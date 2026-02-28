Lízátka z mateřského mléka a vyšlehaný morek. Chtěla synovi pomoci od alergií, teď s kuchařkami míří za hranice
Denisa Stránská původně jen hledala řešení synových alergií, nakonec založila českou babyfood platformu a učí rodiče vařit podle nových trendů.
Je jedenáct hodin večer. V domě u Prahy je ticho, děti i manžel spí, ale u Denisy Stránské v pracovně se svítí. Na monitoru blikají zprávy z online platformy Discord, kde s ní desítky rodičů řeší složení jídla pro své děti. Denisa Stránská na každý dotaz odpovídá. „Tohle je moje druhá směna. Ta první začíná ráno u sporáku s dvouletou dcerou Florou na boku,“ usmívá se zakladatelka značky Lahodný Benedikt. Ta se zabývá výživou dětí podle moderních trendů, které zatím v Čechách nejsou úplně obvyklé. Vydala dvě kuchařky, vyvíjí vlastní produkty a tvoří online prostor, kam si rodiče chodí pro informace.
Její příběh přitom nezačal ambicí podnikat na babyfood scéně, ale potřebou pomoci prvorozenému synovi Benediktovi. Když mu bylo půl roku, nepříjemně se u něj projevila intolerance na laktózu a lepek. Klasické tabulky českých pediatrů mu nepomáhaly, a tak se Denisa Stránská, původem učitelka v mateřské škole a projektová manažerka, ponořila do online babyfood akademie v Austrálii. Získala tím certifikát z dětské výživy, který jí otevřel prostor k novým možnostem.
Zjistila, že zatímco čeští rodiče poctivě mixují mrkev s banánem, některé moderní výživové směry mluví jinak. „Říct mamince před sedmi lety, ať dá šestiměsíčnímu miminku hovězí játra nebo spirulinu, bylo docela tabu. Dnes ty informovanější vědí, jak to vývoji organismu pomáhá, ale tenkrát jsem se musela hodně obhajovat,“ vzpomíná Stránská. Synovi Benediktovi nový přístup pomohl rychle – intolerance zmizely a jeho matka začala výsledky sdílet na Instagramu. Maminky se přidávaly, ptaly se, chtěly vědět víc.
Od Denisy Stránské se postupně učily dávat dětem místo instantních kaší čokoládový pudink z dlouho taženého vývaru, místo zeleninového pyré steak a vyšlehaný morek jako pochoutku na lžičku. Komunita rostla a z osobního blogu se začal rodit byznys. A Denisa Stránská vydala vlastním nákladem svou první kuchařku.
Projekt dostal po synovi jméno Lahodný Benedikt a s ním přišla i první velká expanze. Showroom v Dolních Břežanech, sklad, vlastní distribuce knih a dokonce i značkový kváskový chleba, který pro ni pekla pekárna v Praze. Vizuálně to vypadalo perfektně, ekonomicky se ale blížila bouře.
Rozhodla jsem se vsadit všechno na komunitu, kterou jsem roky budovala.
„Byla to fáze, kdy byl projekt perfektně nastavený navenek, ale uvnitř začaly drhnout procesy. Měli jsme showroom, produkty, vizuální identitu, ale chyběl tomu řád a výkonnostní management,“ vzpomíná Stránská. Do firmy byl tehdy investičně zapojen i její manžel, který přivedl externí lidi. Jak ale Denisa Stránská zpětně hodnotí, spojení rodiny, investorů a rozhodovacích práv v jedné firmě nebylo tou nejlepší cestou.
„Měla jsem zajištěné financování, ale nikdo se systematicky nevěnoval té nejtěžší práci – strategii a výkonu,“ dodává s tím, že náklady dlouhou dobu převyšovaly zisk a přestože v online světě se komunitě dařilo čím dál líp a obliba receptů a předávaných zkušeností rostla, začala mít zakladatelka o firmu strach.
V červenci 2025 se Lahodný Benedikt ocitl finančně na hraně a málem zanikl. Denisa se tehdy rozhodla k radikálnímu řezu: „Firmu jsem převzala plně pod své řízení a s manželem jsme se dohodli, že své pracovní světy oddělíme. Zůstal pro mě podporou, ale za výsledky firmy jsem už zodpovídala sama. Najednou ve firmě nebyla externě ani koruna, neměla jsem financování ani půjčky. Rozhodla jsem se vsadit všechno na komunitu, kterou jsem roky budovala.“
Sázka na upřímnost vyšla. Denisa na sítích oslovila své sledující s tím, že chystá druhou knihu. Stovky maminek si ji koupily v předprodeji, čímž značce poskytly kyslík v podobě okamžitého cashflow. Zatímco první kuchařky se za tři roky prodalo 2 000 kusů, druhá kniha dosáhla stejného čísla za pouhých pět měsíců.
