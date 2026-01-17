Má Nobelovku za chemii, fandí Liverpoolu a právě díky němu Google čím dál víc dominuje světu AI
Demis Hassabis založil laboratoř DeepMind, která už patří Googlu. Tomu se investice do ní zhodnotila parádně, právě ona totiž pohání jeho AI jízdu.
Demis Hassabis není klasický vědec. A není to ani klasický byznysmen. Přesto je v obou disciplínách absolutní světová špička. Jen považte: předloni získal Nobelovu cenu za chemii, protože pomohl rozluštil proteinovou záhadu, a ještě předtím vybudoval startup DeepMind, za který Google před 12 lety zaplatil v přepočtu 12 miliard korun. Ten má teď ovšem mnohosetnásobnou hodnotu, neboť pohání jeho mimořádně úspěšný AI model Gemini. A devětačtyřicetiletý Londýňan je stále u toho.
Hassabis, který má po rodičích singapurské a kyperské kořeny, patří mezi nejvlivnější postavy světa umělé inteligence. Ostatně spolu s Geoffrey Hintonem (který také dlouhé roky působil v Googlu) nebo Yannem LeCunem, který nedávno opustil Metu, jej lze označit za spolutvůrce aktuálního AI boomu. A to doslova a do písmene.
„Když jsme prodávali DeepMind do rukou Googlu, věděl jsem, že to bude nejlepší akvizice, jakou kdy udělali. Bylo mi jasné, že to je skvělý fit. A že se i díky tomu budu moct zase víc věnovat vědě,“ prohlásil nyní Hassabis v rozsáhlém interview, které poskytl stanici CNBC.
Z dnešního pohledu je jasné, že jeho vize o klíčové akvizici se naplnila – to, co se svým týmem, který kromě Londýna bádá také v Německu či Francii, vyvíjí, je mozek a páteř, která pohání AI ofenzivu celé skupiny Alphabet. Nejviditelnějším příkladem je pak jazykový model a chatbot Gemini, který se po zakolísání začíná víc a víc prosazovat jako dominantní AI nástroj. Ostatně před pár dny oznámil Apple, že ve svých službách bude spoléhat právě na něj.
Pro Hassabise, který, ač rodák z Londýna, celoživotně fandí fotbalovému klubu FC Liverpool, je technologický pokrok samozřejmý. A je kvůli němu optimistou: „Vezměte si klimatickou krizi, hlad, nedostatek vody, nemoci, stárnutí populace… Kdyby nebyla taková technologie jako AI na cestě, měl bych strach o společnost a výzvy, kterým čelí.“
Jak vidno, Demis Hassabis věří, že s pomocí umělé inteligence dokáže lidstvo cracknout některé z nejzapeklitějších vědeckých problémů. V interview pro CNBC zmiňuje, že s pomocí AI se podaří vyřešit rébus zvaný jaderná fúze, že se přijde na tzv. supravodič, že se zásadně změní a zrychlí fungování celých ekonomik.
„Ano, mám zároveň strach, že se AI může dostat do nesprávných rukou. A musíme přesně nastavit mantinely, v nichž to celé bude fungovat, aby dělala to, co od ní potřebujeme,“ zdůraznil s tím, že je zároveň možné, že bude lidstvo muset přijít se zcela novým ekonomickým systémem, který dokáže adekvátně reagovat na zrychlení všeho, které nás čeká.
Hassabis patří k těm AI expertům, kteří jsou vůči příliš rychlému rozvoji umělé inteligence obezřetní a v minulosti opakovaně varoval, že obecná umělá inteligence, která se vyrovná lidskému myšlení, má potenciál lidstvo zničit. Její příchod je prý otázkou pěti až deseti let, jen musí vzniknout modely, které dokáží univerzálně rozumět světu, nikoli jen vybraným disciplínám.
„Mám sympatie pro zpomalení vývoje, chápu všechny ty obavy. Zároveň je ale třeba si uvědomit, že existujeme v nějakém geopolitickém a korporátním soukolí. Reálný svět je možná jinde, než bych si přál, ale tak to je. A myslím, že my tady to aspoň máme nastavené správně,“ nechal se slyšet muž, který studoval na univerzitě v Cambridge a který svou profesní dráhu začal jako tvůrce a programátor počítačových her.
V rozhovoru pro CNBC ale Hassabis dal jasně najevo, že chápe, že geopolitika je něco, co určuje kola rozvoje umělé inteligence tak mocně, že se tomu vlastně nedá čelit. Co si pak myslí o čínských AI systémech? „Jsou jen pár měsíců za těmi západními,“ prohlásil, vzápětí ale dodal, že má jisté pochybnosti o dovednostech Číny přicházet se skutečnými revolučními inovacemi: „Je 100x snazší kopírovat než něco opravdu velkého objevit.“
Britský vědec laboratoř DeepMind založil mimo jiné s Mustafou Suleymanem, který dnes podobnou pozici, jakou on zastává v Googlu, plní v Microsoftu. Společně se jim ale podařily velké věci. Slavné například bylo, když stvořili počítačový systém, který dokázal porazit člověka v sofistikované hře Go.
Součástí jeho mise v Google DeepMind byl i unikátní objev, s jehož pomocí se podařilo vyřešit, jak správně predikovat strukturu proteinů. Za to pak v roce 2024 dostal Nobelovu cenu za chemii. V tomtéž roce získal Nobelovku za fyziku i Geoffrey Hinton, Hassabisův přítel, ex-kolega z Googlu a podobně jako on kritik bezhlavého rozvoje AI.
Demis Hassabis není možná nejznámější jméno, ale každý, kdo se o moderní technologie zajímá, by tomu, co říká, měl pozorně naslouchat. Ostatně CEO Alphabet, mateřské společnosti Googlu, s ním konzultuje dění v podstatě každý den. Ostatně právě díky tomu, na čem bádají Hassabisovi kolegové, stoupla cena akcií se značkou GOOG za posledních 12 měsíců o impozantních 71 procent.