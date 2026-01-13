Tři měsíce, tři miliardy dolarů. Kmotr moderní AI má nový startup a slibuje, že Evropě vrátí hrdost
Yann LeCun odešel z Mety teprve na podzim, kolem jeho nového projektu AMI Labs už se ale šikují investoři. Firma sídlí v Paříži.
Když v listopadu loňského roku oznámil Yann LeCun, jeden z kmotrů současného AI boomu, že po více než deseti letech opouští Metu, kde vedl její výzkum, bylo jasné, že se za ním budou šikovat investoři. Teď, po pár měsících, to získalo i jasné obrysy: jeho startup AMI Labs, který chce vybudovat umělou inteligenci, jež bude skutečně rozumět reálnému světu, se chystá nabrat 500 milionů dolarů při valuaci přes tři miliardy dolarů (přes 60 miliard korun).
LeCun patří mezi skutečné legendy oboru. Spolu s Geoffreyem Hintonem a Yoshuou Bengiem (tito tři vědci jsou označováni jako zakladatelé moderní AI, Hinton získal dokonce Nobelovu cenu za fyziku) dostal v roce 2018 prestižní Turingovu cenu. V osmdesátých letech minulého století LeCun vytvořil tzv. konvoluční neuronové sítě, které dnes pohání počítačové vidění ve smartphonech i autonomních autech. Ve svých 65 letech za sebou má desetiletí práce v Bell Labs, působení na univerzitě v New Yorku a dvanáct let v Metě, kde byl viceprezidentem a hlavním vědcem.
Z Mety odešel před koncem loňského roku a bylo jasné, že něco zajímavého podnikne. Ostatně že tito elitní vědci s byznysovým přesahem dokáží rychle postavit AI startup s miliardovou valuací, ukazují i další případy z nedávné doby. Bývalá technická ředitelka OpenAI Mira Murati získala v červenci pro svůj Thinking Machines Lab dvě miliardy dolarů při valuaci 12 miliard dolarů, přičemž teprve měsíc předtím společnost dala vědět, co vlastně dělá. Mustafa Suleyman, spoluzakladatel laboratoře DeepMind, zase vybudoval v roce 2022 Inflection AI, který během roku dosáhl valuace čtyř miliard dolarů, načež jej pohltil Microsoft.
LeCun ale nechce stavět další jazykový model typu ChatGPT. Jeho AMI Labs se zaměřuje na takzvané „world models“ – systémy, které mají skutečně rozumět fyzickému světu, udržovat si paměť a plánovat složité sekvence akcí. Jak LeCun řekl pro magazín Le Point, obyčejná kočka má lepší mentální model fyzického světa než nejlepší chatboty dneška. Velké jazykové modely podle něj nikdy nedosáhnou lidské úrovně inteligence, protože jen předpovídají další slova, aniž by skutečně rozuměly realitě kolem sebe.
Do čela AMI Labs si LeCun vybral Alexandra LeBruna, čtyřicetiletého zakladatele francouzského zdravotnického AI startupu Nabla (jeho konkurenci mimochodem buduje tým Auris One financovaný Ondřejem Vlčkem). Ani LeBrun není žádný nováček – v minulosti pracoval v Metě, prodal několik startupů a v devadesátých letech pracoval v Nuance Communications, tedy firmě, jejíž technologie pohání Siri od Applu.
Podle serveru Sifted už AMI Labs láká talenty z nejvyšších pater největších technologických společností. Do týmu přicházejí výzkumníci z Google DeepMind, Mety, OpenAI a dalších firem. To není překvapivé – LeCun vychoval generaci výzkumníků, kteří dnes vedou AI oddělení po celém světě. Raia Hadsell řídí fundamentální výzkum v DeepMind, Koray Kavukcuoglu stojí v čele AI architektury u Googlu, Denis Yarats a Aravind Srinivas jsou spoluzakladatelé vyhledávače Perplexity.
Důležitým rozměrem celého projektu je, že LeCun staví sídlo v Paříži. „Silicon Valley je úplně zhypnotizované současnými generativními modely,“ řekl LeCun na konferenci AI-Pulse. Už v roce 2015 přesvědčil Metu, aby otevřela výzkumnou laboratoř FAIR právě v Paříži, kde později vznikl i její model LLaMA. Francouzský prezident Emmanuel Macron veřejně podpořil LeCunovy plány založit startup ve Francii a město se podle rankingu Dealroom stalo třetím největším AI centrem na světě.
Podle zpráv zahraničních médií chce LeCun pro AMI Labs na začátek vybrat 500 milionů dolarů a toto jeho seedové kolo je už přeupsané, zájem investorů byl obrovský. Celý startup to má ocenit až na 3,5 miliardy dolarů, což je po třech měsících existence úctyhodné.
LeCun s AMI Labs přináší Evropě vzácnou příležitost. Zatímco většina největších AI projektů vzniká v Silicon Valley nebo Číně, Paříž by mohla získat další vlivný startup po Mistralu. Pro evropský ekosystém je to signál, že místní talenty a akademická excelence mohou konkurovat americkým gigantům. Ostatně o tom, že evropská akademická síla je v AI oborech velká, nedávno v podcastu Money Maker hovořil i Michal Pěchouček.