na pokrytí nákladů. „Na podobném principu fungují i pobočky jiných herních korporací u nás,“ přibližuje Kolář realitu branže. Jako příklad uveďme třeba Hangar 13, tvůrce Mafie, kteří patří do skupiny 2K.
„Z pohledu českého herního průmyslu je to velká škoda, protože zisk za odbornou a inovativní práci vykonávanou u nás přichází do korporátní centrály, nikoliv do Česka,“ říká Kolář. „Naštěstí tu máme dost lokálních herních firem, které jsou úspěšné. Doufám, že se nepřestěhují na Kypr nebo do Irska,“ přidává popíchnutí namířené k vyhlášeným daňovým rájům. Od kritiky celého průmyslu se ale ještě jednou vraťme k titulu Crime Boss: Rockay City.
„Seznam chyb, kterých jsme se dopustili ve vývoji, by vydal na samostatný článek, možná i na celou knihu,“ přiznává Kolář. „Zaprvé jsme podcenili předprodukci a převzali vratký technologický základ jiné hry. Zadruhé přišla zásadní změna vize během samotného vývoje a s ní obrovské předělávky. A zatřetí špatný marketing, který kvůli podobnosti s jinými tituly hru představoval úplně jinak, ale tím hráče jen zmátl,“ vyjmenovává.
„Crime Boss je stále spletencem několika rozdílných konceptů, kterým se nedaří úplně hladce koexistovat dohromady. Otázkou je, jak je možné, že tak zkušený tým nadělal takové chyby. No, stalo se, ale díky chybám se učíme, takže jsem určitě zkušenější,“ přidává muž, který se ke kormidlu Ingame Studios (tehdy ještě s názvem BadFly Interactive) postavil v roce 2020.
Každopádně navzdory divokému vývoji v Brně s hrami pokračují, a to vcelku rozmanitě. Aktuálně padesátičlenné studio z poloviny spolupracuje na jiných videohrách ze sesterských studií. Například na značce Assetto Corsa, která si podle Koláře vede dobře i během herní krize. Další vývojáři pokračují na Crime Bossovi. V nejnovější aktualizaci například Ingame Studios do své hry přidali úplně nový příběhový mód.
„Máme rozpracovaných i několik nových konceptů. Takže diverzifikujeme investice a minimalizujeme rizika,“ popisuje šéf české firmy. Ale i díky – či snad lépe kvůli – svým ne vždy pozitivním zkušenostem přidává i varování. „V době nedostatku investorů v herním průmyslu, přetlaku nových her a chiméře nastupující AI produkce je situace velmi nejistá pro všechna herní studia,“ uzavírá Jarek Kolář z Ingame Studios.