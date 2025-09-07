Má stát 600 tisíc a přijede příští rok. Podívejte se, jak bude vypadat Škoda Epiq, elektrické městské SUV
Sériová verze modelu Škoda Epiq má mít světovou premiéru příští rok. Na jedno nabití dojede až 425 kilometrů a mluví novým designovým jazykem.
Škoda Auto představila na mnichovském autosalonu IAA svůj nejambicióznější projekt v segmentu dostupných elektromobilů. Show car Epiq nabízí první konkrétní pohled na plně elektrické městské SUV, které má od roku 2026 výrazně posílit pozici české značky v rychle rostoucím trhu elektromobility. Škoda Epiq se má stát díky plánované ceně kolem 25 tisíc eur (v přepočtu přes 600 tisíc korun) nejdostupnějším elektromobilem v portfoliu mladoboleslavské automobilky a zároveň prvním modelem, který plně využívá nový designový jazyk Modern Solid.
Kompaktní crossover o délce 4,1 metru pojme pět cestujících, nabídne zavazadlový prostor o objemu 475 litrů a dojezd až 425 kilometrů na jedno nabití. „Show car Epiq nabízí konkrétní pohled na další přírůstek do úspěšné rodiny plně elektrických vozů Škoda. Ztělesňuje podstatu značky Škoda: designový jazyk Modern Solid, prostorný interiér v kompaktním provedení a především atraktivní cenu,“ vysvětluje Klaus Zellmer, předseda představenstva Škoda Auto.
Model Epiq představuje pro českou automobilku zásadní designový krok. Nová filozofie Modern Solid kombinuje robustnost, funkčnost a autentičnost v odvážnějším minimalistickém stylu. Vůbec poprvé svůj chystaný model Epiq odhalila Škodovka loni, kdy ukázala první vizualizace. Pohledem na ně – viz galerie níže – můžeme srovnat, jak se nejnovější škodovácký přírůstek v designových dílnách vyvíjí.
Podívejte se na loňské vizualizace chystané Škody Epiq:
Show car Epiq vyniká matným lakem Cashmere matt doplněným lesklou černou maskou Tech-Deck Face s LED světly pro denní svícení ve tvaru písmene T. Charakteristická tornádo linie vizuálně odděluje jednotlivé části karoserie a vytváří moderní vzhled, který bude definovat budoucí modely značky.
Interiér Epiqu, jak je u Škodovky zvykem, klade důraz na praktičnost. V rámci show caru však zatím blíže představen nebyl. Automobilka se v něm zaměřila na velkorysé úložné prostory a chytrá řešení pro zavazadla, včetně tradičních Simply Clever prvků, jako jsou háčky na tašky, úchyty a skryté přihrádky pod podlahou. Minimalistický a funkční interiér zároveň nabízí bezdrátové nabíjení telefonů, fyzická tlačítka a haptická rolovací kolečka.
Epiq bude vyráběn v závodě Volkswagen Navarra ve Španělsku v rámci společného projektu Brand Group Core koncernu Volkswagen. Iniciativa EUCF (Electric Urban City Family) si klade za cíl demokratizovat elektromobilitu zavedením čtyř atraktivních a cenově dostupných elektromobilů tří značek koncernu. Společná výroba má umožnit dosažení úspor z rozsahu a udržení konkurenceschopné ceny.
Sériová verze modelu Škoda Epiq má mít světovou premiéru v polovině roku 2026. Model představuje klíčový prvek strategie elektrifikace Škody, která má aktuálně ve své nabídce dva elektrické modely: nejprodávanější SUV Enyaq a kompaktnější Elroq. Ještě menší elektrický crossover Epiq má se základní cenou kolem 25 tisíc eur podle automobilky oslovit především mladé rodiny a zákazníky orientované na moderní životní styl, kteří hledají cenově dostupné řešení pro městskou i meziměstskou dopravu.