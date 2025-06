Mad Max kousek za Prahou? Šílený festival na raketové základně vtáhl do světa po pádu civilizace

Uložit 0

Jen pár desítek kilometrů od Prahy, ukrytá v lesích nedaleko obce Bratronice, se nachází bývalá raketová základna, která se během festivalu Rusthaven na několik dní mění v jedinečné postapokalyptické město. Jeho kulisu tvoří autentické bunkry, odpalovací rampy a pozůstatky vojenské infrastruktury, které doplňují desítky stylizovaných staveb budovaných po celý rok komunitou nadšenců.

Nejde o malou skupinu. Téměř osm set lidí se podílí na vzniku místa, které každoročně na pár dní nabídne únik z běžného světa do prostředí jako vystřiženého z Falloutu, Mad Maxe nebo The Last of Us. Samotný festival nabízí bohatý program: koncerty, workshopy, přednášky, vlastní karetní hru Rustbrawl, herní úkoly i tematické soutěže.

Vstupenkou do tohoto světa je povinný kostým – autenticky opotřebovaný, laděný do vojenského, kmenového nebo šíleného madmaxovského stylu. A když padne noc, město rzi a prachu odhazuje poslední zábrany. Rusthaven je určen pouze návštěvníkům starším 18 let a noční program tomu odpovídá. Perverzní kabaret, bahenní zápasy nebo další nečekaná vystoupení posouvají hranice běžných festivalových zážitků.