Logistická firma miliardáře Šmejce prodává část svého byznysu. Kupcem je její bývalý manažer
Projekt zabývající se objednávkami v chlazeném režimu je prý od začátku úspěšný, strategie Mailstepu se ale ubírá jiným směrem.
Ještě před dvěma lety byl Jan Kubeš zodpovědný za mezinárodní expanzi logistického Mailstepu. Nyní již jako podnikatel s vlastní společností od svého bývalého zaměstnavatele, kterého vlastní jeden z nejbohatších Čechů Jiří Šmejc přes svou investiční skupinu Emma Capital, kupuje část byznysu.
Konkrétně jde o společnost Coolfillment.com, která se zabývá fulfillmentem a kompletacemi objednávek v chlazeném režimu. Obsluhuje především klienty nabízející hotová jídla v krabičkách a e-shopy prodávající potraviny, například NutritionPro, Yummy Box nebo Fingrlix.
Doteď firma fungovala právě pod křídly Mailstepu, nově přechází pod projekt Chlazená.cz Jana Kubeše. „Výši transakce nechceme zmiňovat,“ komentuje Kubeš. Podle odhadu CzechCrunche se ale cenovka mohla pohybovat kolem deseti milionů korun.
Chlazená.cz se zaměřuje na tzv. last mile doručování potravin s vozy s aktivním chlazením, a to jak firemním, tak koncovým zákazníkům. Objednávky rozváží pro hráče jako NTFY, VitalBox či již zmiňovaný Fingrlix. Kubešova firma přebírá celý tým, zákazníky i firemní systémy Coolfillmentu. Z pohledu současných klientů by se však z provozního hlediska nic měnit nemělo.
Kubeš jako hlavní důvod, proč se pro nákup rozhodl, uvádí synergický efekt rozvozu a fulfillmentu v podobě zrychlení expedice a doručení koncovým zákazníkům. „Jsme schopni doručovat objednávku již tři hodiny od prvotního naskladnění zboží, a to včetně kontroly na příjmu, zaskladnění, vypickování objednávek a předání kurýrovi,“ popisuje.
Kromě toho má spojení dvou firem přinést například i zvýšení provozní efektivity. „Služby Coolfillmentu nám umožní i rozšíření našich dalších připravovaných služeb doručení, v současné chvíli již nabíráme další zákazníky a máme v plánu službu několikanásobně zvětšit,“ doplňuje Kubeš.
Mailstep, který je v Česku největším poskytovatelem fulfillmentu a loni podle svého vyjádření dosáhl tržeb přes 645 milionů korun, službu Coolfillment spouštěl před dvěma lety v reakci na chybějící článek rostoucího segmentu chlazené quick commerce, tedy expresního doručování. Projekt je přitom podle vyjádření Libora Hudečka, šéfa byznysového rozvoje Mailstepu, od svých začátků úspěšný.
„Naše strategie ale nadále primárně míří k e-commerce fulfillmentu pro střední a větší e-shopy. Jsme rádi, že Coolfillment přebírá právě Chlazená.cz, pro kterou je tento byznys nejen její hlavní kompetencí, ale dokáže jej připojit i na další zásadní článek – last mile delivery,“ komentuje Hudeček.
Pro Kubeše přitom nejde o první podnikání, historicky již dělal v autodopravě, rozběhl také několik nemovitostních projektů. Následně se přesunul do společnosti Mobil Pohotovost, pro kterou rozjel aktivity v Rumunsku, poté směřoval do Mailstepu. Chladírenskou autodopravu provozoval vedle tohoto zaměstnání, byť fungovala čistě na doporučení a bez žádné značky. „Jako brand Chlazená.cz jsme ji začali stavět až po mém odchodu z Mailstepu,“ vysvětluje Kubeš. K opuštění tohoto zaměstnání jej vedly rodinné důvody, které nebyly slučitelné s cestováním člověka zodpovědného za expanzi.