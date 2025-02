Lidi z Vnitroblocku obsadili bývalý zaměstnanecký bufet České spořitelny. Otevřeli tu Bistro B

Uložit 0

Česká spořitelna se má výhledově stěhovat do právě budované části projektu Smíchov City, kde staví moderní kampus. Teď je ale největší banka v Česku stále ve svých starých prostorech na Budějovické. Vlastní tu velké množství nemovitostí, a to včetně těch v těsné blízkosti metra. Právě tady nyní vzniklo Bistro B, podnik spadající pod známou firmu Dudes&Barbies.

Filosofie této společnosti je jednoduchá – najít zapadlý a ideálně ošuntělý kout ve čtvrti, kudy prochází davy lidí. A proměnit ho na místo, kde se tyto davy zastaví. Tak to bylo třeba s pražským Vnitroblokem. Skupina objevila v Holešovicích nevyužívanou prvorepublikovou halu na rohu ulic Dělnická a Tusarova. V roce 2016 ji proměnila v industriální kavárnu a další prostory k pronájmu.

Podobný příběh to byl i s dalším místem, které dnes patří mezi vyhledávané podniky. Kavárna co hledá jméno se nachází na Smíchově, kousek od Anděla. Šlo o bývalou truhlárnu, dnes se sem ale chodí především na vejce Benedikt. Před rokem pak otevřela partička Dudes&Barbies podnik v proskleném atriu na Vinohradech. Jmenuje se Gram. Vše ale začalo Radlickou kulturní sportovnou.

Nyní se skupina kolem Lukáše Žďárského zaměřila právě na Budějovickou. Začalo to tím, že Česká spořitelna chtěla do budovy přinést koncept, který by prostor oživil. „Ještě před Vánoci byl v přízemí naší budovy na Budějovické zapomenutý zaměstnanecký bufet a kinosál,“ popsal předseda představenstva bankovní společnosti Tomáš Salomon na svém profilu na LinkedIn.

Spořitelna pak vyzvala Dudes&Barbies, aby se zúčastnili výběrového řízení na provozovatele místa. A ti ho nakonec vyhráli. Přišli s konceptem bistra, které otevírá v brzkých ranních hodinách a je tak připraveno pohostit všechny, kteří se teprve chystají do práce – dobrou kávou z vlastní pražírny, sendviči, které lidé vezmou do ruky a jdou. V nabídce je ale také obědové menu, snídaně, tapas a samozřejmě dezerty. Návštěvníci si tu ale mohou koupit i pečivo.

„Díky přilehlým kancelářím se z Budějovické stal cestovní uzel a tak jsme se oproti ostatním podnikům inspirovali rychlostí a rozmanitostí, což jsme promítli do naší nabídky. Primárně jde o produkty to go, v okolí ale chyběla také poctivá snídaně a polední menu z kvalitních surovin, které si člověk může vychutnat v tempu, které mu vyhovuje,“ líčí tisková mluvčí Dudes&Barbies Zuzana Jurová s tím, že pokud je lidem blízká nabídka z rukou šéfkuchaře Dominika Dorňáka z Vnitroblocku, pak přijdou na chuť i nabídce z Bistra B.

Rytmu Budějovické se podnik přizpůsobil rovněž otevírací dobou. První zákazníci sem můžou přijít už v sedm ráno, zavírá se pak v sedm večer. „Budějovická žije především podle kanceláří. Proto jsme chtěli být otevření ještě předtím než musíte být na značkách. V budoucnu se uvidí, jestli bude poptávka i po večerech či víkendech,“ vysvětluje Jurová.

Obnovou by měl projít i zmíněný kinosál, který je v patře nad bistrem. Ten by se měl podle Salomona otevřít zanedlouho. „Bude sloužit pro potřeby místní komunity a veřejnosti,“ uvedl předseda představenstva České spořitelny. Kino by mělo být v pronájmu pro ty, kdo chystají nějaké promítání nebo třeba koncert či sousedskou slavnost. Na pronájmu se přitom lidé mohou domlouvat právě v Bistru B.

Podobu nového bistra pak Česká spořitelna konzultovala s architektkou Anetou Rudelovou. Dominuje mu především jednoduchý dřevěný nábytek a polstrované sedačky. S návštěvností jsou tu zatím spokojeni. Lidé si bistro našli a dokonce se sem vracejí. Salomon doufá, že si tu najde pevné místo a podnik, stejně jako kino, budou na Budějovické sloužit i potom, co už tu Česká spořitelna nebude.

Mezitím se plánuje i spolupráce v budoucím kampusu na Smíchově. Ten bude rozdělený do osmi dílčích objektů. Projekt má každopádně sloužit nejen samotné bance, počítá se i s veřejným prostorem. Bude tu multifunkční auditorium, které má sloužit jako kulturní centrum, a pasáž napojená na hlavní bulvár, kde budou právě různé obchody a kavárny. „Bistro B je tak pilotní projekt k budoucímu kampusu v rámci Smíchov City. A kde jinde si spolupráci vyzkoušet, než v aktuální centrále České spořitelny,“ dodává Jurová.