Dnes firma roste každý měsíc v řádech desítek procent a míří na obrat tří milionů korun ročně. Strategie se změnila – drahé showroomy a „vysavače nákladů“ v podobě logisticky náročného pečiva vystřídal digitální ekosystém. Hlavním pilířem je online platforma HeroHero, kde Denisa Stránská pořádá sedmitýdenní výzvy a učí rodiče nad jídlem přemýšlet v souvislostech. Na ni navazuje uzavřená placená poradna na Discordu.
Nějakou dobu šel čas na rodinu trochu stranou. Musela jsem prostě makat, abych zachránila firmu, jinak už bychom ji dnes neměli.
„Digitální svět mi umožnil škálovat. Za jeden náklad vytvořím obsah, který si může koupit sto nebo tisíc lidí. To je ten zásadní klíč, který značku posunul z živnosti do skutečné firmy,“ vysvětluje Stránská. A trh se nečekaně rozšiřuje i za hranice. „Organicky se nám otevřelo Slovensko. Dnes tam posíláme víc knih než po Česku. Je to tam jako u nás před pár lety – játra, maso a zinek v prvních příkrmech tam maminky teprve objevují.“
S rozjezdem firmy se ale Denisa dostala do bodu, který zná mnoho podnikajících matek. Dvouletá Flora potřebuje pozornost a péči, po obědě je čas vyzvednout ze školky syna Benedikta. „Dopoledne vařím a tvořím obsah sítě. Když malá dvě hodiny spí, sedám si k procesním věcem a e-mailům. Pak se vracím k dětem a druhá směna mi začíná v devět večer, kdy po uspávání doháním administrativu do jedné do rána,“ popisuje své tempo podnikatelka.
Kromě kuchařek a online poradenství Denisa Stránská chystá ještě další část projektu – vlastní řadu produktů. Půjde o trvanlivé must-have suroviny jako kvalitní tuky, vývary z kostí nebo základy omáček, které rodičům usnadní vaření pro celou rodinu.
„Chci vytvořit značku, která bude v obchodech synonymem pro zdravé a rychlé vaření pro děti bez zbytečné chemie,“ říká o své vizi. „Pokud budou rodiče chtít připravovat pokrmy podle mých kuchařek, budou se moci spolehnout, že u nás najdou potřebné suroviny ve vysoké kvalitě a nemusí je shánět po různých jiných e-shopech,“ vysvětluje Stránská.
Její recepty přitom občas budí rozruch. Jedním z největších hitů je lízátko z mateřského mléka. Tedy zmrazené mateřské mléko s chia semínky. Miminku to podle autorky pomáhá zchladit dásně, když mu rostou zuby, a zároveň mu dodává vápník a minerály. „Do šesti měsíců dítě nepotřebuje jiné tekutiny než mateřské mléko. Při zavádění příkrmů pak takové lízátko pomáhá rozvíjet nové stravovací návyky,“ vysvětluje.
I když se byznysu daří, Stránská přiznává, že rovnováha mezi firmou a rodinou je křehká. „Nějakou dobu šel čas na rodinu trochu stranou. Musela jsem prostě makat, abych zachránila firmu, jinak už bychom ji dnes neměli,“ říká otevřeně. Podpůrná síť babiček navíc v jejím případě nefunguje. „Babičky jsou moderní, mají své kariéry a projekty na Moravě. Musíme to prostě zvládnout sami,“ vysvětluje.
Do budoucna má Lahodný Benedikt namířeno i mimo český a slovenský trh. Pod registrovanou značkou Grow with Ben připravuje expanzi do dalších zemí. Postupně chce vytvořit ucelený ekosystém, kde rodiče najdou vše od odborných informací až po konkrétní suroviny, ať už jsou z Prahy, Bratislavy nebo Londýna. „Myslím, že se teď moje značka rodí podruhé – tentokrát už jako dospělá firma v černých číslech, která chce měnit to, co mají děti na talířích v celé Evropě,“ uzavírá Stránská.