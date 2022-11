Má čtyři děti, tak vymyslel Kanclík. Malý prostor napojíte do sítě a můžete v něm pořádat i porady

Pandemie ukázala, že Češi pracují z domova rádi. Pochvalují si, že ušetří čas, když nemusejí dojíždět, že mohou pracovat odkudkoli a jsou flexibilnější. Aspoň tak to ukázal výzkum ministerstva práce a sociálních věcí. Co ovšem práci z domova příliš neprospělo, bylo zavření škol a školek. Zatímco do kanceláře dětský řev nedolehne, do ložnice i obýváku snadno. Mnozí by si řekli: Škoda, že tehdy ještě neexistoval Kanclík.

Ladislav Trpák jakoby všechny tyhle příběhy znal. Ostatně sám má doma čtyři děti. A tak vymyslel něco, co v příští pandemii zcela jistě obstojí. Kanclík je ovšem zamýšlen i do normálního života. Zapadá totiž do konceptu Žijte. Venku. S ním už firma Bayaya obdarovala Česko obytnými posedy. Kanclík je novinkou, která byla představena na letošním Designbloku.

„U známých vnímám, že by něco takového potřebovali. Poptávka je ale například i u developerů, kteří když něco staví, potřebují si někam sednout, něco ukázat a potřebují to třeba jen na půl roku. Zkusili jsme proto na co nejmenším půdorysu vymyslet něco, kam by se dalo pohodlně sednout,“ vypráví Trpák.

Foto: bayaya.cz Rozměry malé kanceláře jsou 2,5 krát 1,8 metru

Nakonec je z toho malý prostor, který však v sobě ukrývá místo pro sezení v okně, sedačku a stůl, ke kterému si můžou pohodlně sednout i dva lidé. Sedačka se přitom dá rozkládat. A byť se to na tak malém prostoru zdá neuvěřitelné, dva lidi se tu i vyspí. Rozměry malé kanceláře jsou jen 2,5 krát 1,8 metru. Výška je přes 2,3 metru. Základy nejsou díky kovové konstrukci potřeba, Kanclík je možné postavit v podstatě kamkoli – i na nohy.

Všichni Bayayové mají ve zvyku věci domýšlet do důsledku. A tak je tu například i střešní okno, aby se tu před spaním dalo také koukat na hvězdy. Kanclík má též topný panel, aby tu nebyla zima, až udeří prosinec. K tomu všemu jsou tři okénka, aby se tu dalo pořádně vyvětrat. Zastínit se dá prostor předokenními roletami.

Ministavbu je možné klidně umístit na zahradu nebo dokonce i na terasu. Nepůjde tu přitom o žádné cizí těleso. Kanclík si s přírodou rozumí. Je vyrobený z bio desek, které se lepí křížem, to znamená, že jsou pevné a neohýbají se. Zároveň je ale možné ho umístit i do openspacové kanceláře.

Z malé pracovny je také velmi dobrý výhled. Skla jsou zasazena do samotné konstrukce a mají dobré izolační vlastnosti. Vše, co je potřeba, je připojit domeček na prodlužovačku a zajistit zdroj napájení. Výhodou je, že když je to nutné, Kanclík lze bez větších problémů převézt jinam.

Foto: bayaya.cz Prostoru vévodí velká okna

Je to navíc také stavba moderní. Uzpůsobená je tak, aby se dala zamknout a odemknout otiskem prstu, aplikací nebo přístupovým kódem. Vybavená kancelář vyjde na 350 tisíc korun.

Jeden Kanclík, ze kterého pracuje i sám Trpák, je k vidění v pražském Radotíně. Stojí tu na dvoře prodejny Ski a Bike Centra, který zrevitalizovali nadšenci v čele s Katkou a Lukášem Princovými, kteří mají prostor v dlouhodobém pronájmu. I tady to, byť ve městě, dýchá přírodou. Kanclík si je možné prohlížet i z místní kavárny.

Foto: bayaya.cz V Kanclíku je tak možné si užít i výhledy

Zatím vznikly tři kusy malé kanceláře. „Postupně začínáme nabírat objednávky a budeme připravovat sériovější výrobu,“ dodává jeden z Bayayů. Když bude koncept úspěšný, pustí se firma i do trochu většího konceptu. „Zvažujeme Jednačku. Mohl by pak vzniknout celý firemní kampus. Děláme zároveň i moduly s toaletou a se sprchou. Spoustu věcí jsme si vyzkoušeli na glampingu,“ dodává Trpák.

Luxusní ubytování v přírodě, jak zní definice glampingu, vytvořila firma v podobě několika dřevěných chatek například i pro Twofingers. „Glamping má návratnost do dvou let od investice. Lidi baví menší typy ubytování, už nechtějí jezdit do hotelů, ale chtějí být v přírodě,“ líčí podnikatel, který před lety spoluzaložil internetový obchod Zoot.

Příroda je podle něj po covidu čím dál častěji vyhledávaným tématem. Je to tak ostatně i v zahraničí. Třeba v Japonsku se podle Trpáka zabývají lesologií, vědou o tom, jak dobře člověku dělá les. To, co každý tak nějak sám tuší, tedy že les prospívá imunitě nebo psychice, mají podložené čísly. „Kdybychom všichni byli v lese, je na světě mnohem líp,“ je přesvědčený Trpák.

Mnohem známější jsou posedy Bayayů. Domečky na vysokých nohách jsou už na sedmdesáti místech po celém Česku. Pod značkou Kup si posed jsou k mání celoročně obyvatelné stavby. Lidé je umisťují na různých místech a dokonce se zákazníci ptají, zda v nich lze celoročně bydlet. Posedy pak podle Trpáka mají také širokou škálu zákazníků. Do typu zvaného Domeček se vejde i pět lidí.