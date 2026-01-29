Auta –  – 2 min čtení

Luxusní pojízdná kancelář se svítící hvězdou a ChatGPT s Gemini v kokpitu. Je tu nový Mercedes třídy S

Německá legenda přináší dosud nejvýraznější proměnu v rámci jedné generace. Sází na umělou inteligenci a startuje na 3,1 milionu korun.

Foto: Mercedes-Benz
Nový Mercedes-Benz S-Class
Třída S, to nejluxusnější, co Mercedes-Benz nabízí, přijíždí v modernizované verzi. Německá automobilka ji představila u příležitosti 140. výročí vynálezu automobilu Carlem Benzem a v rámci jedné generace její ikonická řada prošla nebývale velkou proměnou. Více než polovina vozu, tedy zhruba 2 700 komponentů, je zcela nových nebo zásadně přepracovaných. Mercedes-Benz nejen omladil vzhled, ale také významně zapracoval na digitální výbavě, aby odpovídala nejmodernějším technologiím. Cena v Česku startuje na 3,1 milionu korun.

Hlavním mozkem vozu je superpočítač s architekturou MB.OS, který pohání vše od infotainmentu až po asistenční systémy. Do kokpitu se nastěhovala čtvrtá generace systému MBUX, který kombinuje více agentů umělé inteligence a podle potřeby přepíná mezi ChatGPT-4o a Google Gemini. I díky tomu slibuje přirozený dialog s posádkou. Za skleněnou plochou se pak rozprostírá 14,4palcový centrální displej zvaný MBUX Superscreen a 12,3palcový displej pro spolujezdce.

Pro byznysové cestující je připravena možnost proměnit zadní část vozu na pojízdnou kancelář. V rámci paketu First-Class nabízí nová třída S dvojici 13,1palcových displejů a integrovanou kameru pro videokonference přes Microsoft Teams, Zoom či Webex přímo za jízdy. Nechybí ani chlazená přihrádka, skládací stolky či vyhřívané bezpečnostní pásy. Pro nejnáročnější klientelu a státníky Mercedes nabízí pancéřovanou verzi Guard s certifikací VR10, která odolá i útokům z útočných pušek s ocelovým jádrem.

Foto: Mercedes-Benz

Pod kapotou se odehrála evoluce směrem k vyšší efektivitě a kultivovanosti. Vrcholem nabídky je osmiválec S 580 4MATIC o výkonu 395 kW (537 koní) s krouticím momentem 750 Nm. Pro ekologičtější provoz jsou k dispozici plug-in hybridy s elektrickým dojezdem kolem 100 kilometrů. Všechny verze nyní standardně disponují natáčením zadní nápravy o 4,5 stupně, což zmenšuje poloměr otáčení až o dva metry. Volitelný podvozek navíc díky datům z cloudu upravuje tlumení před nerovnostmi ještě dříve, než na ně vůz najede.

Vnější design definuje o pětinu větší osvětlená maska chladiče a poprvé i volitelná svítící hvězda na kapotě. Technologickou vychytávkou je nová generace světlometů s micro-LED technologií, která rozšiřuje světelné pole o 40 procent. Systém už nesvítí jen dopředu, ale díky dálkovým světlům s dosahem 600 metrů se dynamicky natáčí do zatáček podle mapových podkladů a dat z kamer. Světlomety navíc fungují jako projektory – na vozovku dokážou promítat varovné symboly, jako je sněhová vločka při náledí nebo vodicí čáry v zúžených pruzích na dálnici.

Mercedes-Benz se v rámci aktualizace vrátil k osvědčeným fyzickým prvkům, což je reakce na zpětnou vazbu od majitelů. Na novém volantu se tak znovu objevují kolébkové spínače pro tempomat a otočný váleček pro ovládání hlasitosti. V interiéru debutuje také Digital Vent Control, což jsou elektricky ovládané výdechy klimatizace, které se automaticky nastavují podle zvoleného profilu. Vzduch v kabině je navíc díky novému elektrickému filtru kompletně vyčištěn od ultrajemných částic přibližně každých 90 sekund.

Objednávky na novinku se spouštějí 30. ledna 2026. Základní vznětová verze Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC bude k objednání s cenou od 2 595 000 korun bez DPH, tedy přes 3,1 milionu korun s daní. Verze s dlouhým rozvorem je pak vždy s příplatkem 78 tisíc korun včetně daně. V České republice je i nadále součástí ceny ve srovnání s Německem rozšířená standardní výbava. Výroba bude probíhat v závodě Factory 56 v Sindelfingenu, kde Mercedes vedle sebe na jedné lince montuje konvenční modely i elektrický EQS.

