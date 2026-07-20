Nejhorší aerolinka na světě přilákala milion a půl zájemců. Virální hit vzlétl z ukrajinského Kyjeva
Neslibuje bezpečné přistání. Převáží krokodýly, bomby i hamburgery. Jeji posádka připomíná Mimoně. Na(ne)štěští jen ve virální hře Dear Passengers.
Horší než Ryanair, vtipkují o ní lidé na internetu. Není divu, vždyť letět s touhle aerolinkou znamená kufry padající z nadhlavního úložného prostoru, nepřipoutané cestující motající se po kabině a stevardy nevybíravě vyhazující pasažéry ze dveří letadla. A to přímo za letu. Říkáte si, že taková aerolinie musí nutně zkrachovat? Kdepak. Tahle ještě ani nevzlétla – ale už má zaděláno na pořádný úspěch.
Stačilo jen pár hodin k tomu, aby se z ní stal virální hit. Jen dva dny trvalo, aby sehnala milion zájemců o nejšílenější let jejich životů. Pět dní od svého odhalení už jich má milion a půl. Přitom zcela objektivně viděno jde o tu nejhorší aerolinku na světě. Jenže dost možná taky tu nejzábavnější.
Její posádka ze všeho nejvíc připomíná Mimoně a už její prezentace by ve vás měla vyvolat obavy i pobavení: „Cestující očekávají občerstvení, nápoje a bezproblémový let. Pokuste se jim poskytnou alespoň dvě z uvedených věcí.“ Na(ne)štěstí nejde o skutečnou leteckou společnost, ale o virální videohru, která patří mezi nejočekávanější na světě.
Tohle ujeté palubní dobrodružství vás čeká ve hře Dear Passengers, tedy v překladu Vážení cestující. Která ještě nevyšla, ale už teď si ji na Steamu, tedy největším online obchodě na světě, do svého seznamu přání přidaly ony zmiňované davy hráčů. Dokonce se tam dostala do top patnáctky nejvyhlíženějších titulů současnosti.
Legrační hříčka se tak nachází ve společnosti očekávaných megahitů, jako je upírské fantasy od autorů Zaklínače nebo novinka velepopulární značky Warhammer. Přitom oproti těmto titulům nesází Dear Passengers na stostránkové scénáře a komplexní hratelnost. Ale na to, že se proměníte na poťouchlého pilota či stevarda a pokusíte se, aby váš let neskončil katastrofou. A že těch katastrofálních možností vám dá dost!
Ve hře budete za letu vylézat z kabiny, abyste opravili hořící motory, s pivkem v ruce grilovat stejky na křídle letadla, abyste nasytili pasažéry, případně převážet nebezpečný náklad v podobě krokodýlů a atomových bomb. Anebo sestřelovat konkurenční lety. Prostě letecká normálka, co na Ruzyni jistě zažívají každý den. Mimochodem už teď internet plní komentáře lidí, kteří Dear Passengers (pozitivně) srovnávají třeba s Ryanairem…
Do hratelnosti má promluvit i simulované počasí či fyzikální model, kvůli kterým hrozí třeba i to, že díra v trupu letadla vám vycucne cestující ven. Tedy pokud je sami nevyhodíte. Každopádně tuhle zatím velice úspěšně vypadající sázku na humor, nadsázku a spolupráci hráčů (anebo její ještě vtipnější nedostatek) přitom vymysleli v místě, kde lidem do smíchu příliš není.
Dear Passengers je totiž dílem ukrajinského studia Flexus, jež sídlí primárně v Kyjevě. To si vybudovalo jméno na mobilních hrách, jejich hříčky o odpočinkovém sekání trávníku či stavění nekonečně vysokého mrakodrapu mají vysoké desítky milionů stažení. Nyní míří na PC a dávají opět připomenout sílu fenoménu zvaného friendslop.
Jako friendslop se označují hry, které nejsou technicky dokonalé, ale lákají jednoduchým pojetím, humornou hratelností zaměřenou na zábavu s přáteli a nízkou cenou. Často je nálepka friendslop míněna jako urážka pro až příliš laciné pokusy vylákat z lidí pár dolarů – ale taky může jít o hru, která dvěma vývojářům za dva měsíce práce přihrála dvě miliardy korun. Ještě letos uvidíme, jestli k takovému úspěchu doletí i Dear Passengers.