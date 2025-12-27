Zázrak roku 2025? Jak nenápadný inženýr vrátil Google zpět na výsluní a vydělal investorům miliardy
Akcie Alphabetu, mateřské firmy Googlu, letos vyrostly o 62 procent. Zásadní zásluhu na tom má Josh Woodward, který na jaře převzal jeho AI divizi.
Josh Woodward není jméno, které by plnilo titulní stránky byznysových médií. Čtyřicetiletý rodák z Oklahomy nemá charisma Elona Muska ani vizionářský patos Sama Altmana. Mimo Silicon Valley ho málokdo zná, přesto je dnes jedním z nejdůležitějších lidí v technologickém průmyslu. Právě on totiž v posledních měsících vrátil Google zpět do hry o dominanci v umělé inteligenci.
Woodward se letos na jaře stal šéfem projektu Gemini, tedy transformovaného chatbota od Googlu. Nahradil tehdy jinou firemní veteránku Sissie Hsiao, která musela odejít po turbulentních měsících, během nichž Alphabet, mateřská společnost Googlu, čelil kritice za kontroverzní generátor obrázků, za chybujícího chatbota (který se dříve jmenoval Bard) i za pomalý rozvoj AI. Akcie společnosti se propadly v prvním čtvrtletí o osmnáct procent – nejhorší výsledek od roku 2022. Inu, zdálo se, že Google ztrácí pozici internetové brány, kterou si po desetiletí střežil, poznamenal server CNBC, který na Woodwardovu roli nyní upozornil.
Jeho cesta na vrchol začala roku 2009, kdy přišel do Googlu jako stážista produktového managementu v londýnské kanceláři. Vystudoval ekonomii na univerzitě v Oklahomě a pokračoval v Británii na Oxfordu, kde se podílel na výzkumu, jak americká vojenská a ekonomická pomoc ovlivňuje rozvoj demokracie. V Googlu postupně získával zkušenosti na různých projektech, podílel se na rozvoji Google Pay, počítačů Chromebook či na iniciativě Next Billion Users. Psal také mimořádně úspěšný firemní newsletter.
Vroce 2022 se přesunul do Google Labs, což je studio, kde Google testuje technologické novinky. Jeho úkolem bylo prototypovat experimentální AI produkty. Právě tam mimo jiné vznikl projekt Tailwind, který vyvinula produktová manažerka Raiza Martin ve svém takzvaném dvacetiprocentním čase – praxi, kdy mohou zaměstnanci Googlu věnovat jeden den v týdnu vlastním projektům. Woodward její projekt rozvinul a proměnil ho v NotebookLM: populární aplikaci, která dokáže dělat analýzy a výtahy z nahraných dokumentů.
Poté, co na jaře dostal Woodward na starost celou rodinu AI nástrojů a jazykových modelů Gemini, na sebe Google poprvé výrazněji upozornil v létě uvedením generátoru obrázků Nano Banana. Ten umožnil všelijak míchat a upravovat fotografie a vytvářet digitální figurky, že se během několika dní funkce stala tak populární, až přetížila infrastrukturu Googlu.
Jednou z klíčových předností Woodwarda je, že možná není technickým géniem, ale má schopnost odstranit byrokracii, která velké firmy brzdí. Vytvořil třeba systém zvaný Block, kde zaměstnanci mohou hlásit překážky, které jim brání v práci, a jeho tým z Google Labs se je snaží vyřešit.
Zavedl také Papercuts, což je nástroj pro rychlé opravy drobných problémů, které uživatele obtěžují. Woodward navíc osobně reaguje na stížnosti na sociálních sítích X a Reddit. „Tuhle úroveň zaujetí pro koncového uživatele jsem u jiných šéfů neviděl,“ řekl Jason Spielman, bývalý designér NotebookLM, pro CNBC.
Google Gemini
- Gemini je nejnovější rodina modelů umělé inteligence od společnosti Google, navržená tak, aby chápala a generovala obsah napříč různými modalitami (text, obrázky, audio, video a kód).
- Má tři verze výkonu. Ultra je největší a nejvýkonnější model pro vysoce komplexní úlohy. Pro je optimalizovaný pro širokou škálu úloh. Nano je nejefektivnější model pro spouštění přímo v zařízení.
- Google postupně implementuje Gemini do svých produktů, včetně nástrojů Workspace či do vyhledávání.
- Původně se chatbot Googlu jmenoval Bard, na konci roku 2024 ale došlo také k jeho přejmenování na Gemini.
Když pak v listopadu Google představil Gemini 3, jeho nový model podle benchmarků překonal konkurenci z OpenAI i Anthropic. A potvrdilo se to, co se i na Wall Street projevovalo už pár týdnů: že Google je zpět. „Nikdy jsem se tolik nebavil jako právě teď,“ smál se Woodward v rozhovoru pro CNBC. Měsíční počet aktivních uživatelů Gemini vyrostl z 350 milionů v březnu na 650 milionů v říjnu. Akcie Alphabetu se vzpamatovaly a za celý rok vzrostly o 62 procent. Časopis Time Woodwarda zařadil mezi sto nejvlivnějších lidí v oblasti umělé inteligence pro rok 2025.
Woodward zároveň jako další technologičtí lídři čelí nelehké výzvě: najít rovnováhu mezi rychlostí a bezpečností. AI generuje stále víc obsahu, který zapleveluje sociální sítě, a průměrní uživatelé mají čím dál větší problém rozlišit pravdu od fikce. Nástroj Nano Banana Pro, tedy pokročilejší verze generátorů obrázků vydaná v listopadu, dokáže vytvářet obrázky, které jsou k nerozeznání od skutečnosti.
„Někdy máme tendenci zapomínat, že i velké věci začaly jako malé a u jejich zrodu byla jen hrstka nadšenců. Pro obří korporace, jako je Google, které mají velké portfolio úspěšných produktů a byznysů, může být těžké dělat malé věci,“ popsal Woodward svůj v něčem minimalistický a detailní pohled na byznys a svět v rozhovoru pro kouče Grega Thomase.
Jeho přístup k práci vychází z filozofie známé jako „momentum stacking“ – dělat každý den několik dílčích věcí, které se časem sčítají do velkých změn. „Zajímá mě budování nástrojů pro lidi, ne jejich nahrazování,“ řekl pro časopis Time. A právě tato vize, spojená se schopností rychle dodávat produkty a odbourávat korporátní překážky, z něj dělá klíčovou postavu pro budoucnost Googlu.